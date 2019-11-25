Как достать деньги из квартиры, не продавая ее. Три истории о том, как приобрести дом или развить бизнес без кредитов и поручителей

Я обошел практически все банки Минска, но оказалось, что кредиты в Беларуси для меня недоступны. Все дело в том, что мой официальный доход «находится» на территории Российской Федерации. В Беларуси у меня вид на жительство, дом и семья, а в России – бизнес в сфере информационных технологий. И вот в связи с тем, что у меня нет дохода на территории Беларуси, во всех банках мне было отказано. Просканировав все возможные варианты, я понял, что единственная возможность для меня – это лизинг.

Что от меня требовалось? Первое – подтверждение платежеспособности (здесь согласились рассмотреть мой российский доход). А второе – это собственная недвижимость. Мне нужно было передать банку квартиру, в которой мы живем.

Признаюсь, что у моей супруги были некоторые волнения на этот счет. Все-таки наше жилье до полной выплаты будет находиться в собственности банка. Но поскольку я обратился в учреждение с хорошей репутацией, то лично у меня сомнений не было. Я уверен, что все будет в порядке, главное – вовремя производить платежи. В общем мы решились и очень довольны. Сегодня наш загородный дом готов к переезду. А мы в данный момент уже задумываемся над тем, чтобы не просто отдыхать там самим, но и попробовать себя в агротуристическом бизнесе. Ведь места там – действительно потрясающие.

Что касается нашей минской квартиры, то, несмотря на то, что формально она находится в собственности лизинговой организации, мы продолжаем там жить, платим ту же самую «коммуналку» и остаемся прописанными в ней. То есть никаких особенных изменений в жизни нашей семьи не произошло.

Кстати, еще на стадии выбора банка я просчитывал различные варианты. Так вот с лизингом я нисколько не проиграл по сравнению с обычными кредитами. Мы брали деньги на 20 лет, но рассчитываем выплатить всю сумму досрочно. Я очень доволен, что смог осуществить свою мечту.

«Успели переехать в новый дом как раз ко дню рождения дочери»

Илья Тонкович, директор компании по поставке строительных материалов:

Наша семья всегда мечтала жить в собственном доме. Пару лет назад мы начали строительство коттеджа в Тарасово. Но, несмотря на то, что на стройку были брошены все силы и средства, собственных финансовых возможностей для финального рывка все-таки не хватило. Мы встали перед выбором: либо найти какой-то продукт (кредит), чтобы завершить наш проект, либо попросту отложить ремонт и переезд на несколько лет. Конечно, растягивать стройку «на века» не хотелось. В этот момент я и увидел предложение по лизингу. Почему оно меня заинтересовало? Дело в том, что, в отличие от обычных банковских кредитов, здесь были простые и понятные условия. Например, для обычного кредита мне бы понадобились поручители. А их поиск на самом деле – довольно большая проблема. Согласитесь, в наше время даже не каждый близкий родственник будет готов повесить на себя такую ответственность, как чужой долг на десятки тысяч рублей. В случае же с лизингом поручители просто не требовались. Второй момент – мы не были готовы расставаться со своей недвижимостью в центре столицы. Мы хотели иметь и квартиру, и дом. Причем как можно быстрее (смеется), ведь на тот момент мы с женой готовились к рождению второго ребенка.