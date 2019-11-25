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Как достать деньги из квартиры, не продавая ее. Три истории о том, как приобрести дом или развить бизнес без кредитов и поручителей
26.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В то время, как большинство белорусов уже хорошо ориентируется в кредитах и картах рассрочки, такой финансовый инструмент, как «лизинг» пока что остается не таким привычным. Тем не менее, «возвратный лизинг» позволяет в короткие сроки поменять меньшую квартиру на большую (без продажи старой),
«Мечта о большом загородном доме на берегу озера стала реальностью»
Марьян Похальский, руководитель бизнеса в сфере IT:
У нас с женой трое детей: сыну – 12, а дочкам 3 и 6 лет. Несмотря на то, что свой квартирный вопрос мы давно решили (у нас – просторная четырехкомнатная квартира в Минске), порой я просматриваю объявления о продаже домов и коттеджей. И вот в начале лета совершенно случайно мне на глаза попадается коттедж, в который я просто влюбляюсь. Интересный дом, хороший участок, 100 километров от Минска и главное – живописное место рядом с Вилейским водохранилищем. Я понимаю, что очень хочу, чтобы этот дом стал моим. Но одного желания для покупки маловато. Для того, чтобы дом мечты не ушел к другим покупателям, мне пришлось срочно искать деньги.
Я обошел практически все банки Минска, но оказалось, что кредиты в Беларуси для меня недоступны. Все дело в том, что мой официальный доход «находится» на территории Российской Федерации. В Беларуси у меня вид на жительство, дом и семья, а в России – бизнес в сфере информационных технологий. И вот в связи с тем, что у меня нет дохода на территории Беларуси, во всех банках мне было отказано. Просканировав все возможные варианты, я понял, что единственная возможность для меня – это лизинг.
Что от меня требовалось? Первое – подтверждение платежеспособности (здесь согласились рассмотреть мой российский доход). А второе – это собственная недвижимость. Мне нужно было передать банку квартиру, в которой мы живем.
Признаюсь, что у моей супруги были некоторые волнения на этот счет. Все-таки наше жилье до полной выплаты будет находиться в собственности банка. Но поскольку я обратился в учреждение с хорошей репутацией, то лично у меня сомнений не было. Я уверен, что все будет в порядке, главное – вовремя производить платежи. В общем мы решились и очень довольны. Сегодня наш загородный дом готов к переезду. А мы в данный момент уже задумываемся над тем, чтобы не просто отдыхать там самим, но и попробовать себя в агротуристическом бизнесе. Ведь места там – действительно потрясающие.
Что касается нашей минской квартиры, то, несмотря на то, что формально она находится в собственности лизинговой организации, мы продолжаем там жить, платим ту же самую «коммуналку» и остаемся прописанными в ней. То есть никаких особенных изменений в жизни нашей семьи не произошло.
Кстати, еще на стадии выбора банка я просчитывал различные варианты. Так вот с лизингом я нисколько не проиграл по сравнению с обычными кредитами. Мы брали деньги на 20 лет, но рассчитываем выплатить всю сумму досрочно. Я очень доволен, что смог осуществить свою мечту.
«Успели переехать в новый дом как раз ко дню рождения дочери»
Илья Тонкович, директор компании по поставке строительных материалов:
Наша семья всегда мечтала жить в собственном доме. Пару лет назад мы начали строительство коттеджа в Тарасово. Но, несмотря на то, что на стройку были брошены все силы и средства, собственных финансовых возможностей для финального рывка все-таки не хватило. Мы встали перед выбором: либо найти какой-то продукт (кредит), чтобы завершить наш проект, либо попросту отложить ремонт и переезд на несколько лет. Конечно, растягивать стройку «на века» не хотелось. В этот момент я и увидел предложение по лизингу. Почему оно меня заинтересовало? Дело в том, что, в отличие от обычных банковских кредитов, здесь были простые и понятные условия. Например, для обычного кредита мне бы понадобились поручители. А их поиск на самом деле – довольно большая проблема. Согласитесь, в наше время даже не каждый близкий родственник будет готов повесить на себя такую ответственность, как чужой долг на десятки тысяч рублей. В случае же с лизингом поручители просто не требовались. Второй момент – мы не были готовы расставаться со своей недвижимостью в центре столицы. Мы хотели иметь и квартиру, и дом. Причем как можно быстрее (смеется), ведь на тот момент мы с женой готовились к рождению второго ребенка.
В итоге мы приняли решение рискнуть. Весь сбор документов (это то, чего я так опасался в случае с кредитами) занял всего 2-3 дня. Вообще, все было быстро и легко. Нам не пришлось напрягаться ни с поиском поручителей, ни с разнообразными справками. Все, что от нас потребовалось, это – обозначить свое желание, показать квартиру для оценки и прийти на оформление. Остальную работу проделали специалисты.
В результате с помощью лизинга мы оперативно достроили дом площадью 230 «квадратов», продолжая жить в своей однокомнатной квартире. Нам удалось воплотить все наши «декораторские» идеи, и главное – наша младшая дочка приехала из роддома уже в новый дом.
Что касается нашей квартиры, благодаря которой мы смогли воспользоваться услугой «возвратный лизинг», то после переезда загород мы стали ее сдавать. Это помогает нам, в том числе, и рассчитываться по своим обязательствам. То есть фактически мы остаемся полноправными владельцами своей недвижимости, имея лишь некоторые ограничения. Например, я не могу продать квартиру или обменять ее. В остальном все по-прежнему.
На сегодняшний день с момента оформления квартиры в лизинг прошло около года. Мы исправно осуществляем все платежи, никаких проблем с этим нет. Более того, мы имеем право погасить обязательства досрочно, и тогда общая сумма выплат снизится. Конечно, в начале пути, когда мы только все это затевали, у нас были некоторые сомнения (все-таки наша квартира какое-то время будет не совсем «нашей»), но сегодня я понимаю: нам очень сильно повезло, что мы нашли этот продукт.
