Лидия Ермошина: «Белорусы беззащитны перед нахалами»

Источник материала: Tut.by

Парламентская избирательная кампания - 2019 получилась самой конфликтной и скандальной за последние годы. На нее пришлось рекордное количество наблюдателей, удаленных с участков, а некоторые избирательные комиссии растерялись. Об этом рассказала глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина в интервью телеканалу ОНТ .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

О скандалах: «Наши избирательные комиссии растерялись»

— Все организаторы выборов говорят, что она (прошедшая избирательная кампания. — Прим. TUT.BY) была наиболее конфликтной и скандальной, — сказала Ермошина. — Таких выборов они не знали. Более того, они не знали, что такое в суд сходить даже. Теперь они стали более опытными сутяжниками. Не потому, что судятся они, — потому, что судятся с ними.

Глава ЦИК считает, что в этот раз многое не было похоже на прошлые выборы — поменялись информационные и политические технологии.

— Особенно она была сложна тем, что с момента появления наблюдателей ОБСЕ, западных наблюдателей, особенно краткосрочных, определенные политические силы стали пытаться доказать и показать всему миру, что у нас все очень плохо.

Ведущий «Контуров» Юрий Гроеров сообщил, что в ходе кампании произошел ряд провокаций (до этого в сюжете рассказывали о травле и преследовании членов избирательных комиссий).

— Центральная комиссия, конечно, помогла расставить в этом плане акценты, — ответила Ермошина. — А наши избирательные комиссии растерялись, растерялись избиратели. Это белорусы, они ведь беззащитны перед нахалами. У нас есть такая национальная черта — мы теряемся. Наглые, агрессивные задают тон зачастую. Поэтому наша памяркоўнасць, толерантность, она, конечно, тут играет определенную роль.

У нас никогда не было такого количества удаленных наблюдателей — их в этот раз было 105. Правда, 35 — это фальшивые документы о выдвижении. Но все равно 70 человек — это лица, удаленные за нарушение законов. И это для всех остальных была острастка. Они уже подумали, что надо как-то иначе себя вести, сдерживать себя и помнить, что они интеллигентные люди.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

О зарубежных оценках: «Вся беда в том, что у нас в этот раз не избрана оппозиция»

Ведущий попросил главу ЦИК оценить отчеты миссий наблюдателей. Напомним, международные наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ считают , что парламентские выборы в Беларуси не соответствовали важным международным стандартам демократических выборов.

— Я сразу могу сказать, что если бы была пара-тройка оппозиционеров, избранных в парламент, — поверьте, были бы совершенно другие оценки от ОБСЕ, — считает Ермошина. — Вся беда в том, что у нас в этот раз не избрана оппозиция. И это повлияло на все.

Сегодня мы в комиссии оценивали этот отчет. Понимаете, даже если ничего не опровергать, даже не проверять, что указывает там ОБСЕ как основания, то все равно то, что они указывают — это такое ничтожное количество, что не о чем, скажем так, говорить. У нас почти 5800 избирательных участков. Они говорят о 25. Это полпроцента. Ну что тут говорить?

О предстоящих выборах: «Между этими выборами и президентскими будет очень много общего»

Ведущий поинтересовался: если считать, что парламентские — это репетиция президентских, нужно ли что-то изменить в законе или самом процессе?

— Есть международная норма — за год до выборов закон не должен меняться. Речь может идти только о совершенствовании практики правоприменительной. <…> Ну и потом избирательные комиссии. Вспомнили закон, встряхнулись. Ведь многие из них перейдут потом в территориальные участковые комиссии на выборы президента, вот вам и технологии. Посмотрели, какие места лучше отводить для ведения предвыборной агитации — это еще одно. Телевидение. Опять вспомнила, что такое теледебаты и как их организовывать. В этом плане репетиция, а не в том плане…

У нас там пишут некоторые каналы: «Передача власти». Какая передача? — рассуждает Ермошина. — Это совершенно иные выборы, иные принципы — конечно же, нет. Если и идет передача власти — от уходящих депутатов к новым, не более того.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Глава ЦИК попробовала предположить, будут ли сюрпризы через год — на президентских выборах — 2020.

— Это будет совершенно другая кампания по отношению к президентским выборам [2015 года], но не по отношению к этим. Поверьте, между этими выборами [парламентскими 2019 года] и президентскими [2020 года] будет очень много общего в каких-то подходах. Это будут чисто технологические подходы, которых общество не заметит. Это заметят те, кто непосредственно будет участвовать в избирательной кампании — организаторы выборов. Но они будут близки.

Что же касается выборов 2015 года и тех, которые будут в 2020 году — конечно, это будут разные кампании.