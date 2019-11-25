Лукашенко: Я и Ельцину говорил: Калининград - это наша область, мы за нее отвечаем, а не Россия

Источник материала: Tut.by

Калининградская область — это не только важный экономический партнер, но и исторически близкая для Беларуси область. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области России Антоном Алихановым, сообщает пресс-служба главы государства.

«Я и Ельцину, и Владимиру Владимировичу (Путину. — Прим.) часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия. Путин говорит: „Я не против“. А в этом большая история. Еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси. Тогда было все равно. Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине — оказалось, что „неправильно“ сделали. Тем не менее таких разговоров было много, и фактически мы в Беларуси были по многим вопросам ответственны за Калининградскую область, потому что были самыми близкими», — сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко считает, что потенциальных точек роста у Беларуси и Калининградской области предостаточно. В пример он привел запуск российской компанией «Содружество» маслоэкстракционного завода в Сморгони, участие Осиповичского завода автомобильных агрегатов в программе локализации на калининградском предприятии «Автотор Холдинг».

«Рассчитываем на более тесную кооперацию белорусских и российских машиностроителей. Тем более что наработок у нас в этой сфере предостаточно», — подчеркнул президент, добавив, что минские автобусы с успехом эксплуатируются в Калининградской области. По мнению главы государства, можно еще расширить парк пассажирской техники за счет электробусов «Белкоммунмаш». Он также предложил идти дальше: организовать совместную сборку этой техники в Калининградской области.

Одна из традиционных сфер белорусско-российского сотрудничества — строительство. Сегодня в Калининградской области строятся морской порт, калийный комбинат, музейный комплекс, многоцелевой туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо». Президент заявил, что Беларусь готова участвовать в этих проектах, в том числе поставив грузовые, дорожные, коммунальные и строительные машины.

Во время встречи было отмечено, что в западном регионе России динамично развивается сельское хозяйство, а Беларусь обладает опытом и технологиями в животноводстве, выращивании зерновых и овощных культур, строительстве молочно-товарных и зерносушильных комплексов. Беларусь готова предложить свои услуги в этих направлениях, а также нарастить поставки в регион качественного продовольствия.

На встрече Александр Лукашенко вспомнил о своем первом визите в Калининград в октябре 1999 года, назвав его своеобразной точкой отсчета. «И за эти два десятилетия очень много сделано. В прошлом году по объему двусторонней торговли мы приблизились к рекордной отметке в $ 360 млн. Самое время ставить более амбициозные задачи. Прежде всего в промышленной сфере, по линии производственной кооперации», — считает глава государства.