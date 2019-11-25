Очередной балласт для экономики: в правительстве признали проблемы цементной отрасли

Цементная отрасль, в которую государство вложило огромные средства, оказалась на особом внимании правительства. Оказалось, что данная продукция слабо экспортируется наравне с белорусским стеклом.

Во вторник 26 ноября в правительстве обсудили вопросы, связанные с выполнением поручений Александра Лукашенко по повышению эффективности работы цементной и стекольной отраслей промышленности, обе из которых являются проблемными.

По признанию премьер-министра страны Сергея Румаса, в отраслях, которые находятся на господдержке, наблюдается падение объемов экспорта, не обеспечивается полная загрузка мощностей производства, используются необоснованные посреднические схемы при реализации продукции, а также при закупках сырья и материалов.

Румас отметил, что на контроле правительства находится вопрос выполнение организациями цементной и стекольной промышленности условий оказания господдержки и соблюдения ими утвержденных графиков погашения задолженности. Особо премьер отметил ситуацию на стеклозаводе «Неман».

«Сформированная ранее кредитная нагрузка, а также задолженность перед республиканским бюджетом и за топливно-энергетические ресурсы существенно сказывается на работе предприятия. При годовой выручке от реализации продукции около рублей 40 млн в настоящее время общая сумма долгов составляет 200 млн», - цитирует премьера БЕЛТА . Он также сообщил, что на проблемы в цементной отрасли ранее обратили внимание в Комитете госконтроля.