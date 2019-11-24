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Беларусь и Украина думают создать СП для поставок альтернативной нефти на Мозырский НПЗ

25.11.2019 06:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минск и Киев обсуждают организацию поставок нефти в Беларусь через Украину, используя нефтепровод «Одесса-Броды». Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины по итогам заседания украинско-белорусской группы по сотрудничеству в топливно-энергетической сфере.

Чиновники также обсуждали возможность создания совместного предприятия для транспортировки нефти на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, который в настоящее время является одним из основных поставщиков моторного топлива на рынок Украины.

Чтобы тщательно изучить эти предложения, стороны договорились создать рабочую группу, говорится в сообщении Минэнерго Украины.

Беларусь вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях подорожания российской нефти.

У Минска уже есть опыт транспортировки нефти из Венесуэлы, Азербайджана и Ирана через украинские порты. Однако объемы поставок были небольшие.

Ранее Александр Лукашенко предлагал Литве и Латвии совместно закупать нефть на мировом рынке и перерабатывать на новополоцком «Нафтане». В итоге нефтепродукты обойдутся прибалтийским странам дешевле, чем в настоящее время.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск и Киев обсуждают организацию поставок нефти в Беларусь через Украину, используя нефтепровод «Одесса-Броды».
 
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