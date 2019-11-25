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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Промышленные паровые котлы Viessmann круглосуточно работают более 17 лет Котельная на основе промышленных теплогенераторов Viessmann на Лискинском городском молочном заводе в Воронежской области функционирует уже 17 с половиной лет. Два...

Котельная на основе промышленных теплогенераторов Viessmann на Лискинском городском молочном заводе в Воронежской области функционирует уже 17 с половиной лет. Два трехходовых котла высокого давления, способные работать и на мазуте, и на газе, эксплуатируются с марта 2002 года и обеспечивают паром пищевое предприятие, которое перерабатывает 250 тонн молока в сутки. Срок службы среднестатистического промышленного котла составляет 10 лет, но в теплогенераторах TURBOMAT-RN-HD, на основе которых спроектирована котельная гормолзавода в Лисках, использованы решения, позволяющие им работать как минимум в два раза дольше. Особенностью данных агрегатов являются увеличенные дымогарные трубы и проходы между ними и обечайкой котла, а также повышенное водонаполнение, поясняет Алексей Туленинов, руководитель группы инженерно-технической поддержки компании Viessmann.Всё это обеспечивает пониженное сопротивление газов, хорошую естественную циркуляцию. Как результат имеют место пониженные тепловые нагрузки в конструкции котлового блока и увеличение номинального срока службы теплогенератора до 20 лет.Два 14-тонных агрегата Viessmann, установленные на гормолзаводе, имеют водонаполнение 11600 литров каждый и большую площадь зеркала испарения. Это обеспечивает высокое качество пара, которого каждый котел производит 5 тонн в час. Теплогенераторы эксплуатируются круглосуточно в разных режимах. Оба одновременно, с включением поочередно через 4-10 дней в зависимости от сезона.За 17 с половиной лет работы никаких серьезных замечаний к оборудованию мы не выявили, отмечает Владимир Ефременко, начальник котельной гормолзавода Лискинский. Есть небольшое снижение производительности по сравнению с первоначальным КПД котлов, который составляет от 89 до 91 процентов.Кроме того, износилась арматура узлов водоуказательных стекол, вышли из строя датчики пламени горелки, при прекращении отбора пара в сниженном минимальном режиме в котле продолжает расти давление. В остальном оборудование работает штатно, каждый год проходит техобслуживание и продолжает выполнять свои функции.Для того чтобы проведение ТО не занимало много времени и не требовало повышенных затрат, в конструктиве котла предусмотрены водоохлаждаемое устье горелки и большие двери для очистки. Выкатная горелочная тележка и доступная проходная площадка в верхней части котла также служат этим целям.Остается добавить, что бесперебойная работа в течение 15-20 лет для отопительных котлов Viessmann большой мощности, это скорее правило, чем исключение. Теплогенераторы из линейки TURBOMAT уже два десятка лет обеспечивают теплом санаторий Русь в Сочи, более 15 лет работают на заводе по производству соков и минеральной воды Троя-Ультра.А также в ледовом дворце в Санкт-Петербурге. На данный момент наследниками TURBOMAT являются модели котлов Vitomax, которые вобрали весь накопленный опыт компании Viessmann в конструировании и эксплуатации промышленного оборудования.www.viessmann.com