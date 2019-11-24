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Глава МИД Швеции в Минске: Мы поддерживаем отчет ОБСЕ о прошедших в Беларуси выборах

25.11.2019 14:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Швеции поддерживают отчет ОБСЕ о том, что парламентские выборы в Беларуси не соответствовали международным стандартам. Об этом во время совместного рабочего визита с министром иностранных дел Финляндии в Минск заявила глава МИД Швеции Анн Линде.


Фото: МИД Беларуси

Анн Линде подчеркнула, что в связи с отчетом ОБСЕ ее визит в Минск особо важен.

— Это возможность для диалога с руководством страны и возможность объяснить, как мы видим результаты этих выборов — у нас была важная дискуссия с министром Макеем и президентом Лукашенко. Нам нужен диалог с этой страной, с Беларусью, если мы хотим влиять на события в этой стране, на развитие ее в демократическом ключе, а для этого лучший способ — встречаться и продолжать разговаривать. К сожалению, Беларусь за последние годы не проводила выборы, которые соответствовали бы международным стандартам, — заявила Анн Линде.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подчеркнул, что ОБСЕ дает рекомендации всем странам, и все страны их выполняют, в том числе рекомендации, касающиеся изменения избирательного законодательства. Министр также считает, что оппозиция в парламенте должна быть.

— Это позволило бы оживить дискуссию, сделать дебаты более содержательными, — сказал Хаависто.

 
Теги: Минск
 
 
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В Швеции считают, что Беларусь за последние годы не проводила выборы, которые соответствовали бы международным стандартам.
 
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