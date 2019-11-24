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Государство продолжает набивать цену за приватизацию «Белинвестбанка»

25.11.2019 15:28 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Правительство готово продолжать переговоры с Европейским банком реконструкции и развития по приватизации «Белинвестбанка», в случае, если предложение последних устроит власти.

Об этом заявил сегодня на встрече с с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком белорусский премьер Сергей Румас. Глава правительства отметил, что Беларусь заинтересована в сделке с ЕБРР по приватизации «Белинвестбанка».

«Хочу подтвердить позицию правительства, что мы по-прежнему заинтересованы в сделке с ЕБРР относительно приватизации «Белинвестбанка». Мы рассматриваем его как банк, в который государство готово привести стратегического инвестора, и сегодня будет хорошая возможность обменяться новыми предложениями со стороны ЕБРР по приватизации этого банка», - сказал Сергей Румас.

Он отметил, что после предыдущей встречи по этой теме с ЕБРР достигнут определенный прогресс, так как сегодняшнее предложение ЕБРР гораздо лучше предыдущего, «но есть некоторые детали, которые я хотел также обсудить», - добавил он.

Юрген Ритгеринк подтвердил, что ЕБРР также готов взаимодействовать с Беларусью по этому вопросу и преследует своей целью улучшить работу банка еще, чтобы подготовить его к вхождению в частный сектор через IPO или через продажу стратегическому инвестору.

Напомним, что в мае этого года Госкомитет по имуществу выразил недовольство ценой, которую предложили в ЕБРР за акции «Белинвестбанка». Тогда сообщалось, что по оценке ЕБРР стоимость капитала ОАО «Белинвестбанк» равна 251 млн белорусских рублей. В соответствии с оценкой, проведенной белорусской стороной, рыночная стоимость 100% акций банка на 1 января составляет 680,3 млн рублей, добавили в ведомстве.

 
 
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Правительство готово продолжать переговоры с Европейским банком реконструкции и развития по приватизации «Белинвестбанка», в случае, если предложение последних...
 
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