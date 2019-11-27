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Покупатели «Евроопта» смогут оплачивать покупки с помощью мобильного телефона
26.11.2019 15:22 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Евроопт» стал первой торговой сетью в Беларуси, приступившей к использованию технологии по оплате покупок с помощью мобильного телефона по QR-коду, сообщили в пресс-службе компании. Речь идет о разработке Smart Pay белорусской группы компаний «БИСМАРТ». Тестовая операция была проведена 26 ноября на кассе минского гипермаркета на улице Монтажников, 2.
Оплата покупок совершается через мобильное приложение на смартфоне, используя денежные средства со своих банковских счетов.
— В основу работы положена технология разбиения транзакции на отдельные, не связанные между собой логические части, каждая из которых сама по себе ничего не значит, поэтому даже получив доступ к данным мобильного телефона, злоумышленник не сможет нанести ущерб пользователю, — подчеркнул директор компании «БИСМАРТ» Роман Сущинский.
В компании отмечают, что покупателю в перспективе не нужны будут карточки банка или систем лояльности — достаточно будет взять с собой в магазин личный смартфон любого производителя, в том числе недорогие модели, без NFC модуля.
Платежи с использованием QR-кода получили большую популярность в мире. К примеру, в Китае они практически вытеснили наличные деньги и банковские карты.
— С наращиванием доли смарт-платежей, то есть платежей телефоном по QR-коду, ритейлеры будут иметь возможность снизить стоимость услуги эквайринга. Сегодня значимая часть стоимости этой услуги перечисляется в пользу международных платежных систем, таким образом происходит отток валюты из страны. Сокращая свои расходы, торговля будет иметь возможность и снижения цен для покупателей. С другой стороны, можно говорить и о снижении зависимости Беларуси от международных платежных систем в проведении платежей на локальном рынке, — прокомментировал событие генеральный директор торговой сети «Евроопт» Андрей Зубков.
ООО «Евроторг» — крупнейший оператор розничной торговли в Беларуси. Компания основана в 1993 году. Сегодня в холдинг входят около 1000 торговых объектов «Евроопт», «Хит!» и «Магия», из них 150 магазинов в сельской местности. В холдинге работает почти 40 тысяч человек. «Евроторг» является одним из крупнейших налогоплательщиков.
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