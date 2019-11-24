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В Швеции наша страна официально сменила название с Vitryssland на Belarus

25.11.2019 07:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Официальное название нашей страны в Швеции теперь звучит как Belarus. Об этом сообщил в своем Twitter посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик.


Фото: www.strategeast.org

«Афіцыйная назва нашай краіны на шведскай мове змененая на BELARUS. Вялікі дзякуй МЗС Швецыі, асабіста міністру Анн Линде, і ўсім шведам і беларусам, якія прычыніліся да гэтай справы!», — написал дипломат.

В 1991 году наша страна, объявив о независимости, и выйдя из состава СССР, сменила свое название с БССР (по-шведски — «Vitryssland», что в дословном переводе означает «Белоруссия») на Беларусь. Но в Швеции Беларусь по-прежнему называли Vitryssland. В 2015 году МИД Швеции все же согласился ввести новое название Belarus в официальный список названий стран, но только как примечание с изначальным Vitryssland.

 
 
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В 1991 году наша страна, объявив о независимости, и выйдя из состава СССР, сменила свое название с БССР (по-шведски - «Vitryssland», что в дословном переводе означает...
 
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