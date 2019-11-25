В Екатеринбурге неизвестные напали на отделение посольства Беларуси

Источник материала: Tut.by

В Екатеринбурге неизвестные разбили стекло в отделении посольства Беларуси в России. Об этом сообщает местное издание Ura.Ru . Эту информацию также подтвердили TUT.BY в МИД Беларуси.



Фото: Фото: Анна Майорова / URA.RU

Дипломатическая миссия находится в самом центре Екатеринбурга на проспекте Ленина. Нападение произошло ночью 25 ноября. По сообщениям местных СМИ, хулиганы не только разбили окно, но и сожгли флаг Беларуси.

«Пока можем только подтвердить факт хулиганских действий, в результате которых было повреждено имущество отделения посольства в Екатеринбурге. Ведется разбирательство, выясняются все обстоятельства, на месте работают представители правоохранительных органов российской стороны», — сообщил TUT.BY официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.



Фото: Фото: Анна Майорова / URA.RU





В полиции Екатеринбурга информацию пока не комментируют.