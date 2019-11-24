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«Шины и велосипеды больше не нужно хранить на балконе». Интервью с бизнесменом, который открыл в Минске «отель для вещей»
25.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Позволить себе сделать большую гардеробную в квартире может не каждый, а хранить велосипеды, коляски и шины где-то нужно. Да и при переезде тоже непонятно, куда девать мебель и часть вещей. Решение таких проблем — система безопасных складов для хранения вещей. Но есть ли она в Беларуси? Сегодня мы поговорили с создателем такого сервиса в Минске и узнали все о ценах, перспективах и безопасности.
«В нашей культуре пока нет понимания, что вещи нужно хранить где-то отдельно»
Когда слышишь слова «отель для вещей», то вольно-невольно представляешь себе большое здание с консьержем и улыбающимся менеджером. Однако в жизни все выглядит по-другому. В действительности «отель для вещей» в Минске — это система боксов-контейнеров для хранения.
— Я был за границей и посмотрел, как работает система складов в Европе, России и Америке. Однажды в Москве мне понадобилось временно хранить вещи. Когда я приехал в одну из компаний, которые предоставляют такие услуги, то увидел пятиэтажное здание, в котором находилось более тысячи специальных боксов. Фактически это «отель для вещей», где поддерживается стерильная чистота, есть приветливый менеджер и все сделано для комфорта клиента. Я заплатил за неделю хранения около $30, и для меня тогда это действительно спасло ситуацию, — рассказал управляющий компанией ООО «СитиБокс» Вадим Маркушевский. — Когда я вернулся в Беларусь, я задался вопросом: а есть ли такие же услуги у нас? И каково было мое удивление, когда я понял, что подобная система хранения вещей у нас находится в зачаточном состоянии. И даже в нашей культуре пока нет понимания, что вещи можно и нужно хранить где-то отдельно, не захламляя свою квартиру.
Я стал изучать российский рынок, его развитие и рост. Оказалось, что этому рынку всего около 10 лет, и за это время люди привыкли пользоваться подобными услугами. Сегодня площади self-storage (боксы для хранения — прим.авт.) в Москве занимают около 150 тысяч кв.м, в Санкт-Петербурге поменьше — около 25 тысяч кв.м, в регионах — практически отсутствуют. Если брать Минск, то у нас сейчас есть около 3 тысяч кв.м, и это если брать в расчет все компании, которые предоставляют схожие услуги.
Для интереса в декабре прошлого года я пробовал снять в аренду какое-либо место, и оказалось, что это невозможно. Те предложения, которые были на рынке, уже заняты, а дальше рынок не двигается. Так и возникла идея создания площадки для хранения вещей.
В современном мире жилье чаще всего строится небольших размеров, и оно не предусматривает размещение каких-либо подсобных помещений. И в первый месяц нашей работы все клиенты начинали разговор с фразы: «Наконец-то вы появились!». Кроме того, для бизнеса наши услуги тоже оказались актуальными, и юридические лица составляют примерно половину наших клиентов. Особенно важно это для бизнеса, связанного с торговлей, когда не нужно арендовать целый склад, а можно выбрать подходящий бокс, подъехать к нему на грузовом автомобиле и выгрузить товар.
«Кто-то арендует бокс, чтобы хранить мотоцикл, кто-то — чтобы оставить рыболовные снасти»
Сейчас в Минске уже открыта площадка с системой «холодного» хранения — это значит, что боксы стоят на улице. Но в дальнейшем компания «СитиБокс» планирует расширяться и предоставлять также «теплое» хранение, когда контейнеры будут стоять в отапливаемом помещении.
— Сейчас площадку «СитиБокс» можно назвать тестовой. У нас установлено около 40 контейнеров собственного производства, в ближайшее время планируем увеличить их число до 120. В дальнейшем планируем организовать еще и «теплое» хранение вещей, — рассказал Вадим. — Сейчас мы сами производим контейнеры для хранения, потому что вариант закупки у европейских производителей оказался слишком дорогим — в итоге цена аренды вообще была бы недоступна для белорусского потребителя.
