Макей: европейские партнеры будут учитывать итоги выборов для выстраивания отношений с Беларусью

Источник материала: Tut.by

Беларусь была абсолютно открыта во время проведения парламентских выборов в Беларуси, но европейские партнеры будут учитывать итоги выборов для выстраивания отношений с нашей страной. Так глава МИД Владимир Макей прокомментировал итоги парламентских выборов .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Оценки выборов должны быть непредвзяты, и нельзя приезжать на выборы с заранее установившимися взглядами и предположениями. Руководители наблюдательных миссий в последнее время негативно отзывались о нашей стране. Мое личное мнение: нельзя на такие посты назначать людей, которые имеют негативные оценки по отношению к стране, — сказал Макей.

По мнению главы МИД, важно, чтобы миссии учитывали не только отрицательные, но позитивные моменты [во время выборов], которые «имели место быть».

Макей также считает, что итоги выборов не повлияют на отношения страны с западными партнерами.

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Как Запад оценил прошедшие выборы?

Наблюдатели от ОБСЕ, которые работали на выборах в Беларуси, считают , что парламентские выборы продемонстрировали «полное отсутствие соблюдения демократических обязательств». Евросоюз назвал прошедшие выборы упущенной возможностью. В Европарламенте заявили , что эти выборы «вновь были омрачены рядом злоупотреблений и недостатков».

Госдеп США выразил сожаление , что в белорусском парламенте не будет альтернативных, то есть оппозиционных голосов.

Белорусская сторона — МИД и ЦИК — традиционно отвергли все обвинения международных наблюдателей, заявив, что это «не более и не менее как политическое заявление» и «мы проводим выборы для своей страны и народа, а не в угоду внешним силам».