Глав МИД Финляндии и Швеции попросили не открывать визы членам избирательных комиссий трех округов

Источник материала: Tut.by

Главы МИД Финляндии Пекка Хаависто и Швеции Анн Линде в рамках визита в Минск 25 ноября встретились с представителями белорусского гражданского общества и политической оппозиции.

Как сообщил БелаПАН участник встречи председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, встреча прошла в шведском посольстве. По словам Борисова, приглашенные выразили свое видение ситуации в связи с прошедшими выборами в Палату представителей. «Мы делились впечатлениями, как прошли выборы в Беларуси, какое отношение к правам человека, свободе слова, правам ЛГБТ, рассказали о сложностях развития политической системы», — сказал Борисов.

«Экономическое сотрудничество очень важно, но нужно идти шаг за шагом, поскольку без политической либерализации и соответствующего законодательства масштабные инвестиции невозможны», — заявил участник встречи.

Политик, по его словам, передал дипломатам список членов участковых и окружных избирательных комиссий минского Коласовского, Брестского-Восточного и Брестского-Пограничного округов с просьбой не открывать им визы в свои страны. «Я передал их с пожеланием, что раз идет диалог, то не до санкций, но если из-за формализма и бюрократии появятся проблемы с получением визы, это будет хороший и симметричный ответ на фальсификации», — сказал Борисов, отметив, что будет передавать эти списки и другим дипломатам.

На встрече присутствовали Татьяна Короткевич, Алесь Беляцкий, Андрей Бастунец, Анна Канопацкая и другие.