МАЗ и Банк БелВЭБ запускают краудфандинговый проект: через ICO хотят привлечь 3 млн долларов

Источник материала: Tut.by

ICO (первичное размещение токенов) ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ» на платформе FINSTORE.by, дочерней компании Банка БелВЭБ, стартовало 25 ноября. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.



Фото: Reuters

Для приобретения доступны токены МАЗа, номинированные в долларах.

Цена одного токена — 100 долларов. У токена есть фиксированная годовая ставка доходности и срок действия. Ставка доходности для инвестора составляет 5,5% годовых, срок — три года (полуторагодовая оферта). Доход будет выплачиваться с периодичностью один раз в три месяца.

Объем размещенных токенов — 3 млн долларов. Токены можно приобрести до 30 ноября 2020 года.

Инвестором может выступить любое физическое лицо (резидент Беларуси). Чтобы приобрести токены, необходимо зарегистрироваться на платформе Finstore.by и пройти процедуру проверки. После этого на платформе будет создан виртуальный кошелек и у участника появится возможность инвестировать в токены.

— В связи с развитием технологий появляются новые формы привлечения инвестиций для реализации коммерческих и некоммерческих проектов. Для предприятий машиностроительной отрасли ICO принимает актуальное значение в возможности финансирования модернизации существующих производственных мощностей, а также инновационных проектов, — отметила замдиректора МАЗа Елена Хатеева.

Оператором криптоплатформы FINSTORE.BY, где можно размещать и покупать токены, является ООО «ДФС», которое входит в холдинг Банка БелВЭБ. Компания является одним из трех резидентов ПВТ, получивших статус оператора криптоплатформы. Первое начатое компанией ICO — «Белвеста».

Минский автозавод недавно отметил свой 75-летний юбилей. На сегодняшний день МАЗ — единственный из заводов в странах СНГ, обеспечивающий выпуск как автомобильной, так и прицепной, пассажирской, специальной техники, автокранов, машинокомплектов автотехники, запасных частей.

Минский автомобильный завод, входит в перечень государственных организаций, обеспечивающих функционирование стратегически значимых отраслей экономики.