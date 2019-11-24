Президент говорит, «жирует жулье». Кто посмел?

Источник материала: Tut.by

В любом разносе кроме очевидной плохой новости есть вторая, хорошая. Президент в пятницу устроил разнос на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса Витебской области. Досталось областной вертикали, их детям и любовницам. А заодно — Нацбанку.

Ольга Лойко, главный редактор политико-экономического блока новостей TUT.BY, журналист, экономист. Сфера журналистских интересов широкая, микро- и макроэкономическая

Президенту представили очередной план спасения АПК самой проблемной Витебской области. Теперь это создание суперкрупного холдинга, который займет две трети территории области. В области уже сейчас работают несколько агропромышленных холдингов, и большая их часть не показывает ожидаемых результатов, отметил Лукашенко. «Если вы получили отрицательный опыт четырех холдингов из пяти, вы хотите создать еще гигантский суперхолдинг? Как понимать вас тогда? — обозначил проблему президент. — Мне же подписывать указ и нести за него ответственность. Это огромные расходы».

По версии Лукашенко, в проекте указа о создании суперхолдинга для области прописана «колоссальная сумма государственной поддержки». «А мне сказали: да нет, не надо никакой поддержки…», — пожаловался президент на неназванного дезионформатора.

В общем даже всегда грудью стоящий за тружеников села глава государства пока не впечатлился проектом.

Не впечатлились и банки, к которым местные власти обратились за «оказанием шефской помощи отстающим хозяйствам Витебской области». Президент поручил банки все-таки привлечь. Спасибо, что не к ответственности, а к «оказанию помощи отстающим сельскохозяйственным организациям».

«Павел Владимирович (председатель правления Нацбанка Павел Каллаур. — Прим.ред.), немедленно займитесь этим, — потребовал Лукашенко. — Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах (а ему все подчинено), мы еще отдельно поговорим. Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься (помощью. — прим. пресс-службы президента) не хотят. Поэтому догружайте их — по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

А вот и хорошая новость. Президент Беларуси, кажется, проникся настойчивыми рекомендациями МВФ , ратующего за независимость Нацбанка. И признал: ему, регулятору, все подчинено. Но тут же дал приказ: банки догрузить. Продемонстрировал, кому в стране подчинен тот, кому все подчинено. И в очередной раз взбудоражил электорат безапелляционным дважды негативным посылом: жирует жулье.

Обе части утверждения, в принципе, требуют пояснений. Банковский сектор Беларуси — это 24 банка. Из них ключевых, системообразующих, семь. Три — государственных, Беларусбанк и Белагропромбанк (крупнейшие в стране), а также Белинвестбанк, и четыре — иностранных БПС-Сбербанк, Белгазпромбанк, Банк БелВЭБ и Приорбанк. Кто из них жирует, предположить затруднительно. Как и то, зачем такие «жирные» активы продали в свое время российским и австрийскому инвестору. И если продали зря, то зачем сейчас инвестора подыскивают и Белинвестбанку.

Последние данные по прибыли банков, опубликованные регулятором , свидетельствуют о том, что в третьем квартале госбанки заработали чистую прибыль в размере 199,1 млн рублей (+11,6% к аналогичному периоду прошлого года), иностранные банки выросли еще скромнее — на 7,2% до 129,4 млн рублей.

В общем, сам Нацбанк в оценке состояния банковского сектора не так афористичен, как президент. Регулятор отмечает, что кредитный риск остается наиболее значимым для банков, что грозит «реализацией системных рисков как банковского сектора, так и финансовой системы и экономики страны в целом».

Доля проблемных активов банков с 1 мая 2018 года увеличилась почти в 1,7 раза: с 3,5% до 5,8% на 1 июля 2019 года, и ниже 5% в нынешнем году не опускалась. Пороговым показателем проблемных активов считают 10%, а ожидаемый банками уровень — в пределах 6,41−6,45%, и это без учета потенциальных шоков.

Это оценка национальная. А вот международное рейтинговое агентство S&P долю проблемных кредитов оценивает примерно в 12% совокупного объема кредитов банковской системы. По национальным стандартам проблемные активы составляют менее 6%, но, уверены в агентстве, уровень будет постепенно повышаться. И не из-за ухудшения ситуации в экономике, а из-за сокращения объема программ, напрямую финансируемых государством, и госгарантий связанным с государством заемщикам. Зато, констатирует S&P, сократятся рыночные искажения. Или не сократятся, если банкам раздадут убыточные колхозы. А даже один убыточный банк — кошмар для банковской системы и всей экономики.

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