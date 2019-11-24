«Шины и велосипеды больше не нужно хранить на балконе». Интервью с бизнесменом, который открыл в Минске «отель для вещей»

«В нашей культуре пока нет понимания, что вещи нужно хранить где-то отдельно»

Когда слышишь слова «отель для вещей», то вольно-невольно представляешь себе большое здание с консьержем и улыбающимся менеджером. Однако в жизни все выглядит по-другому. В действительности «отель для вещей» в Минске — это система боксов-контейнеров для хранения.

— Я был за границей и посмотрел, как работает система складов в Европе, России и Америке. Однажды в Москве мне понадобилось временно хранить вещи. Когда я приехал в одну из компаний, которые предоставляют такие услуги, то увидел пятиэтажное здание, в котором находилось более тысячи специальных боксов. Фактически это «отель для вещей», где поддерживается стерильная чистота, есть приветливый менеджер и все сделано для комфорта клиента. Я заплатил за неделю хранения около $30, и для меня тогда это действительно спасло ситуацию, — рассказал управляющий компанией ООО «СитиБокс» Вадим Маркушевский. — Когда я вернулся в Беларусь, я задался вопросом: а есть ли такие же услуги у нас? И каково было мое удивление, когда я понял, что подобная система хранения вещей у нас находится в зачаточном состоянии. И даже в нашей культуре пока нет понимания, что вещи можно и нужно хранить где-то отдельно, не захламляя свою квартиру.

Я стал изучать российский рынок, его развитие и рост. Оказалось, что этому рынку всего около 10 лет, и за это время люди привыкли пользоваться подобными услугами. Сегодня площади self-storage (боксы для хранения — прим.авт.) в Москве занимают около 150 тысяч кв.м, в Санкт-Петербурге поменьше — около 25 тысяч кв.м, в регионах — практически отсутствуют. Если брать Минск, то у нас сейчас есть около 3 тысяч кв.м, и это если брать в расчет все компании, которые предоставляют схожие услуги.

Для интереса в декабре прошлого года я пробовал снять в аренду какое-либо место, и оказалось, что это невозможно. Те предложения, которые были на рынке, уже заняты, а дальше рынок не двигается. Так и возникла идея создания площадки для хранения вещей.

В современном мире жилье чаще всего строится небольших размеров, и оно не предусматривает размещение каких-либо подсобных помещений. И в первый месяц нашей работы все клиенты начинали разговор с фразы: «Наконец-то вы появились!». Кроме того, для бизнеса наши услуги тоже оказались актуальными, и юридические лица составляют примерно половину наших клиентов. Особенно важно это для бизнеса, связанного с торговлей, когда не нужно арендовать целый склад, а можно выбрать подходящий бокс, подъехать к нему на грузовом автомобиле и выгрузить товар.