Государство продолжает набивать цену за приватизацию «Белинвестбанка»

Правительство готово продолжать переговоры с Европейским банком реконструкции и развития по приватизации «Белинвестбанка», в случае, если предложение последних устроит власти.

Об этом заявил сегодня на встрече с с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком белорусский премьер Сергей Румас. Глава правительства отметил, что Беларусь заинтересована в сделке с ЕБРР по приватизации «Белинвестбанка».

«Хочу подтвердить позицию правительства, что мы по-прежнему заинтересованы в сделке с ЕБРР относительно приватизации «Белинвестбанка». Мы рассматриваем его как банк, в который государство готово привести стратегического инвестора, и сегодня будет хорошая возможность обменяться новыми предложениями со стороны ЕБРР по приватизации этого банка», - сказал Сергей Румас.

Он отметил, что после предыдущей встречи по этой теме с ЕБРР достигнут определенный прогресс, так как сегодняшнее предложение ЕБРР гораздо лучше предыдущего, «но есть некоторые детали, которые я хотел также обсудить», - добавил он.

Юрген Ритгеринк подтвердил, что ЕБРР также готов взаимодействовать с Беларусью по этому вопросу и преследует своей целью улучшить работу банка еще, чтобы подготовить его к вхождению в частный сектор через IPO или через продажу стратегическому инвестору.