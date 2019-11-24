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Беларусь и Украина думают создать СП для поставок альтернативной нефти на Мозырский НПЗ
25.11.2019 06:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минск и Киев обсуждают организацию поставок нефти в Беларусь через Украину, используя нефтепровод «Одесса-Броды». Об этом
Чиновники также обсуждали возможность создания совместного предприятия для транспортировки нефти на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, который в настоящее время является одним из основных поставщиков моторного топлива на рынок Украины.
Чтобы тщательно изучить эти предложения, стороны договорились создать рабочую группу, говорится в сообщении Минэнерго Украины.
Беларусь вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях подорожания российской нефти.
У Минска уже
Ранее Александр Лукашенко
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Минск и Киев обсуждают организацию поставок нефти в Беларусь через Украину, используя нефтепровод «Одесса-Броды».
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