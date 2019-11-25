Чем известен азербайджанский бизнесмен, которого Лукашенко наградил орденом

Источник материала: Tut.by

Азербайджанский бизнесмен Васиф Султан оглы Исмаилов награжден орденом Почета. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.



Фото: belgazeta.by

Директор строительно-инвестиционной компании «Улу Гёйча» удостоен этой госнаграды за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном, говорится в сообщении пресс-службы президента Беларуси.

Чем известен бизнесмен?

Васиф Исмаилов связан с несколькими компаниями, которые реализовали белорусско-азербайджанские проекты. В Минске он инвестировал в строительство бизнес-центра рядом с площадкой бывшего Червенского рынка и многофункционального комплекса «Абшерон» за Национальной библиотекой. Бизнесмен также причастен к возведению ряда торговых центров в Могилеве («Авеню», «Армада», «Армада Авто Мир», «Атлас», «Атриум»).



Бизнес-центр на пересечении улиц Маяковского и Аранской за зданием госконцерна «Белгоспищепром». Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Васиф Исмаилов причастен к реализации нескольких госпроектов.

В 2013 году его компания «Улу Гёйча» построила в престижном районе Баку новое посольство Беларуси в Азербайджане. Спустя несколько лет в Минске появился «Торговый дом Азербайджана».



Посольство Беларуси в Баку. Фото: president.az

— Идея открыть «Торговый дом Азербайджана» принадлежит главам наших государств. Они договорились, что должны быть такие центры, где наши страны могут показывать продукцию друг друга. С точки зрения экспорта продукции и экономик наших стран такие дома имеют стратегическое значение, — говорил Исмаилов.

Как он оказался в Беларуси?

В большой бизнес уроженец Азербайджана пришел не сразу. Карьера начиналась в силовых структурах: служба в армии, а затем в милиции.

— Там отработал пять лет. Но в какой-то момент понял, что это не совсем мое. Не мой стиль, что ли. Утром идешь на работу, вечером домой. Все достаточно одинаково. Мне хотелось работать по-другому, на себя. Вот тогда и решил попробовать силы в предпринимательстве. Начал с экспорта шкур в Турцию. Затем возил цемент из Ирана в Азербайджан. И потом начал строить. Первым зданием, которое возвела моя компания, был жилой дом в Баку. Бизнес стал весьма успешно развиваться, — говорил Васиф Исмаилов в интервью « БелГазете» .

Сегодня компании Васифа Исмаилова вышли на ежегодное строительство в Азербайджане жилья в объеме 100−150 тыс. кв. м.

В Беларусь Исмаилов попал, когда родственники, переехавшие сюда еще в советское время, порекомендовали бизнесмену «Могилевлифтмаш», где он в середине нулевых приобрел несколько десятков лифтов для своих объектов. После этого решил не останавливать сотрудничество с Беларусью, как девелопер начал изучать местный рынок недвижимости, а вскоре и вовсе выступил в роли инвестора.





Бизнесмен признавался, что работает в Беларуси около 13 лет и живет, по сути, «на две страны и две столицы». «Я не государственный чиновник, которого направляют на службу туда, где ему, к примеру, не очень нравится. Беларусь для меня действительно стала второй родиной и страной, которую я очень люблю», — отмечал бизнесмен.