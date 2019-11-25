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УКС Мингорисполкома снова предложил квартиры в Лошице. «Квадрат» нормируемой площади жилья для очередников стоит 1 243 руб.
26.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Крупнопанельный жилой дом по генплану № 1 серии М111-90 насчитывает 19 этажей, одну секции и рассчитан на 132 квартиры, из них 57 — однокомнатных, 57 — двухкомнатных и 18 — трехкомнатных.
Наружные стены выполнены из трехслойных железобетонных панелей толщиной 300 мм с внутренним утеплением.
Что касается внутренней отделки комнат, коридоров и кухонь, то она предполагает: окраску потолка, оклейку обоями стен и перегородок, покрытие полов линолеумом.
Строительство дома начато 25 октября 2019 года. Объект предполагается к вводу 25 декабря 2020 года.
Квартиры в доме предназначены для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и в первую очередь для многодетных семей, которые будут заключать договоры долевого строительства по направлениям администраций районов г. Минска.
Согласно проектной декларации
Направления администраций районов на строительство квартир будут приниматься и регистрироваться по мере их поступления.
Проектирование жилых домов в микрорайоне Лошица 8.1 выполнено РУП «Институт «Военпроект». Согласно проекту застройки здесь будет построено 11 жилых домов, в том числе 2 монолитно-каркасных. Единым заказчиком строительства выступает УКС Мингорисполкома. Сегодня эта площадка выглядит вот так.
Напомним, что немногом ранее УКС Мингорисполкома уже предлагал квартиры в доме № 2 по генплану в Лошице- 8.1. Очередники, и в первую очередь многодетные семьи, могут
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УКС Мингорисполкома снова предложил квартиры в Лошице. «Квадрат» нормируемой площади жилья для очередников стоит 1 243 руб.
КУП «УКС Мингориспокома» предложил квартиры в жилом доме № 1 по генплану в микрорайоне Лошица-8.1 в Минске. Проектная декларация опубликована в газете «Минский...
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