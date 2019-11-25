«Плох солдат, который не хочет стать генералом». В президенты Беларуси готовы пойти четыре женщины

Источник материала: Tut.by

Президентские выборы в Беларуси с большой долей вероятности состоятся 30 августа 2020 года. Действующий президент заявил о своем намерении участвовать в выборах, хоть и довольно пространно: «Народ сам должен его просить баллотироваться». Это будет шестая президентская избирательная кампания Александра Лукашенко.

Помимо Лукашенко о своих президентских амбициях с той или иной степенью уверенности заявили четыре женщины и лидер ЛДП.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Согласно Конституции Беларуси президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в Беларуси не менее десяти лет непосредственно перед выборами. Кандидаты на должность президента выдвигаются гражданами Беларуси при наличии не менее 100 тысяч подписей избирателей.

«Люди хотят видеть в этой серой массе негатива кого-то позитивного»

Единственные выборы, когда кандидатом в президенты Беларуси стала женщина, прошли в 2015 году. Тогда один из лидеров «Говори правду» Татьяна Короткевич заняла второе место — за нее проголосовало 271 426 человек, или 4,4% избирателей.

О намерениях вновь попробовать свои силы в президентской гонке Татьяна Короткевич не заявляла, но после того, как в день голосования на парламентских выборах на участке № 1 Александр Лукашенко пожал руку оказавшейся на участке Короткевич, тут же появились слухи о том, что она будет участвовать в президентских выборах.



Фото: телеграм-канал «Пул первого»

Короткевич от президентских амбиций не отказывается, но подчеркивает, что решение о том, кто именно от «Говори правду» станет кандидатом в президенты, команда примет в начале следующего года.

— У «Говори правду» будет свой кандидат, но у нас командный подход и мы выберем его в начале следующего года. Нам самое главное — определиться с альтернативной повесткой: сделать так, чтобы люди были представлены, их чаяния, проблемы были решены. Результаты парламентской кампании показали, что людей, которые хотят перемен, вычеркнули из процесса принятия решений, а нам нужно сделать так, чтобы их голос был услышан, — рассказала Татьяна Короткевич.

О своих президентских амбициях загадочно говорит и пока еще депутат Анна Канопацкая.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Я всегда говорила, что плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Окончательное решение об участии в президентских выборах я пока не приняла. При этом я сторонница единого кандидата от всех демократических сил и в любом случае открыта для конструктивной и продуктивной работы над этим вопросом, — говорит Канопацкая.

Депутат Елена Анисим, ранее заявлявшая о «походе» в президенты, теперь говорит, что окончательное решение примет до конца года.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Трэба падрыхтавацца фінансава, бо калі не будзе фінансавага забеспячэння, сэнсу прымаць удзел у выбарах няма, гэта прафанацыя, — говорит Анисим.

Депутат не боится повторения истории с парламентской кампанией, когда Анисим после сбора более 1 тысячи подписей не зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты только из-за нескольких подписей, которые признали недостоверными: некоторые подписанты не указали возле своего места жительства Столбцовский район, а указали только деревню в этом районе, некоторые — дом и улицу жительства, а на некоторых листах дату поставил сборщик подписей, а не сам подписант.

— У дачыненні да сёлетняй выбарчай кампаніі — мне было зразумела, што нічога не будзе, мяне не зарэгіструюць, але я павінна была гэта праверыць. Мяне не прапусцілі бы [у парламент] ў любым выпадку, і вырашылі зрабіць гэта на першым этапе. Я была да гэтага гатова, але павінна была ў гэтым пераканацца. Што тычыцца прэзідэнцкай кампаніі, то калі будзе фінансавае забеспячэнне, ведаючы ўсе рызыкі і падводныя камяні, можна ісці і ўдзельнічаць у кампаніі, ідучы сваім шляхам, — рассказала депутат.

Сопредседатель БХД, экс-кандидат в депутаты Ольга Ковалькова тоже планирует стать кандидатом в президенты.



Фото: из архива Ольги Ковальковой

— Люди хотят видеть альтернативу и хотят к кому-то присоединяться, видеть в этой серой массе негатива кого-то позитивного, кого-то, кто готов бороться за перемены. Настоящих выборов в Беларуси не существует, но нам надо выходить за рамки сценария, который предлагает власть в каждую кампанию. И я не говорю о каком-то силовом сценарии, я говорю о силе, которая не только противостоит Лукашенко, но и говорит, какие перемены нам нужны. Мне кажется, людям этого не хватает, не хватает ориентира, в том числе в оппозиции, — считает Ковалькова.

Еще год назад правоцентристская коалиция, в которую входят движение «За Свободу», партия ОГП и оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД), заявила о праймериз , на которых выберет единого кандидата в президенты. Но до настоящего времени процедура праймериз не согласована и пока неизвестно, как коалиция будет выдвигать своего кандидата.

Ковалькова выступает за единого кандидата от оппозиции и всех демократических сил и готова взять эту роль на себя.

— Власть должна увидеть, что людей, которые хотят перемен, больше, чем тех, кто стоит с другой стороны системы. Такая задача должна стоять у оппозиции: объединить людей в какой-то единый фронт, чтобы это было ощутимо, чтобы власть знала, что есть люди, способные диктовать свои условия. Пока такого, к сожалению, у нас нет. Возможно, я романтик, но я верю, что это осуществимо, и других сценариев в нашей стране сегодня не вижу.

Лидер ЛДП Олег Гайдукевич о планах стать кандидатом в президенты заявил еще в августе, перед съездом партии, на котором он ее возглавил. Теперь уже депутат Гайдукевич говорит, что его планы не изменились, но кандидата от ЛДП выберут на конгрессе партии.



Фото: TUT.BY

— В ближайшее время мы объявим дату конгресса ЛДП, на который соберутся все представители партии из регионов и не члены партии, которые пожелают поддержать ЛДП в президентской гонке. На конгрессе мы официально выдвинем кандидата в президенты от ЛДП. В любом случае скажу, что кандидат от партии будет обязательно — ЛДП единственная партия, чей лидер прошел в парламент, и проигнорировать президентскую кампанию мы не можем. Могу сказать сразу: самая большая проблема этих выборов будет в том, что они пройдут под огромным информационным давлением извне. Мы это видели уже и по парламентской кампании. И ЛДП будет этому противостоять, — говорит политик.

В том, что кандидатом от ЛДП станет он сам, Гайдукевич пока не уверен.

— Сейчас люди доверили мне стать депутатом парламента, и мне бы, конечно, хотелось, чтобы люди доверили мне представлять их в президентской гонке. Но все решится на конгрессе партии, — говорит лидер ЛДП.