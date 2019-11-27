Покупатели «Евроопта» смогут оплачивать покупки с помощью мобильного телефона

Источник материала: Tut.by

«Евроопт» стал первой торговой сетью в Беларуси, приступившей к использованию технологии по оплате покупок с помощью мобильного телефона по QR-коду, сообщили в пресс-службе компании. Речь идет о разработке Smart Pay белорусской группы компаний «БИСМАРТ». Тестовая операция была проведена 26 ноября на кассе минского гипермаркета на улице Монтажников, 2.





Планируется, что в январе 2020 года, после завершения периода опытно-промышленной эксплуатации, «Евроопт» сможет предложить новый способ оплаты покупателям. На первом этапе воспользоваться им смогут клиенты Статусбанка, а в дальнейшем и клиенты других банков.

Оплата покупок совершается через мобильное приложение на смартфоне, используя денежные средства со своих банковских счетов.

— В основу работы положена технология разбиения транзакции на отдельные, не связанные между собой логические части, каждая из которых сама по себе ничего не значит, поэтому даже получив доступ к данным мобильного телефона, злоумышленник не сможет нанести ущерб пользователю, — подчеркнул директор компании «БИСМАРТ» Роман Сущинский.

В компании отмечают, что покупателю в перспективе не нужны будут карточки банка или систем лояльности — достаточно будет взять с собой в магазин личный смартфон любого производителя, в том числе недорогие модели, без NFC модуля.

Процесс оплаты покупок с помощью мобильного телефона по QR-коду состоит из нескольких действий. — Покупатель сообщает кассиру о желании оплатить покупки QR-платежом, и кассир активирует новый способ оплаты. — Покупатель открывает приложение на смартфоне, на которое приходит уникальный QR-код. Остается приложить телефон к сканеру и подтвердить оплату. — В приложение покупателя приходит электронный чек. Комиссий или скрытых платежей для покупателя нет.

Платежи с использованием QR-кода получили большую популярность в мире. К примеру, в Китае они практически вытеснили наличные деньги и банковские карты.





— С наращиванием доли смарт-платежей, то есть платежей телефоном по QR-коду, ритейлеры будут иметь возможность снизить стоимость услуги эквайринга. Сегодня значимая часть стоимости этой услуги перечисляется в пользу международных платежных систем, таким образом происходит отток валюты из страны. Сокращая свои расходы, торговля будет иметь возможность и снижения цен для покупателей. С другой стороны, можно говорить и о снижении зависимости Беларуси от международных платежных систем в проведении платежей на локальном рынке, — прокомментировал событие генеральный директор торговой сети «Евроопт» Андрей Зубков.

ООО «Евроторг» — крупнейший оператор розничной торговли в Беларуси. Компания основана в 1993 году. Сегодня в холдинг входят около 1000 торговых объектов «Евроопт», «Хит!» и «Магия», из них 150 магазинов в сельской местности. В холдинге работает почти 40 тысяч человек. «Евроторг» является одним из крупнейших налогоплательщиков.