При этом, по словам Вадима, контейнерная система хранения вещей для Беларуси была выбрана не случайно.
— Есть несколько принципиально разных моделей self-storage. Первая — классическая американская идея, когда есть некий склад, в котором организованы отдельные помещения для хранения вещей. Есть вторая модель — контейнерная, когда в качестве «ячейки» используется отдельно стоящий контейнер-бокс, — рассказал Вадим. — Второй вариант предусматривает возможность даже доставки контейнера к заказчику, и такая услуга уже есть, например, в Америке. Бокс на грузовом автомобиле приезжает к дому заказчика, он загружает в него все, что посчитает нужным, и контейнер «уезжает» на склад. То есть заказчику даже не нужно, условно говоря, выходить из дома. Вещи обратно доставляются по такому же принципу.
Мы также хотим развиваться в этом направлении, именно поэтому и выбрали контейнерную модель. При этом это не обычные контейнеры, а боксы сборно-разборной конструкции небольшого размера. Их можно погрузить на грузовой автомобиль и так же доставлять к клиенту. По планам полномасштабное развитие этой идеи планируется на следующий год.
— Кому нужны боксы для хранения? Что в них можно хранить? Что будет, если хранить в них золото или еще что-то ценное? — во время разговора появляется очень много вопросов.
— Первые несколько месяцев я работаю «в поле» и поэтому точно могу сказать, что охарактеризовать нашего потенциального клиента совершенно невозможно. Российский опыт это, кстати, подтверждает, — пояснил Вадим. — Кто-то арендует бокс, чтобы хранить в нем свой мотоцикл, кто-то — рыболовные снасти, а кто-то — чтобы положить туда одну-единственную книгу, которую он почему-то не хочет хранить дома.
Мы создали все условия для достижения максимальной безопасности, но вы должны понимать, что компания «СитиБокс» юридически не несет ответственности за сохранность вещей. Самое главное потому, что мы попросту не знаем, что лежит в контейнерах. Такое хранение подразумевает конфиденциальность клиента. Конечно, в боксе нельзя хранить запрещенные законодательством вещи и препараты, взрывоопасные вещества и т.п., и это прописано в договоре. Все остальное — личное дело каждого.
Что же касается золота — здесь момент спорный, и каждый решает для себя, где можно хранить столь дорогостоящие вещи. Но в Москве и за рубежом в подобных контейнерах хранится антикварная мебель, предметы искусства и т.д. У нас пока люди готовы хранить в боксах зимние/летние шины, какую-то мебель или вещи, даже иногда мотоциклы.
«Я понимаю, что должно быть доверие к компании, поэтому много внимания уделено безопасности»
— Тем не менее, я понимаю, что для того, чтобы такой сервис функционировал, нужно организовать доверие к компании. Именно поэтому особое внимание было уделено вопросам безопасности. Для начала вся территория, на которой хранятся боксы, находится под круглосуточным наблюдением. В рабочее время за тем, чтобы возле боксов не появлялись посторонние люди, наблюдает менеджер.
Начиная с 21.00 вся территория авторынка «Малиновка» закрывается, и попасть на нее можно только пройдя КПП. Мы организовываем круглосуточный доступ к боксам, поэтому клиенты «СитиБокс» могут попасть к нам даже ночью, но для этого придется связаться с нашей охраной, назвать свои паспортные данные и номерной знак автомобиля. Поверьте, случайный человек не пройдет.
Помимо вопросов безопасности, менеджер на месте может при необходимости помочь организовать погрузочно-разгрузочные работы. В индивидуальном порядке можно решить вопрос и с упаковкой вещей.