«Мы вложили деньги в новый проект и уже выросли в 4 раза»
Денис Гурленя, руководитель консалтинговой компании, сооснователь образовательного центра:
Некоторое время назад мы с женой задумали проект в области образования. Так как собственных финансовых средств тогда не хватало, мы вместе с нашими финансовыми консультантами стали изучать возможные варианты. Взвесив все за и против, мы отвергли очень много предложений, в том числе с кредитами, и пришли к выводу, что для нашей ситуации и наших возможностей будет оптимален «возвратный лизинг».
Дело в том, что у нас в собственности находилась однокомнатная квартира, которой мы фактически не пользовались. У нас не было острой необходимости в жилье, мы не хотели затевать необходимый там ремонт, не спешили переезжать, но и не собирались сдавать или продавать ее. В общем квартира просто стояла. Когда же нам понадобились средства под наш новый проект, мы и решили таким образом заставить квартиру «поработать» на нас.
Вариант со сдачей квартиры в аренду мы, конечно, рассматривали, но он нам не подходил. Учитывая, что арендаторы обычно вносят плату помесячно, нам бы пришлось собирать средства еще несколько лет. А так как мы реально горели (и продолжаем гореть этим проектом), нам хотелось сделать все побыстрее. По этой же причине мы отказались и от обычного кредита: путь от сбора огромного количества документов до поиска поручителей показался нам весьма долгим.
Окончательное решение по поводу временной передачи нашей квартиры в собственность финансовой организации мы принимали вместе с супругой. Все наши опасения, а они, конечно, были, касались только наших предпринимательских рисков. Потянем – не потянем? Наша задача максимум состояла в том, чтобы воспользоваться полученными средствами, вырасти в бизнесе и потом спокойно вернуть свою собственность. Пока что, спустя более чем полгода после оформления квартиры в лизинг, все идет по плану. Благодаря привлеченным ресурсам наш новый проект вырос уже в 4 раза. Мы абсолютно верим в успех нашего дела и очень рады, что не побоялись рискнуть.
Как «достать» деньги из своей квартиры, не продавая ее?
О том, как работает механизм «возвратного лизинга» для физических лиц, мы узнали у специалиста
– Петр, рассмотрим стандартную ситуацию. У меня в собственности есть однокомнатная квартира в Минске. Я живу в ней со своей семьей, ребенок ходит в гимназию по прописке, в общем – съезжать никто не намерен. При этом нам очень хочется иметь свой загородный дом (или как вариант – мы задумали открыть семейное кафе), не хватает только собственных средств. На что мы можем рассчитывать, обратившись к вам?
– Для начала нам нужно определить рыночную стоимость вашей квартиры. Это сделает независимый оценщик, но для заявки достаточно наших предварительных оценок. К примеру, вашу однокомнатную квартиру он оценил в 125 тысяч рублей. Так как мы можем профинансировать до 80% стоимости квартиры, то на руки вы получите около 100 тысяч рублей на 20 лет.
– Каковы будут ежемесячные платежи в этом случае?
– Ежемесячный лизинговый платеж в данном варианте составит 1504 рубля. Обратите внимание, что, помимо стоимости квартиры, мы также учитываем платежеспособность клиента. Минимальный ежемесячный доход, который должен продемонстрировать человек, чтобы получить 100 тысяч рублей, это 2500 рублей. Если дохода лизингополучателя не хватает, мы можем рассмотреть доходы других членов семьи, родственников и третьих лиц. Отмечу, что, помимо официальной заработной платы, мы принимаем во внимание доходы из-за границы, заработки фрилансеров, «командировочные» (что может быть актуально, к примеру, для водителей-дальнобойщиков), доходы от сдачи недвижимости в аренду и многое другое.
– Как быстро рассматриваются документы и как оперативно можно получить деньги?
– Банк рассматривает документы в течение одного рабочего дня. Получить деньги можно в течение трех рабочих дней с момента принятия положительного решения.
– Что происходит после того, как квартира по договору переходит к лизинговой организации?
– В большинстве случаев для клиента не меняется ничего. Несмотря на то, что право распоряжения квартирой переходит к «Райффайзен–Лизинг», человек продолжает владеть и пользоваться лизинговым имуществом. Единственное, чего нельзя делать с недвижимостью, это – продать, заложить или подарить ее. Остальные права остаются у вас. То есть вы можете сами жить в своей квартире, сдавать ее в долгосрочную аренду, оставаться прописанными там, проводить ремонт или делать перепланировку. Что касается коммунальных платежей, то они по-прежнему будут считаться для вас по тарифам для физических лиц (это предусмотрено законодательством). Получается, что единственное существенное отличие состоит в обязательстве ежемесячно оплачивать лизинговые платежи.
– Можно ли досрочно погасить долг?
–Да, начиная с самого первого месяца лизинга, у нас возможно частичное досрочное погашение долга без каких-либо ограничений с пересчетом платежей, а после 12 месяцев лизинга – доступен полный досрочный выкуп.
К слову, с недавних пор у нас появилась возможность предложить лизинг жилья индивидуальным предпринимателям с привязкой к евро или доллару США. В данном случае ставки будут привлекательнее, чем в белорусских рублях, а максимальный срок лизинга будет составлять 7 лет.
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Как достать деньги из квартиры, не продавая ее. Три истории о том, как приобрести дом или развить бизнес без кредитов и поручителей
В то время, как большинство белорусов уже хорошо ориентируется в кредитах и картах рассрочки, такой финансовый инструмент, как «лизинг» пока что остается не таким...
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