"Снесли бы уже все это, хочется успеть еще нормально пожить". Репортаж из пекла общественного обсуждения по высокоплотной застройке в Октябрьском районе Минска

Снос частного сектора и отселение

Некоторые жители частного сектора уже давно ждут сноса, кто-то — надеется отстоять свой дом, а кто-то даже отреставрировать. Одна из участниц презентации, не желая уточнить свое имя, рассказала, что она сама давно живет в одном из частных домов, и ей бы уже давно хотелось переехать в квартиру:

— Уже возраст не тот, чтобы жить в своем доме. Отопление у нас — газовый котел, вода нагревается через бойлер. Сейчас это уже дороговато по деньгам, — пояснила она. — Когда мы строили дома, это была окраина города. А теперь вон, центр города уже. Снесли бы уже все это, хочется еще успеть нормально пожить.

Один из владельцев частного дома, напротив, уточнил, законно ли это, когда его дом сносят ради того, чтобы здесь жил кто-то другой?

— Как вы планируете поступить с теми домами, которые были реконструированы по разрешению городских властей? По информации в интернете под снос определены 150 домов. Но вы прекрасно понимаете, что сносить дома можно только под государственные нужды, но не под стоянки и не для частного инвестора, — спросил один из местных жителей.

— Предыдущий детальный план имел такие же решения в части сноса усадебной застройки. Он был разработан еще в 2004 году, и значит, вы прекрасно все знали, что эта территория подлежит сносу. Тогда в чем ваши вопросы? — уточнила Ольга Степанкович. — Это центр города, вы понимаете? Вокруг вас уже давно снесена вся частная застройка. Ваша осталась только потому, что еще не получила развитие данная территория, "Минск-Мир". Теперь, оказавшись в середине, эта застройка не соответсвует требованиям центральной части города. В целом мы действуем в рамках генерального плана.