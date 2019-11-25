ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

25.11.2019 22:31 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко не имел в виду ничего плохого, когда назвал Калининградскую область «своей» и указал на ответственность Минска за этот регион с советских времен, заявил РБК губернатор области Антон Алиханов.


Фото: пресс-служба президента России

«Ничего плохого Александр Григорьевич не имел в виду. Достаточно большое количество белорусов в свое время переезжали жить и работать в Калининград, сейчас у нас хорошие связи и на человеческом уровне, и на уровне предпринимателей», — сказал он.

По его словам, за последние два года товарооборот между Калининградом и Беларусью удвоился, стороны сотрудничают во многих отраслях, включая автомобильную промышленность.

«Со своей стороны могу сказать, что и Беларусь тоже „наша“ в том смысле, что это братский народ. Братья друг друга же не называют чужими. Мы отвечаем друг за друга», — заявил Алиханов и добавил, что в Калининградской области живет много этнических белорусов, а многие жители этой страны приезжают в регион на отдых.

Алиханов заявил, что регион ведет тесное экономическое сотрудничество с Беларусью во многих отраслях. «У нас идет развитие [сотрудничества] по линии автомобильной промышленности: и легковых автомобилей, и грузовиков. Мы покупаем у белорусов инструментальное оборудование. Начали в этом году поставлять легковые автомобили, грузовики. Они к нам поставляют сельхозпродукцию, и мы к ним тоже. Проектов достаточно много. Сегодня обсуждали закупку у них электробусов. У нас все хорошо, активно развивается», — добавил он.

На встрече с Алихановым 25 ноября Лукашенко заявил, что Минск со времен СССР нес ответственность за Калининградскую область. «Я и Ельцину, и Владимиру Владимировичу [Путину] часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: «Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия», — сказал он. Лукашенко отметил, что стороны близки не только географически, но и исторически, а также заявил, что в советские времена «на самом высоком уровне» обсуждалась возможность присоединения Калининградской области к Беларуси. «Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине — оказалось, что «неправильно» сделали», — добавил белорусский президент.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Со своей стороны могу сказать, что и Беларусь тоже "наша" в том смысле, что это братский народ. Братья друг друга же не называют чужими. Мы отвечаем друг за друга», -...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко рассказал, почему оппозиции нет во власти, и попросил Запад не финансировать ее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • пуховик женский зимний екатеринбург ссылки
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика