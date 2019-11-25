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Пьезоэлектрические инжекторы для современных дизельных двигателей

26.11.2019 11:17 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Компания Bosch является одним из пионеров и признанных лидеров в области дизельного впрыска топлива для двигателей внутреннего сгорания. 4 из 5 дизельных автомобилей в мире оснащены системой впрыска топлива CommonRail. В этом сегменте рынка Bosch занимает лидирующую позицию. Так, в 2015 году количество установленных систем CommonRail от Bosch достигло 12 миллионов единиц. Важным фокусом в развитии систем дизельного впрыска топлива для Bosch в течение последних нескольких лет остаются пьезоэлектрические инжекторы для систем CommonRail. Высокое давление впрыска и скорость срабатывания, а также надежность работы сделали подобную конструкцию настоящим технологическим прорывом в области дизельных технологий.

Пьезоэлектрические инжекторы способны обеспечивать до 10 впрысков топлива за один рабочий цикл в цилиндре. Благодаря оптимизации впрыска топливо распределяется более эффективно, а от этого эффективнее сгорает. Это особенно важно в свете постоянно ужесточающихся экологических норм. Такие системы также эффективнее с точки зрения производительности. Оптимизированное сжигание топлива обеспечивает лучшие мощностные характеристики работы двигателя и экономичность.

Пьезоэлектрические инжекторы имеют высокую надежность, а также соответствуют всем современным требованиям и нормам эксплуатации. Однако владельцам современных дизельных моделей следует иметь в виду некоторые особенности конструкции систем.

Пьезоэлектрические инжекторы можно точно продиагностировать на специальных стендах. Но из-за более технологичной конструкции такие инжекторы в отличие от электромагнитных аналогов отремонтировать невозможно. Технологией предусмотрена только замена на новые изделия.

Поэтому следует остерегаться альтернативных предложений и внимательнее выбирать места ремонта. Для диагностики и ремонта систем дизельного впрыска Bosch рекомендует обращаться в сеть авторизованных мастерских Бош Дизель Центр/Бош Дизель Сервис.

Комплексно представляя концепции для автобизнеса, компания Bosch не только разрабатывает и поставляет дизельные системы на конвейер, но и обеспечивает поставки запасных частей к ним, развивает сеть специализированных мастерских Бош Дизель Центр/Бош Дизель Сервис и проводит образовательные программы Учебно-консультационного центра Bosch для специалистов по дизельному впрыску.

Для ремонта и замены Bosch предлагает полный спектр оригинальных инжекторов CommonRail на выгодных условиях. В 2019 году множество популярных артикулов пьезоинжекторов стало значительнее доступнее для клиентов.

www.bosch.com
 
 
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Компания Bosch является одним из пионеров и признанных лидеров в области дизельного впрыска топлива для двигателей внутреннего сгорания. 4 из 5 дизельных автомобилей...
 
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