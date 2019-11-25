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УКС Мингорисполкома предложил квартиры в Лошице. «Квадрат» нормируемой площади жилья для очередников стоит 1 148 руб.
23.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Крупнопанельный жилой дом по генплану № 2 серии М464-10-М насчитывает 9 этажей, 4 секции и рассчитан на 114 квартиры, из них 63 — однокомнатных, 4 — двухкомнатных и 77 — трехкомнатных.
Наружные стены выполнены из трехслойных железобетонных панелей толщиной 350 мм. Внутренние стены имеют железобетонные панели толщиной 160 мм, межкомнатные перегородки выполнены из газосиликатных блоков толщиной 100 мм.
Что касается внутренней отделки комнат, коридоров и кухонь, то она предполагает: окраску потолка, оклейку обоями стен и перегородок, покрытие полов линолеумом.
Строительство дома начато 19 июля 2019 года. Объект предполагается к вводу 24 августа 2020 года.
Квартиры в доме предназначены для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и в первую очередь для многодетных семей, которые будут заключать договоры долевого строительства по направлениям администраций районов г. Минска.
Согласно проектной декларации
Кроме того, дольщики оплачивают индексацию, начисленную на собственные средства застройщика, направленные на строительство до начала привлечения денег дольщиков.
При изменении прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ застройщик имеет право в одностороннем порядке изменить стоимость в нормативный срок строительства дома.
Направления администраций районов на строительство квартир будут приниматься и регистрироваться по мере их поступления.
Напомним, что проектирование жилых домов в микрорайоне Лошица 8.1 выполнено РУП «Институт «Военпроект». Согласно проекту застройки здесь будет построено 11 жилых домов, в том числе 2 монолитно-каркасных. Единым заказчиком строительства выступает УКС Мингорисполкома. Сегодня эта площадка выглядит вот так.
ГП «УКС Фрунзенского района г. Минска» предлагает квартиры в жилом доме № 13/2 по генплану в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рифиева в микрорайне № 3 (2-я очередь строительства).
Панельный односекционный 19-этажный дом выполнен на основе проектных решений жилых домов серии М111-90 и насчитывает 132 квартиры. В доме предусмотрено 2 лифта.
Согласно проектной декларации гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (по направлениям администраций районов г. Минска, государственных органов и организаций), предлагаются:
— 57 однокомнатных квартир;
— 36 двухкомнатных квартир;
— 39 трехкомнатных квартир.
Цена квадратного метра квартир на дату опубликования проектной декларации в газете «Звязда» с учетом прогнозных индексов составляет для нормируемой площади 1 182,36 руб., для ненормируемой – 1 675,55 руб.
Строительство дома начато 10 июля текущего года. Планируемый срок ввода объекта – 10 сентября 2020 года.
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УКС Мингорисполкома предложил квартиры в Лошице. «Квадрат» нормируемой площади жилья для очередников стоит 1 148 руб.
КУП «УКС Мингориспокома» предложил квартиры в жилом доме № 2 по генплану в микрорайоне Лошица-8.1 в Минске. Проектная декларация опубликована в газете «Минский...
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