Беларусь заинтересована в добрососедских отношениях с Евросоюзом, но без предварительных условий

Источник материала: Tut.by

Беларусь заинтересована в выстраивании взаимоуважительных и добрососедских отношений с Европейским союзом. Об этом 25 ноября заявил Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пеккой Хаависто, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Желательно не ставить никаких предварительных условий»

Александр Лукашенко в качестве положительного момента отметил то, что визит проходит именно сейчас — по окончании в Беларуси парламентских выборов.

— Беларусь крайне заинтересована в выстраивании взаимоуважительных, добрососедских отношений не только с Европейским союзом, но и вашими государствами — Швецией и Финляндией. Я об этом много раз говорил на протяжении многих лет. Для нас вы являетесь в определенном смысле образцом хозяйствования. Мы очень похожи на ваши страны. У нас схожая экономика и, самое главное, трудолюбивые, крепкие люди, — сказал Александр Лукашенко. — У нас многое получается. У вас больше, у нас, может, пока чуть-чуть меньше. Но я надеюсь, что вы нам подскажете, в каком направлении двигаться, прежде всего в экономике.

Президент заявил, что Беларуси интересен передовой опыт Евросоюза во многих сферах, но для начала нужно завершить процесс формирования договорно-правовой базы и подписать подготовленные договоры.

— Желательно не ставить никаких предварительных условий. Надо двигаться в этом направлении. Конечно же, переговоры, договоры — это долгий путь, компромиссы, — отметил он. — Коль мы уж выработали соответствующие договоры, пришли к пониманию того, что нам надо их подписывать и двигаться в этом направлении, то тянуть с этим не следует.

Он также обратил внимание на то, что и малые, и средние государства должны как-то ближе быть друг к другу: «Объединяться, если это возможно, чтобы устоять в этом тяжелом бурном мире».

Александр Лукашенко подчеркнул: в общих интересах, чтобы регион стал оазисом мира, спокойствия и процветания.

— Это главное. Будет это — будем богаты, будут жить нормально наши народы, — сказал президент. — Именно к этому мы стремимся, формулируя свои мирные инициативы и продвигая идеи, направленные на снижение напряженности и укрепление добрососедства. Очевидно, что такие подходы близки и вам. Недаром так называемая разрядка в семидесятые годы получила название «Хельсинки».

Президент отметил, что у Беларуси очень много общего с государствами Северной Европы, страны связывает длительная история торговых отношений и контактов в различных сферах.

— Несмотря на отсутствие выхода к морю, наша страна тем не менее является неотъемлемой частью Балтийского региона. В копилку благополучия стран Балтии Беларусь вносит свой существенный вклад, поставляя свои грузы, обслуживая транзитные потоки в северном и южном направлениях, — сказал Александр Лукашенко. — При этом очень важна экологическая составляющая. Я думаю, у вас к нам претензий быть не может в этом плане.

Он пригласил шведские и финские компании к реализации в Беларуси проектов в области транспорта и логистики, отметил наличие общих интересов в сферах возобновляемой энергетики, охраны окружающей среды и энергоэффективности.

— Экологическая ситуация в Балтийском регионе во многом зависит от Беларуси. Поэтому приглашаю вас поддержать проекты по переработке отходов, развитию альтернативных источников энергии. Мы этим очень серьезно занимаемся, — заявил президент.

Серьезные перспективы он также видит в сотрудничестве в лесной и деревообрабатывающей промышленности.

— Применение ваших технологий и привлечение инвестиций в белорусские производства будет выгодно для всех участников. Благодаря удобному транспортному сообщению есть возможность поставлять произведенную в Беларуси продукцию на рынки Европы и Азии, — добавил руководитель белорусского государства.

В этой связи Лукашенко заметил, что по его поручению уже на протяжении ряда лет изучается опыт Швеции и Финляндии в части ведения лесного хозяйства, организации деревопереработки.

«Финны по менталитету очень похожи на белорусов»

Что касается двустороннего формата, Александр Лукашенко отметил, что Финляндия, как и Беларусь, не имеет значительных природных ресурсов, но самостоятельно, упорством и трудолюбием, добилась заметного прогресса.

— Финны по менталитету очень похожи на белорусов. Именно поэтому вы хорошо понимаете происходящие в нашей стране процессы. Это находит свое отражение в поддержке Финляндией суверенитета и независимости Беларуси в рамках инициативы «Восточное партнерство», — сказал президент.

С учетом предстоящего запуска Белорусской АЭС в 2020 году Беларуси интересен опыт финляндской стороны по обеспечению безопасности строящейся атомной электростанции «Ханхикиви-1».

— Тем более что ваша станция возводится по аналогичному проекту и тем же российским подрядчиком, — заметил президент.

Лукашенко вспомнил про непростые эпизоды в отношениях со Швецией

Обращаясь к Анн Линде, Александр Лукашенко поблагодарил ее за инициативу проведения такого совместного визита, особенно учитывая, что это первый визит руководителя шведского внешнеполитического ведомства в Беларусь.

— В нашей новейшей истории были непростые эпизоды ( высылка посла Швеции в Беларуси Стефана Эрикссона в 2012 году из-за «плюшевого десанта». — Прим. TUT.BY), но мы сумели их преодолеть и открыли новую страницу в отношениях. Думаю, что в этом направлении мы будем развивать наши отношения. Приветствуем активность компаний из Швеции на белорусском направлении, — заявил Лукашенко.

Он отметил, что концерн IKEA принял стратегию «Вперед в Беларусь» по наращиванию закупок продукции до 300 млн евро, сотрудничество Scania и БЕЛАЗа по поставкам двигателей помогает белорусской технике выходить на рынок Евросоюза, газовые турбины из Швеции обеспечат стабильность белорусской энергосистемы после ввода АЭС, а бренд одежды H&M начал создавать в Беларуси торговую сеть.

— Наше партнерство способствует модернизации экономики, закреплению на новых рынках. Бизнес работает в правильном направлении. Давайте поддерживать это движение, — заявил Александр Лукашенко.

Он также предложил вместе подумать, что можно сделать, чтобы визит в таком формате придал импульс развитию отношений Беларуси со всей Северной Европой.

— Будем рады видеть в Минске вас с коллегами из Норвегии, Дании, Исландии. Готов обсудить все интересующие вопросы. Я вас приглашаю к откровенному, искреннему разговору. Если хотите, то без всяких дипломатических канонов, — сказал президент.