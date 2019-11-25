ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глав МИД Финляндии и Швеции попросили не открывать визы членам избирательных комиссий трех округов

26.11.2019 07:28 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Главы МИД Финляндии Пекка Хаависто и Швеции Анн Линде в рамках визита в Минск 25 ноября встретились с представителями белорусского гражданского общества и политической оппозиции.

Как сообщил БелаПАН участник встречи председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, встреча прошла в шведском посольстве. По словам Борисова, приглашенные выразили свое видение ситуации в связи с прошедшими выборами в Палату представителей. «Мы делились впечатлениями, как прошли выборы в Беларуси, какое отношение к правам человека, свободе слова, правам ЛГБТ, рассказали о сложностях развития политической системы», — сказал Борисов.

«Экономическое сотрудничество очень важно, но нужно идти шаг за шагом, поскольку без политической либерализации и соответствующего законодательства масштабные инвестиции невозможны», — заявил участник встречи.

Политик, по его словам, передал дипломатам список членов участковых и окружных избирательных комиссий минского Коласовского, Брестского-Восточного и Брестского-Пограничного округов с просьбой не открывать им визы в свои страны. «Я передал их с пожеланием, что раз идет диалог, то не до санкций, но если из-за формализма и бюрократии появятся проблемы с получением визы, это будет хороший и симметричный ответ на фальсификации», — сказал Борисов, отметив, что будет передавать эти списки и другим дипломатам.

На встрече присутствовали Татьяна Короткевич, Алесь Беляцкий, Андрей Бастунец, Анна Канопацкая и другие.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На встрече присутствовали Татьяна Короткевич, Алесь Беляцкий, Андрей Бастунец, Анна Канопацкая и другие.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика