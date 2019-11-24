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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 ноября 2019 года
25.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Объем предложения продолжает расти. За минувшую неделю количество выставленных на продажу квартир выросло на 1,2%. Активно пополнялись новыми объектами 1- и 3-комнатные квартиры, которых стало больше на 1,5% и 2,8% соответственно.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 25 ноября следующим образом:
В четырёх районах по итогам недели был зафиксирован рост цен. Максимальными темпы роста оказались в Партизанском районе столицы (+0,7%). В остальных районах цены на квартиры снижались, а в Центральном коррекция составила 1,1%.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 804 $/м2 (+0,4%), Витебск – 616 $/м2 (+0,9%), Гомель – 617 $/м2 (+0,2%), Гродно – 731 $/м2 (без изменений), Могилев – 631 $/м2 (-0,3%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 2% и составляет 2765 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,2% и составляет 1721 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 0,6% и составляет 1083 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 18 по 25 ноября 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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