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Макей: европейские партнеры будут учитывать итоги выборов для выстраивания отношений с Беларусью
25.11.2019 13:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь была абсолютно открыта во время проведения парламентских выборов в Беларуси, но европейские партнеры будут учитывать итоги выборов для выстраивания отношений с нашей страной. Так глава МИД Владимир Макей прокомментировал
— Оценки выборов должны быть непредвзяты, и нельзя приезжать на выборы с заранее установившимися взглядами и предположениями. Руководители наблюдательных миссий в последнее время негативно отзывались о нашей стране. Мое личное мнение: нельзя на такие посты назначать людей, которые имеют негативные оценки по отношению к стране, — сказал Макей.
По мнению главы МИД, важно, чтобы миссии учитывали не только отрицательные, но позитивные моменты [во время выборов], которые «имели место быть».
Макей также считает, что итоги выборов не повлияют на отношения страны с западными партнерами.
(Будет дополнено)
Как Запад оценил прошедшие выборы?
Наблюдатели от ОБСЕ, которые работали на выборах в Беларуси,
Госдеп США
Белорусская сторона —
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Западные партнеры официального Минска были разочарованы проведением и итогами парламентских выборов в Беларуси.
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