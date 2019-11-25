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Глав МИД Финляндии и Швеции попросили не открывать визы членам избирательных комиссий трех округов
26.11.2019 07:28 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главы МИД Финляндии Пекка Хаависто и Швеции Анн Линде в рамках визита в Минск 25 ноября встретились с представителями белорусского гражданского общества и политической оппозиции.
Как сообщил БелаПАН участник встречи председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, встреча прошла в шведском посольстве. По словам Борисова, приглашенные выразили свое видение ситуации в связи с прошедшими выборами в Палату представителей. «Мы делились впечатлениями, как прошли выборы в Беларуси, какое отношение к правам человека, свободе слова, правам ЛГБТ, рассказали о сложностях развития политической системы», — сказал Борисов.
«Экономическое сотрудничество очень важно, но нужно идти шаг за шагом, поскольку без политической либерализации и соответствующего законодательства масштабные инвестиции невозможны», — заявил участник встречи.
Политик, по его словам, передал дипломатам список членов участковых и окружных избирательных комиссий минского Коласовского,
На встрече присутствовали Татьяна Короткевич, Алесь Беляцкий, Андрей Бастунец, Анна Канопацкая и другие.
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На встрече присутствовали Татьяна Короткевич, Алесь Беляцкий, Андрей Бастунец, Анна Канопацкая и другие.
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