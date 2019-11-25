В Беларуси наметился рост зарплат

По официальной информации Национального статистического комитета, официальные зарплаты в Беларуси в октябре выросли по сравнению с сентябрьскими на 1,3%.

Средняя номинальная начисленная заработная плата в октябре по сравнению с сентябрем увеличилась на 14,9 рубля, или на 1,3%, и составила 1123,4 рубля. Реальная зарплата (с учетом изменения потребительских цен на товары и услуги) в октябре 2019 года по сравнению с октябрем прошлого года увеличилась на 6,2%.

Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске — 1541,6 рубля, наименьшая — в Могилевской области — 936,6. В Брестской области средняя зарплата составила 979,6 рубля, в Витебской — 954,1, Гомельской — 1015,1, Гродненской — 980,5, Минской — 1125,2, сообщает БелаПАН .

Заметно отличаются зарплаты в столице. Так, в октябре 2019 года начисленная средняя зарплата в Минске составила 1541,6 рубля, что на 25,4 рубля, или на 1,7% больше, чем в сентябре. Реальная зарплата (с учетом изменения потребительских цен на товары и услуги) в Минске в октябре 2019 года по сравнению с октябрем минувшего увеличилась на 5,7%

Самые высокие зарплаты, традиционно, сложилась в IT-сфере: 4102,2 рубля в среднем по стране и 4355,4 рубля в Минске, самые низкие зарплаты в Беларуси получают парикмахеры 607,7 рубля, в Минске самые маленькие заработки сложились у работников библиотек, архивов, музеев - 802,8 рубля.

Отметим, что октябрьский рост зарплат наметился после двух месяцев падения официальных заработков белорусов. В сентябре зарплата в Беларуси сократилась до 1 108,5 рубля (на 9,3 рубля меньше, чем месяцем ранее). Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в августе составила 1 117,8 рубля.