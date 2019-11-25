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Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
25.11.2019 22:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко не имел в виду ничего плохого, когда назвал Калининградскую область «своей» и указал на ответственность Минска за этот регион с советских времен, заявил РБК губернатор области Антон Алиханов.
«Ничего плохого Александр Григорьевич не имел в виду. Достаточно большое количество белорусов в свое время переезжали жить и работать в Калининград, сейчас у нас хорошие связи и на человеческом уровне, и на уровне предпринимателей», — сказал он.
По его словам, за последние два года товарооборот между Калининградом и Беларусью удвоился, стороны сотрудничают во многих отраслях, включая автомобильную промышленность.
«Со своей стороны могу сказать, что и Беларусь тоже „наша“ в том смысле, что это братский народ. Братья друг друга же не называют чужими. Мы отвечаем друг за друга», — заявил Алиханов и добавил, что в Калининградской области живет много этнических белорусов, а многие жители этой страны приезжают в регион на отдых.
Алиханов заявил, что регион ведет тесное экономическое сотрудничество с Беларусью во многих отраслях. «У нас идет развитие [сотрудничества] по линии автомобильной промышленности: и легковых автомобилей, и грузовиков. Мы покупаем у белорусов инструментальное оборудование. Начали в этом году поставлять легковые автомобили, грузовики. Они к нам поставляют сельхозпродукцию, и мы к ним тоже. Проектов достаточно много. Сегодня обсуждали закупку у них электробусов. У нас все хорошо, активно развивается», — добавил он.
На встрече с Алихановым 25 ноября
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«Со своей стороны могу сказать, что и Беларусь тоже "наша" в том смысле, что это братский народ. Братья друг друга же не называют чужими. Мы отвечаем друг за друга», -...
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