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В Екатеринбурге неизвестные напали на отделение посольства Беларуси
25.11.2019 15:12 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Екатеринбурге неизвестные разбили стекло в отделении посольства Беларуси в России. Об этом сообщает местное издание
Дипломатическая миссия находится в самом центре Екатеринбурга на проспекте Ленина. Нападение произошло ночью 25 ноября. По сообщениям местных СМИ, хулиганы не только разбили окно, но и сожгли флаг Беларуси.
«Пока можем только подтвердить факт хулиганских действий, в результате которых было повреждено имущество отделения посольства в Екатеринбурге. Ведется разбирательство, выясняются все обстоятельства, на месте работают представители правоохранительных органов российской стороны», — сообщил TUT.BY официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.
В полиции Екатеринбурга информацию пока не комментируют.
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Нападение произошло ночью 25 ноября. По сообщениям местных СМИ, хулиганы не только разбили окно, но и сожгли флаг Беларуси.
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