— Мало кто знает, что вещи, перед тем, как отправить на хранение, нужно правильно упаковать. Это один из первых элементов культуры хранения, — рассказал Вадим. — Люди думают, что в такие боксы можно «накидать» всего, и оно там будет храниться. Но это не так. Все вещи требуют предварительной подготовки, особенно если это касается длительного хранения.
«Сравнивать контейнеры для хранения с гаражами — пережиток прошлого»
Все вышеперечисленное белорусы привыкли хранить на балконе, на даче или в гараже. Именно поэтому у нас довольно хорошо развита система аренды гаражей, и это первый конкурент для «СитиБокса», который сразу приходит на ум. Мы просмотрели объявления в базе Realt.by и узнали, за какие деньги предлагаются в Минске
В Первомайском районе
Однако, по словам Вадима, аренда гаража — это всегда лотерея, поэтому этот сегмент вряд ли конкурент для контейнерного типа хранения.
— Часть потенциальных клиентов говорят, что за эти же деньги можно где-то снять гараж, и он будет даже большего размера. Но на самом деле это просто пережиток менталитета, который позволяет людям сравнивать эти две категории. Хотя принципиально это разные услуги и сервисы, — рассказал Вадим. — Наше преимущество в том, что можно выбрать бокс нужного размера. Кому-то достаточно 6 кв.м, куда влезет большинство вещей из однокомнатной квартиры — им не придется платить за целый гараж.
Однако мы сейчас делаем акцент на еще меньших боксах — 4 кв.м, потому что они выполняют роль кладовки.
— Если сравнивать с гаражами дальше, то нужно понимать, что аренда гаражей предусматривает работу с частным лицом. Это сравнимо с арендной квартиры у собственника, а хозяева, поверьте, бывают разные. Бывает, снял гараж в аренду, а хозяин через пару месяцев приносит свои шины и говорит: «Я тут маленький уголок займу, это же ничего страшного». И ключ у него свой будет, и заходить он будет туда тогда, когда захочет. О какой конфиденциальности может идти речь? В работе с нами такая ситуация невозможна.
Кстати, и безопасность гаражей также вызывает много вопросов. Открыть гараж, когда за ним никто не следит, бывает достаточно просто. Можно найти, конечно, новый гаражный кооператив, где продуманы вопросы безопасности, но тогда и цена такой аренды будет достаточно высока.
Сколько стоит и на сколько месяцев можно арендовать бокс
— У нас цены варьируются от сроков хранения и этажности боксов. Есть тариф «стандартный» на первый этаж боксов и тариф «доступный», подразумевающий, что вещи будут храниться на «втором» этаже. Второй вариант подходит для тех, кто планирует долговременное хранение и ему не нужен постоянный доступ к боксу, — пояснил Вадим. — Мы проводили испытания наших конструкций, и они позволяют ставить боксы в 3 этажа с загрузкой до 1,5 тонны на каждый контейнер.
— Общество потребления сейчас получает все большее распространение, и белорусы не исключение. И в дальнейшем это будет только расти. При этом потребительская платежеспособность белорусов также растет. Рано или поздно адекватные люди начинают задумываться, хотят ли они захламлять пространство, в котором живут. Немаловажен становится и комфорт жизни в любом пространстве.
В целом мы только начинаем знакомить белорусов с этой услугой и выстраиваем свою работу таким образом, что у нас будут постоянно проводиться какие-то акции и скидки. Особенно это будет касаться постоянных клиентов.
Пусть системы хранения вещей для белорусов сейчас в зачаточном состоянии, но такая же ситуация была и в России 8-10 лет назад, и посмотрите, в какой масштаб это разрослось.
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«Шины и велосипеды больше не нужно хранить на балконе». Интервью с бизнесменом, который открыл в Минске «отель для вещей»
Позволить себе сделать большую гардеробную в квартире может не каждый, а хранить велосипеды, коляски и шины где-то нужно. Да и при переезде тоже непонятно, куда...
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