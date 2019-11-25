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Едут и будут ехать. Почему Беларусь рискует потерять ценный ресурс

26.11.2019 12:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Проблема потери Беларусью трудовых ресурсов решается только при фактическом удвоении ВВП — до 120 млрд долларов. Расчеты на эту тему представлены в статье первого замминистра экономики Александра Червякова, опубликованной в очередном номере профильного журнала «Финансы, учет, аудит».


pixabay.com

Червяков констатирует, что государства с аналогичной численностью населения, 9−10 млн человек, как и наши ближайшие соседи, генерируют гораздо больший ВВП. Литва — в 3 раза, Чехия — в 3,6 раза, Венгрия — в 2,5 раза, Латвия — в 2,8 раза, Польша — в 2,4 раза, Россия — в 1,8 раза, Португалия — в 3,7 раза. Аналогичное отставание в производительности труда и уровне зарплаты. Это создает «серьезный риск оттока кадров, которые являются одним из основных ресурсов для последующего роста экономики», констатирует замминистра.

Сейчас в Беларуси идет разработка Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года и Программы социально-экономического развития до 2025 года. Известна задача увеличения ВВП с 60 млрд до 100 млрд долларов к 2025 году. Но проведенные Минэкономики расчеты по нескольким направлениям показали, если сохранить существующую структуру экономики, ничего не меняя, то к 2025 году при мобилизации всех ресурсов максимальный ВВП, которого Беларусь сможет достичь, — 85 млрд долларов.

«При таком уровне мы не в состоянии нивелировать те проблемы и риски, о которых говорилось выше. Трудовой потенциал продолжит снижаться из-за того, что люди будут переезжать в другие страны», — отмечает Александр Червяков.

Если ВВП вырастет до 100 млрд долларов, то зарплата по паритету покупательной способности в Беларуси приблизится к российской, и «на этом векторе удастся приостановить отток кадров». Но давление западного направления сохранится.

И только при достижении ВВП в 120 млрд долларов проблема потери трудовых ресурсов решается, тогда зарплата в Беларуси достигает 80−85% от средней в Польше. «Именно к такому показателю необходимо стремиться нашей стране», — резюмирует Александр Червяков.

 
 
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Проблема потери Беларусью трудовых ресурсов решается только при фактическом удвоении ВВП - до 120 млрд долларов.
 
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