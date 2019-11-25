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Речники выполнили пробную транспортировку партии дизельного топлива по Припяти

26.11.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Речники выполнили пробную транспортировку партии дизельного топлива по Припяти
«Белоруснефть» тестирует доставку автомобильного топлива по реке. Водный путь может дополнить существующие варианты доставки нефтепродуктов – железнодорожный, автомобильный, трубопроводный. Для тестирования водного транспортного коридора специалисты предприятия «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт» выбрали маршрут Мозырь – Брест.

В ноябре была выполнена пробная транспортировка партии дизельного топлива весом 350 тонн. Для его доставки специалисты республиканского предприятия «Днепро-Бугский водный путь» использовали нефтеналивное судно грузоподъемностью 750 тонн. На площадке гироузла № 9 «Новосады» «дизель» выгрузили, а топливозаправщик доставил его на автозаправочную станцию.

После анализа реализованного проекта в «Белоруснефти» будет приниматься решение о дальнейшем развитии речных поставок топлива.

По информации новостного портала о нефти

 
Теги: Брест
 
 
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