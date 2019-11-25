С джакузи и собственной террасой за $65 в сутки. Подборка необычных квартир в аренду на Новый год

Апартаменты расположены на пр-те Победителей, недалеко от культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена». Рядом заказник «Лебяжий», водохранилище Дрозды — место очень живописное. Неподалеку есть аквапарк, футбольный манеж, теннисные корты, ТЦ «Арена-Сити» и ТЦ «Замок», Дворец гимнастики, рестораны, аптеки, банки и магазины.

Арендовать квартиру-студию в Октябрьском районе Минска с собственной финской сауной можно за $50 в сутки. Апартаменты предполагают размещение до 4 человек, но собственник указывает в объявлении, что при заселении более двух человек цена может измениться.