Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 ноября 2019 года

Источник материала: realt.by

Вторая неделя подряд проходит для вторичного рынка жилья без существенным ценовых изменений. Индекс цен на квартиры в Минске остаётся на уровне 1386 $/м 2 .

Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,4% и составила 1307 $/м 2 . Новостройки не растут в цене уже пятую неделю подряд, в результате чего ценовой разрыв со вторичным рынком достиг максимума с начала лета.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 25 ноября следующим образом:

Объем предложения продолжает расти. За минувшую неделю количество выставленных на продажу квартир выросло на 1,2%. Активно пополнялись новыми объектами 1- и 3-комнатные квартиры, которых стало больше на 1,5% и 2,8% соответственно.

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Изменение цен в районах Минска на 25 ноября выглядит следующим образом:

Ценовая динамика оказалась разнонаправленной: выросли в цене 1- и 4-комнатные квартиры, «двушки» и «трешки», напротив, подешевели. По итогам последнего месяца положительная динамика отмечена у всех типов квартир.

В четырёх районах по итогам недели был зафиксирован рост цен. Максимальными темпы роста оказались в Партизанском районе столицы (+0,7%). В остальных районах цены на квартиры снижались, а в Центральном коррекция составила 1,1%.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 804 $/м2 (+0,4%), Витебск – 616 $/м2 (+0,9%), Гомель – 617 $/м2 (+0,2%), Гродно – 731 $/м2 (без изменений), Могилев – 631 $/м2 (-0,3%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 2% и составляет 2765 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,2% и составляет 1721 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 0,6% и составляет 1083 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.