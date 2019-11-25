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"Снесли бы уже все это, хочется успеть еще нормально пожить". Репортаж из пекла общественного обсуждения по высокоплотной застройке в Октябрьском районе Минска
25.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня в зале администрации Октябрьского района жарко. Городские власти представили на суд местных жителей новую разработку проекта детального планирования территории.
Что собираются построить и где
Проектируемая территория площадью 53 га расположена в Октябрьском административном районе Минска. Город предлагает усовершенствовать архитектурно-пространственную композицию района за счет«архитектурно-художественного облика зданий в перспективной смешанной жилой многоквартирной комфортабельной застройке».
С учетом сложившейся структуры улично-дорожной сети проектируемая территория делится на 7 планировочных кварталов. При этом новая многоквартирная жилая застройка формируется на базе существующей усадебной путем сноса и превращения части местных улиц в обслуживающие проезды и пешеходные зоны.
В кварталах №№ 3, 5 и 7 проектом предлагается снос усадебной застройки под размещение комплексной жилой многоквартирной высокоплотной застройки. В кварталах № 5 и № 7 размещаются интегрированные(встроенные или встроенно-пристроенные) общественные объекты микрорайонного, районного и городского значения.
На земельном участке в районеул. Жуковского(квартал № 4) планируется строительство многоквартирного жилого дома с многоуровневой наземной гараж-стоянкой на 300 машиномест со встроенными помещениями общественного назначения.
В районеулиц Быховской и Пензенской(квартал № 3) завершается строительство многоквартирных жилых домов с подземной автостоянкой ООО«Архитектурная мастерская«Апрель"».
Позиция властей города: "Район имеет высокую привлекательность для застройки"
Презентация проекта, как всегда, проходила очень эмоционально. Зал для совещаний не смог вместить всех желающих, поэтому люди стояли даже на коридоре.
Мероприятие проводил заместитель главы Администрации Октябрьского района Павел Тома. Также здесь присутствовали начальник управления по архитектуре и градостроительству Октябрьского района Юлия Юрова и разработчики проекта — представители УП Минскградо. Заказчик проекта — комитет архитектура и строительства Мингорисполкома (представителей в зале не было).
Павел Тома в начале собрания уточнил, что это укрупненный проект, который не учитывает мелкие и более подробные детали развития территории.
— Сейчас представлено по сути функциональное зонирование территории: то, как она может быть использована и как она не может быть использована. При этом по срокам реализации ПДП по большому счету не ответить. К реализации проекта мы можем приступить тогда, когда есть застройщик, инвестор или источник финансирования, и это не вопрос "Минскградо".
Соседство с МФК "Минск-Мир", по мнению городских властей, не предусматривает на этой территории наличие частного сектора, где более 60% домов были построены в 1950-х, 1960-х годах. При этом представители "Минскградо" сразу уточнили, что о сносе частного сектора было известно заранее — с 2004 года.
— Район имеет высокую степень привлекательности для размещения комфортной жилой застройки и общественных объектов городского и общественного уровня, — говорилось в представленной презентации.
Вопросы, которые волнуют местных жителей
Озеленение
Первый вопрос, прозвучавший из зала, касался норм по озеленению данной территории.
— Все нормативы изложены в регламентах. Каждая застройка имеет свои параметры по озеленению. Жилая высокоплотная застройка предусматривает 45-50% озелененности территории. Общественная застройка предполагает не менее 25% озелененности. По местам общего пользования учитывался сохраняемый сквер, и мы постарались максимально, чтобы не подлежали застройке какие-то хоть небольшие участочки под озеленение и сквер. Но естественно, мы не можем создать большую ландшафтную зону на этом месте, — пояснилаглавный архитектор проекта Ольга Степанкович.
— Вместо того, чтобы проектировать новые "зеленые" территории, вы опять проектируете жилую застройку, — возмущаются местные жители.— Постройте там парк, что вам мешает это сделать?
— Все предложения и замечания мы предлагаем размещать в письменном виде. Этот проект выставлен для обсуждения. Будет создана комиссия, которая рассмотрит все предложения, — невозмутимо отвечала главный архитектор проекта.
Строительство паркингов и инсоляция
— План предусматривает строительство многоуровневых паркингов. Я чисто физически не представляю, как там разместить все это. Общая же плотность застройки у нас уже выше, чем в Шанхае. Где вы собираетесь при такой плотности строить еще высокие паркинги? Как быть с достаточной инсоляцией? — задала вопросы одна из местных жительниц.
— Все нормы по инсоляции будут соблюдены. Проект застройки у нас не разрабатывается. Но в соответствии с законодательством эти участки будут выделены застройщикам, которые уже будут обеспечивать местных жителей парковочными местами в границах этих участков. Это все будет решаться не на этой стадии проектирования, — рассказалаОльга Степанкович. — При этом нормы инсоляции будут обсуждаться во время прохождения архитектурного проекта.
Снос частного сектора и отселение
Некоторые жители частного сектора уже давно ждут сноса, кто-то — надеется отстоять свой дом, а кто-то даже отреставрировать. Одна из участниц презентации, не желая уточнить свое имя, рассказала, что она сама давно живет в одном из частных домов, и ей бы уже давно хотелось переехать в квартиру:
— Уже возраст не тот, чтобы жить в своем доме. Отопление у нас — газовый котел, вода нагревается через бойлер. Сейчас это уже дороговато по деньгам, — пояснила она. — Когда мы строили дома, это была окраина города. А теперь вон, центр города уже. Снесли бы уже все это, хочется еще успеть нормально пожить.
Один из владельцев частного дома, напротив, уточнил, законно ли это, когда его дом сносят ради того, чтобы здесь жил кто-то другой?
— Как вы планируете поступить с теми домами, которые были реконструированы по разрешению городских властей? По информации в интернете под снос определены 150 домов. Но вы прекрасно понимаете, что сносить дома можно только под государственные нужды, но не под стоянки и не для частного инвестора, — спросил один из местных жителей.
— Предыдущий детальный план имел такие же решения в части сноса усадебной застройки. Он был разработан еще в 2004 году, и значит, вы прекрасно все знали, что эта территория подлежит сносу. Тогда в чем ваши вопросы? — уточнила Ольга Степанкович. — Это центр города, вы понимаете? Вокруг вас уже давно снесена вся частная застройка. Ваша осталась только потому, что еще не получила развитие данная территория, "Минск-Мир". Теперь, оказавшись в середине, эта застройка не соответсвует требованиям центральной части города. В целом мы действуем в рамках генерального плана.
Итоги заседания
— Чем мы должны закончить это собрание? Просто покричать? — спросили собравшиеся.
— Цель общественного обсуждения — информирование населения о развитии микрорайона и выслушать ваши предложения, — пояснил Павел Тома. — При этом перспективы отселения людей — это вопрос, не касающийся общественного обсуждения и не относящийся к ПДП. Снос и отселение при этом регламентирует Указ №58.
Представители инициативной группы собираются подготовить по итогам собрания список замечаний и предложений, которые будут прикреплены к итогам презентации проекта.
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"Снесли бы уже все это, хочется успеть еще нормально пожить". Репортаж из пекла общественного обсуждения по высокоплотной застройке в Октябрьском районе Минска
Сегодня в зале администрации Октябрьского района жарко. Городские власти представили на суд местных жителей новую разработку проекта детального планирования...
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