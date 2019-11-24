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Средняя зарплата в Беларуси в октябре составила Br1123,4
25.11.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в октябре 2019 года составила Br1123,4, сообщили
В сентябре текущего года средняя зарплата была на уровне Br1108,5.
Столица в разрезе регионов традиционно лидирует по этому показателю: средняя зарплата работников Минска за октябрь сформировалась в размере Br1541,6 (темп роста к октябрю минувшего года — 105,7%). В Минской области она составила Br1125,2 (106,6%), Гомельской — Br1015,1 (106,2%), Гродненской — Br980,5 (105,1%), Брестской — Br979,6 (106,3%), Витебской — Br954,1 (106,7%), Могилевской — Br936,6 (106,2%).
В целом по Беларуси реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-октябре по сравнению с соответствующим периодом 2018 года возросла на 7,6%.
Больше всего в прошлом месяце получали
Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (Br607,7), а также библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br664,1), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br666,2), трудится в сфере творческой деятельности и развлечений (Br719).
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Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в октябре 2019 года составила Br1123,4, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете. В...
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