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Средняя зарплата в Беларуси в октябре составила Br1123,4

25.11.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Средняя зарплата в Беларуси в октябре составила Br1123,4

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в октябре 2019 года составила Br1123,4, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сентябре текущего года средняя зарплата была на уровне Br1108,5.

Столица в разрезе регионов традиционно лидирует по этому показателю: средняя зарплата работников Минска за октябрь сформировалась в размере Br1541,6 (темп роста к октябрю минувшего года — 105,7%). В Минской области она составила Br1125,2 (106,6%), Гомельской — Br1015,1 (106,2%), Гродненской — Br980,5 (105,1%), Брестской — Br979,6 (106,3%), Витебской — Br954,1 (106,7%), Могилевской — Br936,6 (106,2%).

В целом по Беларуси реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-октябре по сравнению с соответствующим периодом 2018 года возросла на 7,6%.

Больше всего в прошлом месяце получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br4102,2), пассажирский воздушный транспорт (Br3310,9), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br2455,7), производство кокса и продуктов нефтепереработки (Br1855,8) горнодобывающая промышленность (Br1922,1), деятельность в области телекоммуникаций (Br1780,6), инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области (Br1739), производство химических продуктов (Br1715,1), грузовой воздушный транспорт (Br1677,6), научные исследования и разработки в области технических наук (Br1664,2).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (Br607,7), а также библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br664,1), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br666,2), трудится в сфере творческой деятельности и развлечений (Br719).

https://www.belta.by

 
Теги: Минск
 
 
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Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в октябре 2019 года составила Br1123,4, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете. В...
 
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