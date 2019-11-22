УКС Мингорисполкома предложил квартиры в Лошице. «Квадрат» нормируемой площади жилья для очередников стоит 1 148 руб.

Крупнопанельный жилой дом по генплану № 2 серии М464-10-М насчитывает 9 этажей, 4 секции и рассчитан на 114 квартиры, из них 63 — однокомнатных, 4 — двухкомнатных и 77 — трехкомнатных.

Наружные стены выполнены из трехслойных железобетонных панелей толщиной 350 мм. Внутренние стены имеют железобетонные панели толщиной 160 мм, межкомнатные перегородки выполнены из газосиликатных блоков толщиной 100 мм.

Что касается внутренней отделки комнат, коридоров и кухонь, то она предполагает: окраску потолка, оклейку обоями стен и перегородок, покрытие полов линолеумом.

Строительство дома начато 19 июля 2019 года. Объект предполагается к вводу 24 августа 2020 года.

Квартиры в доме предназначены для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и в первую очередь для многодетных семей, которые будут заключать договоры долевого строительства по направлениям администраций районов г. Минска.

Согласно проектной декларации купить новую квартиру в Минске у застройщика можно по 1 148,31 руб./кв.м (для нормируемой площади) и по 1 353,68 руб./кв.м (для превышающей нормируемую площадь).

Кроме того, дольщики оплачивают индексацию, начисленную на собственные средства застройщика, направленные на строительство до начала привлечения денег дольщиков.

При изменении прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ застройщик имеет право в одностороннем порядке изменить стоимость в нормативный срок строительства дома.

Направления администраций районов на строительство квартир будут приниматься и регистрироваться по мере их поступления.

Напомним, что проектирование жилых домов в микрорайоне Лошица 8.1 выполнено РУП «Институт «Военпроект». Согласно проекту застройки здесь будет построено 11 жилых домов, в том числе 2 монолитно-каркасных. Единым заказчиком строительства выступает УКС Мингорисполкома. Сегодня эта площадка выглядит вот так.