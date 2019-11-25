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Первая видеокамера для фиксации госномеров авто

26.11.2019 10:53 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

В ассортименте AXIS появилась специализированная камера Q1700-LE License Plate Camera для систем распознавания номеров транспортных средств. Новинка создает четкое читаемое изображение номера с расстояния до 100 метров даже при движении транспортного средства на высокой скорости, до 130 километров в час, как днем, так и ночью. Это достигается благодаря 2-мегапиксельному сенсору, 8-кратному зум-объективу, а также наличию ИК-осветителя и ряда аппаратно-программных функций, в числе которых Forensic WDR. Новая камера обеспечивает распознавание автомобильных номеров в самых суровых уличных условиях, выдерживая ураганные порывы ветра, осадки и морозы до 40 градусов, а также удары, IK10, при этом одинаково эффективна как днем, так и ночью. Следует отметить, что Q1700-LE ориентирована на работу с приложениями сторонних разработчиков для дальнейшего анализа записанной информации.

Четкие и качественные изображения номеров Q1700-LE формирует при скорости движения транспортного средства вплоть до 130 километров в час. Используя 1/2,8-дюймовый двухмегапиксельный сенсор и вариофокальный 18–137-миллиметровый объектив, камера обеспечивает обзор на 2-16 градусов и оптимальную плотность пикселей для считывания с дистанции до 100 метров днем и до 50 метров ночью.

Чтобы обеспечить распознавание автомобильных номеров в темное время суток, камера использует встроенный ИК-прожектор OptimizedIR с подсветкой до 50 метров, а для получения такой же дальности съемки, как и днем, следует приобрести осветитель AXIS T90D20. Несмотря на то, что камера может контролировать одну полосу, при использовании аналитических приложений, установленных на сервере, она способна охватить две полосы, а максимальная дистанция считывания увеличится до 250 метров.

Встроенный в Q1700-LE помощник считывания номеров упростит процесс настройки камеры для получения видео наилучшего качества. Он проанализирует заданную пользователем высоту установки камеры, расстояние до автомобиля в выбранном сегменте, а также приблизительную его скорость, на основании которых автоматически настроит параметры изображения.

Немаловажно, что помимо распознавания автомобильных номеров, камера может решать задачи общего видеоконтроля на транспортных объектах. Для этого в ней предусмотрено 4 профиля сцены с различным набором параметров. Это Номерной знак, Детальное наблюдение, Оживленный, он же Vivid, и Обзор трафика, а при выборе соответствующего профиля камера автоматически перенастроит параметры изображения. Следует отметить, что новинка может запитываться как от источника постоянного тока напряжением 20-24 вольта или от источника переменного тока напряжением 20-28вольт, так и по технологии Power over Ethernet.

Надежную работу камеры в российских погодных условиях обеспечивает прочный герметизированный корпус с защитой от пыли и влаги по IP66/NEMA 4X и от вандалов по IK10, а смотровое стекло выполнено из ударопрочного стекла и соответствует IK08. Кроме того, эта камера с распознаванием автомобильных номеров снабжена осушающей мембраной для дополнительной защиты электроники от влаги.

А также удлиненным козырьком с антибликовым покрытием черного цвета. Q1700-LE может устанавливаться на высоте до 10 метров над дорогой и рассчитана на работу при сильных порывах ветра вплоть до ураганных показателей в 60 метров в cекунду, поскольку даже на меньшей высоте камеры подвергаются воздействию резких и сильных порывов ветра. При этом диапазон рабочих температур новинки составляет от минус 40 до 60 градусов.

Q1700-LE, это первая камера AXIS, предназначенная специально для считывания и распознавания автомобильных номеров и обеспечивающая круглосуточную видеосъемку с высокой четкостью. Новинка имеет открытую платформу для интеграции не только с решениями AXIS, но и с ПО других производителей для создания высокоэффективной системы автоматической идентификации госномеров, системы управления доступом на паркинги.

При этом Q1700-LE может использовать приложения видеоаналитики, которые устанавливаются непосредственно на камеру либо на сервере, и совместима также с ПО AXIS Camera Station. Важно, что при передаче видеопотоков на сервер и далее с него можно минимизировать нагрузку на сеть, используя формат H.264 и фирменную технологию оптимизации компрессии Zipstream.

www.armosystems.ru
 
 
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В ассортименте AXIS появилась специализированная камера Q1700-LE License Plate Camera для систем распознавания номеров транспортных средств. Новинка создает четкое читаемое...
 
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