С джакузи и собственной террасой за $65 в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год

До Нового года осталось чуть больше месяца, за окном падает снег, и уже пора подумать, где хочется отпраздновать этот волшебный праздник. Для тех, кто планирует снять квартиру на новогодние праздники, мы сделали подборку уютных, но особенных апартаментов в Минске.
Однокомнатную квартиру-студию в микрорайоне Лебяжий можно арендовать за $65 в сутки. При этом к услугам гостей, помимо прочего, будет предоставлена собственная терраса с видом на водохранилище и большая ванна с джакузи.
В квартире сделан дизайнерский ремонт. На пространстве в 60 кв.м получилось разместить и спальное место, и гостиную, и столовую зону.
Апартаменты расположены на пр-те Победителей, недалеко от культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена». Рядом заказник «Лебяжий», водохранилище Дрозды — место очень живописное. Неподалеку есть аквапарк, футбольный манеж, теннисные корты, ТЦ «Арена-Сити» и ТЦ «Замок», Дворец гимнастики, рестораны, аптеки, банки и магазины.
Арендовать квартиру-студию в Октябрьском районе Минска с собственной финской сауной можно за $50 в сутки. Апартаменты предполагают размещение до 4 человек, но собственник указывает в объявлении, что при заселении более двух человек цена может измениться.
В квартире сделан аккуратный ремонт — скорее всего, сразу под сдачу в аренду. Изолированная комната лишь одна — спальня, вторая — совмещенная гостиная с кухней.
Из особых условий конкретно этого варианта — курение в апартаментах запрещено.
Однокомнатная квартира общей площадью 52 кв.м расположена в Центральном районе Минска. С 12-го этажа 20-этажной высотки на пр-те Машерова открывается отличный панорамный вид.
За $33 в сутки предлагаются апартаменты, где могут разместиться до 4 человек. При этом в основной комнате главное настроение задает большая двухспальная кровать. В оформлении кухни акцент сделан на нетривиальный ярко-розовый цвет.
«Интерьер квартиры не оставит равнодушным самых искушенных гостей. Это идеальное место как для приятного отдыха, так и для для продуктивной работы», — указывает собственник в объявлении.
Это объявление выделяется на фоне других особой теплотой, с которой собственник квартиры рассказывает о жилье: «Квартира состоит из двух раздельных комнат: уютной спальни и шикарной гостиной, где с комфортом смогут разместиться 4 человека. С заботой о каждом госте мы предусмотрели наличие свежего постельного белья и полотенец, комнатные тапочки, средства личной гигиены, кофе-чай и чистую питьевую воду».
Дом расположен на пр-те Машерова, между ст.м. «Молодежная» и «Фрунзенская». Апартаменты, которые сдаются в аренду, находятся на 18-м этаже 19-этажной высотки.
«Вы будете очарованы атмосферой в этом доме: при входе Вас встретит консьерж, а с лоджии с витражным остеклением с высоты 18-го этажа откроется прекрасный вид на ночной город. Вы сможете посетить многочисленные рестораны, ночные клубы, казино, кафе, бары, пиццерии, театры, магазины, которые находятся в пешей доступности. Приезжайте и гостите с удовольствием», — приглашает хозяин квартиры.
Если уезжать далеко от центра столицы не хочется, то можно рассмотреть варианты жилья неподалеку от авто- и железнодорожного вокзалов. Здесь, например, можно арендовать трехкомнатную квартиру на сутки за $69. Собственник указывает, что в апартаментах могут с комфортом разместиться 6 человек.
Квартира общей площадью 75 кв.м расположена на четвертом этаже 4-этажного дома по ул. Ленинградской. До ст.м. «Площадь Ленина» — около 150 метров.
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