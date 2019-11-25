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С джакузи и собственной террасой за $65 в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год

26.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

До Нового года осталось чуть больше месяца, за окном падает снег, и уже пора подумать, где хочется отпраздновать этот волшебный праздник. Для тех, кто планирует снять квартиру на новогодние праздники, мы сделали подборку уютных, но особенных апартаментов в Минске. 

Квартира с джакузи и террасой за $65 в сутки

Однокомнатную квартиру-студию в микрорайоне Лебяжий можно арендовать за $65 в сутки. При этом к услугам гостей, помимо прочего, будет предоставлена собственная терраса с видом на водохранилище и большая ванна с джакузи. 

С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год
С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год
С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год

В квартире сделан дизайнерский ремонт. На пространстве в 60 кв.м получилось разместить и спальное место, и гостиную, и столовую зону. 

С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год
С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год
С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год

Апартаменты расположены на пр-те Победителей, недалеко от культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена». Рядом заказник «Лебяжий», водохранилище Дрозды — место очень живописное. Неподалеку есть аквапарк, футбольный манеж, теннисные корты, ТЦ «Арена-Сити» и ТЦ «Замок», Дворец гимнастики, рестораны, аптеки, банки и магазины.

Квартира с финской сауной за $50 в сутки

Арендовать квартиру-студию в Октябрьском районе Минска с собственной финской сауной можно за $50 в сутки. Апартаменты предполагают размещение до 4 человек, но собственник указывает в объявлении, что при заселении более двух человек цена может измениться.


С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год
С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год
С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год

В квартире сделан аккуратный ремонт — скорее всего, сразу под сдачу в аренду. Изолированная комната лишь одна — спальня, вторая — совмещенная гостиная с кухней. 

С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год
С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год
С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год

Из особых условий конкретно этого варианта — курение в апартаментах запрещено.

Апартаменты с панорамным видом на Минск за $33 в сутки

Однокомнатная квартира общей площадью 52 кв.м расположена в Центральном районе Минска. С 12-го этажа 20-этажной высотки на пр-те Машерова открывается отличный панорамный вид.

С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год
С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год
С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год

За $33 в сутки предлагаются апартаменты, где могут разместиться до 4 человек. При этом в основной комнате главное настроение задает большая двухспальная кровать. В оформлении кухни акцент сделан на нетривиальный ярко-розовый цвет.

С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год
С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год
С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год
С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год

«Интерьер квартиры не оставит равнодушным самых искушенных гостей. Это идеальное место как для приятного отдыха, так и для для продуктивной работы», — указывает собственник в объявлении.

Душевные апартаменты за $50 в сутки

Это объявление выделяется на фоне других особой теплотой, с которой собственник квартиры рассказывает о жилье: «Квартира состоит из двух раздельных комнат: уютной спальни и шикарной гостиной, где с комфортом смогут разместиться 4 человека. С заботой о каждом госте мы предусмотрели наличие свежего постельного белья и полотенец, комнатные тапочки, средства личной гигиены, кофе-чай и чистую питьевую воду».

С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год
С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год
С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год
С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год

Дом расположен на пр-те Машерова, между ст.м. «Молодежная» и «Фрунзенская». Апартаменты, которые сдаются в аренду, находятся на 18-м этаже 19-этажной высотки.

С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год
С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год
С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год

«Вы будете очарованы атмосферой в этом доме: при входе Вас встретит консьерж, а с лоджии с витражным остеклением с высоты 18-го этажа откроется прекрасный вид на ночной город. Вы сможете посетить многочисленные рестораны, ночные клубы, казино, кафе, бары, пиццерии, театры, магазины, которые находятся в пешей доступности. Приезжайте и гостите с удовольствием», — приглашает хозяин квартиры. 

Трехкомнатная квартира возле вокзала за $69 в сутки

Если уезжать далеко от центра столицы не хочется, то можно рассмотреть варианты жилья неподалеку от авто- и железнодорожного вокзалов. Здесь, например, можно арендовать трехкомнатную квартиру на сутки за $69. Собственник указывает, что в апартаментах могут с комфортом разместиться 6 человек.

С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год
С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год
С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год

Квартира общей площадью 75 кв.м расположена на четвертом этаже 4-этажного дома по ул. Ленинградской. До ст.м. «Площадь Ленина» — около 150 метров.

С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год
С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год
С джакузи и собственной террасой за в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год
 
Теги: Минск
 
 
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До Нового года осталось чуть больше месяца, за окном падает снег, и уже пора подумать, где хочется отпраздновать этот волшебный праздник. Для тех, кто...
 
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