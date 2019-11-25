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МТС покинул Украину. На свой бизнес в Беларуси российская компания смотрит «очень оппортунистически»

26.11.2019 12:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская телекоммуникационная компания МТС смотрит на свой бизнес в Армении и Беларуси «очень оппортунистически» (от англ. opportunity — возможность). Об этом президент МТС Алексей Корня заявил на презентации новой стратегии компании на 2020−2022 годы, сообщает РБК.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— У нас нет задачи продать эти бизнесы, и мы будем их развивать, но если появится хорошее предложение о покупке, мы его рассмотрим, — сказал Корня.

Перед презентацией стало известно об уходе МТС из Украины. Российская компания объявила о продаже своей украинской «дочки» «Vodafone Украина» компании Telco Solutions and Investments, которая также владеет азербайджанским оператором Bakcell. В сообщении МТС говорилось, что «сделка комплементарна обновленной стратегии» компании. Стратегия предполагает концентрацию усилий на российском рынке, который генерирует более 90% выручки группы. Успешность цифровых продуктов в одной стране не гарантирует популярность этих же продуктов в другой. «На телеком-рынке отсутствует межстрановая синергия», — отметил Корня.

В середине 2000-х годов МТС активно заходил на рынки мобильной связи в СНГ, где проникновение услуги тогда было ниже, чем в России, и ожидались высокие темпы роста. В 2002 году МТС запустила сеть в Беларуси (оператор владеет 49% СООО «Мобильные ТелеСистемы», 51% принадлежит государству в лице «Белтелекома»), в 2003-м купила лидера рынка мобильной связи Украины UMC, в 2004-м — контрольный пакет узбекского оператора «Уздунробита», в 2005-м запустила сеть в Туркменистане и объявила о приобретении кыргызского оператора «Бител», но сделка не состоялась из-за корпоративного конфликта. Наконец, в 2007 году МТС купила 80% армянского оператора K-Telecom (бренд VivaCell).

Однако в следующие десять лет МТС пришлось выйти из части зарубежных бизнесов. В 2010 году компания впервые приостановила операции в Туркменистане, а в 2012 году — в Узбекистане. В обоих случаях причиной были разногласия с местными властями. Впоследствии компания возвращалась на эти рынки, но в конце концов покинула их.

Что касается Беларуси, то 6 лет назад российский оператор предпринимал серьезные попытки увеличь свою долю до контрольной. Белорусские власти даже выставляли на продажу госпакет СООО «Мобильные ТелеСистемы», цена которого варьировалась от 863 млн до 1 млрд долларов. Руководители российского МТС заявили, что не собираются выкупать госдолю в белорусской «дочке» «дороже рынка». С течением времени эта тема сошла на нет. В МТС были довольны условиями ведения бизнеса в Беларуси и партнерством с государством. В третьем квартале 2019 года СООО «Мобильные ТелеСистемы» увеличило выручку на 16,5% по сравнению с третьим кварталом 2018 года, до 274,8 млн рублей.

 
 
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В середине 2000-х годов МТС активно заходил на рынки мобильной связи в СНГ, где проникновение услуги тогда было ниже, чем в России, и ожидались высокие темпы роста.
 
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