ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент говорит, «жирует жулье». Кто посмел?

25.11.2019 13:26 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В любом разносе кроме очевидной плохой новости есть вторая, хорошая. Президент в пятницу устроил разнос на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса Витебской области. Досталось областной вертикали, их детям и любовницам. А заодно — Нацбанку.

Ольга Лойко, главный редактор политико-экономического блока новостей TUT.BY, журналист, экономист. Сфера журналистских интересов широкая, микро- и макроэкономическая

Президенту представили очередной план спасения АПК самой проблемной Витебской области. Теперь это создание суперкрупного холдинга, который займет две трети территории области. В области уже сейчас работают несколько агропромышленных холдингов, и большая их часть не показывает ожидаемых результатов, отметил Лукашенко. «Если вы получили отрицательный опыт четырех холдингов из пяти, вы хотите создать еще гигантский суперхолдинг? Как понимать вас тогда? — обозначил проблему президент. — Мне же подписывать указ и нести за него ответственность. Это огромные расходы».

По версии Лукашенко, в проекте указа о создании суперхолдинга для области прописана «колоссальная сумма государственной поддержки». «А мне сказали: да нет, не надо никакой поддержки…», — пожаловался президент на неназванного дезионформатора.

В общем даже всегда грудью стоящий за тружеников села глава государства пока не впечатлился проектом.

Не впечатлились и банки, к которым местные власти обратились за «оказанием шефской помощи отстающим хозяйствам Витебской области». Президент поручил банки все-таки привлечь. Спасибо, что не к ответственности, а к «оказанию помощи отстающим сельскохозяйственным организациям».

«Павел Владимирович (председатель правления Нацбанка Павел Каллаур. — Прим.ред.), немедленно займитесь этим, — потребовал Лукашенко. — Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах (а ему все подчинено), мы еще отдельно поговорим. Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься (помощью. — прим. пресс-службы президента) не хотят. Поэтому догружайте их — по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

А вот и хорошая новость. Президент Беларуси, кажется, проникся настойчивыми рекомендациями МВФ, ратующего за независимость Нацбанка. И признал: ему, регулятору, все подчинено. Но тут же дал приказ: банки догрузить. Продемонстрировал, кому в стране подчинен тот, кому все подчинено. И в очередной раз взбудоражил электорат безапелляционным дважды негативным посылом: жирует жулье.

Обе части утверждения, в принципе, требуют пояснений. Банковский сектор Беларуси — это 24 банка. Из них ключевых, системообразующих, семь. Три — государственных, Беларусбанк и Белагропромбанк (крупнейшие в стране), а также Белинвестбанк, и четыре — иностранных БПС-Сбербанк, Белгазпромбанк, Банк БелВЭБ и Приорбанк. Кто из них жирует, предположить затруднительно. Как и то, зачем такие «жирные» активы продали в свое время российским и австрийскому инвестору. И если продали зря, то зачем сейчас инвестора подыскивают и Белинвестбанку. 

Последние данные по прибыли банков, опубликованные регулятором, свидетельствуют о том, что в третьем квартале госбанки заработали чистую прибыль в размере 199,1 млн рублей (+11,6% к аналогичному периоду прошлого года), иностранные банки выросли еще скромнее — на 7,2% до 129,4 млн рублей.

В общем, сам Нацбанк в оценке состояния банковского сектора не так афористичен, как президент. Регулятор отмечает, что кредитный риск остается наиболее значимым для банков, что грозит «реализацией системных рисков как банковского сектора, так и финансовой системы и экономики страны в целом».

Доля проблемных активов банков с 1 мая 2018 года увеличилась почти в 1,7 раза: с 3,5% до 5,8% на 1 июля 2019 года, и ниже 5% в нынешнем году не опускалась. Пороговым показателем проблемных активов считают 10%, а ожидаемый банками уровень — в пределах 6,41−6,45%, и это без учета потенциальных шоков.

Это оценка национальная. А вот международное рейтинговое агентство S&P долю проблемных кредитов оценивает примерно в 12% совокупного объема кредитов банковской системы. По национальным стандартам проблемные активы составляют менее 6%, но, уверены в агентстве, уровень будет постепенно повышаться. И не из-за ухудшения ситуации в экономике, а из-за сокращения объема программ, напрямую финансируемых государством, и госгарантий связанным с государством заемщикам. Зато, констатирует S&P, сократятся рыночные искажения. Или не сократятся, если банкам раздадут убыточные колхозы. А даже один убыточный банк — кошмар для банковской системы и всей экономики. 

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В любом разносе кроме очевидной плохой новости есть вторая, хорошая. Президент в пятницу устроил разнос на совещании по вопросам развития агропромышленного...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Власти допускают введение ограничений на валютном рынке при угрозе экономической безопасности страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика