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Очередной балласт для экономики: в правительстве признали проблемы цементной отрасли

26.11.2019 17:05 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Цементная отрасль, в которую государство вложило огромные средства, оказалась на особом внимании правительства. Оказалось, что данная продукция слабо экспортируется наравне с белорусским стеклом.

Во вторник 26 ноября в правительстве обсудили вопросы, связанные с выполнением поручений Александра Лукашенко по повышению эффективности работы цементной и стекольной отраслей промышленности, обе из которых являются проблемными.

По признанию премьер-министра страны Сергея Румаса, в отраслях, которые находятся на господдержке, наблюдается падение объемов экспорта, не обеспечивается полная загрузка мощностей производства, используются необоснованные посреднические схемы при реализации продукции, а также при закупках сырья и материалов.

Румас отметил, что на контроле правительства находится вопрос выполнение организациями цементной и стекольной промышленности условий оказания господдержки и соблюдения ими утвержденных графиков погашения задолженности. Особо премьер отметил ситуацию на стеклозаводе «Неман».

«Сформированная ранее кредитная нагрузка, а также задолженность перед республиканским бюджетом и за топливно-энергетические ресурсы существенно сказывается на работе предприятия. При годовой выручке от реализации продукции около рублей 40 млн в настоящее время общая сумма долгов составляет 200 млн», - цитирует премьера БЕЛТА. Он также сообщил, что на проблемы в цементной отрасли ранее обратили внимание в Комитете госконтроля.

Напомним, что проверка последнего показала: цементные заводы, несмотря на огромные средства, вложенные в их модернизацию государством (речь идет о миллиарде долларов), не просто не приносят прибыли, но и продолжают нести миллионные потери. Глава КГК Леонид Анфимов во время сентябрьской коллегии ведомства заявил  также, что в отрасли не выполнен ряд поручений главы государства. В цементной промышленности наблюдаются проблемы с реализацией Программы эффективного использования мощностей организаций отрасли на 2015-2020 годы, временное улучшение ситуации наблюдаюсь лишь после оказания очередной господдержки. 

 
 
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Цементная отрасль, в которую государство вложило огромные средства, оказалась на особом внимании правительства. Оказалось, что данная продукция слабо...
 
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