Речники выполнили пробную транспортировку партии дизельного топлива по Припяти

Источник материала: Полесская правда



«Белоруснефть» тестирует доставку автомобильного топлива по реке. Водный путь может дополнить существующие варианты доставки нефтепродуктов – железнодорожный, автомобильный, трубопроводный. Для тестирования водного транспортного коридора специалисты предприятия «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт» выбрали маршрут Мозырь – Брест.

В ноябре была выполнена пробная транспортировка партии дизельного топлива весом 350 тонн. Для его доставки специалисты республиканского предприятия «Днепро-Бугский водный путь» использовали нефтеналивное судно грузоподъемностью 750 тонн. На площадке гироузла № 9 «Новосады» «дизель» выгрузили, а топливозаправщик доставил его на автозаправочную станцию.

После анализа реализованного проекта в «Белоруснефти» будет приниматься решение о дальнейшем развитии речных поставок топлива.