Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Монтажные пены для профессионалов от Soudal Монтажная пена, это то, без чего не обходится ни один ремонт. Широкий спектр применения и простота в использовании обеспечили ей статус незаменимого материала. По...

Монтажная пена, это то, без чего не обходится ни один ремонт. Широкий спектр применения и простота в использовании обеспечили ей статус незаменимого материала. По сути, это полиуретановый однокомпонентный состав, находящийся под давлением в баллоне. При распылении и контакте с воздухом состав полимеризуется и затвердевает, образуя пористый слой изоляции. Однако настоящие профессионалы, давно работающие в строительной индустрии, знают, что не каждая пена способна обеспечить качественную звукотеплоизоляцию, и уж тем более не все они достаточно влагостойки и огнеупорны. Такие составы от SOUDAL, как Soudafoam Professional 60 и Soudafoam Maxi 70, а также их зимние модификации, обладают всеми свойствами, которые должны быть присущи надежной и долговечной монтажной пене.Обычные бытовые монтажные пены чаще всего одноразовые. Они не отличаются хорошей плотностью, грешат высоким вторичным расширением, делающим слой пены рыхлым. Кроме того, эти составы продаются в баллонах, не предназначенных для использования с пистолетом, к ним в комплект прилагается простая пластиковая трубочка, что делает невозможным аккуратное нанесение. Такие пены не отличаются долговечностью, со временем они желтеют, трескаются и крошатся.Что касается профессиональных пен от SOUDAL, то они предназначены для применения с пистолетом, что позволяет легко контролировать количество, точность нанесения. Их отличает превосходный объем выхода, к примеру, у Soudafoam Maxi 70 финальный объем увеличен до 70 литров. Низкое расширение обеспечивает стабильность параметров, а короткое время полимеризации экономию времени на объекте.После высыхания продукт становится плотным, у него образуется мелкопористая структура. Монтажные пены от SOUDAL обладают прекрасной адгезией ко многим строительным материалам, в частности к кирпичу, бетону, камню, дереву, ПВХ, алюминию, в том числе покрытому порошковыми оболочками, а также к глазурованной поверхности.Ещё одна немаловажная особенность в том, что вспенивающий газ Soudafoam Professional безвреден для озонового слоя. Ноль процентов эмиссии MDI. Это означает, что при применении он не выделяет токсичных паров изоцианатов. Также эти пены оснащены клапаном Duravalve, который гарантирует полную герметичность, препятствует утечке газа из баллона и подходит ко всем стандартным пистолетам под пену. Монтажная пена с клапаном Duravalve сохраняет максимальный выход на протяжении всего срока хранения, который составляет два года.Кроме того, SOUDAL разработал для этих пен крепление CLICK, которое дает возможность надежно и быстро зафиксировать баллон в гнезде пистолета уже после поворота на четверть оборота. Такая система представлена в пенах Soudafoam Professional Click & Fix в объеме как 60, так и 70 литров. Для работ в холодное время года существуют зимние пены Soudafoam Professional, они предназначены для использования при температуре до 10 градусов мороза.Монтажные пены Soudafoam Professional справятся на отлично с герметизацией при монтаже окон или дверей, заполнением и изоляцией трубопроводов и кабельных сетей, элементов систем центрального отопления, водоснабжения и канализации, звукоизоляцией перегородок, сборных элементов в каркасных конструкциях, теплозвукоизоляцией полов, чердаков, крыш, систем кондиционирования и, конечно, с заполнением щелей в соединениях стен и перекрытий.www.soudal.ru