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Бизнесу нужны истории успеха. Как швейцарцев вдохновляют повторить успех Шпулера

26.11.2019 17:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инвесторам сегодня «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», что значит сегодня — инвестировать в Беларусь. Именно с этой целью делегацию из Швейцарии перед заседанием Белорусско-швейцарского делового совета сегодня свозили на белорусский «Штадлер» в Фаниполь и индустриальный парк «Великий камень». Об этом журналистам перед мероприятием рассказал первый вице-премьер Александр Турчин.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Давая оценку инвестклимату, надо судить по практическим результатам. Первый объект, который сегодня посетили — «Штадлер». Есть хорошая поговорка: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Для швейцарских инвесторов очень важно на практике посмотреть, как сегодня инвестировать в нашу страну, услышать от своего соотечественника-инвестора, господина Петера Шпулера, о всех возможностях и условиях, которые предоставляет страна, — заявил Турчин.

Делегация также посетила белорусско-китайский парк «Великий камень» и ПВТ.
Турчин отметил, что особенность Швейцарии — преобладание малого и среднего бизнеса, но малое предприятие — предприятие с оборотом порядка 20 млн долларов.

Вице-премьер похвалил китайскую компанию, которая строит в Камне производственные площади под сдачу в аренду. «Для таких компаний, по нашим меркам довольно крупных, есть возможность сразу, не вкладывая большие ресурсы, сразу попробовать работать на нашем рынке», — отметил вице-премьер и пообещал, через два-три года «если не сбавим обороты — фантастические объемы».

Турчин отметил, что один из шагов в этом направлении — приход в Беларусь швейцарского производителя электротранспорта. Hess AG — это первый опыт семейной компании по выходу за пределы страны с производственным проектом.

В нынешнем году темпы роста товарооборота Беларуси и Швейцарии высокие — 40% к прошлому году, когда оборот не дотянул до 200 млн долларов. Однако, отметил Турчин, экспорт услуг, к примеру, в 4 раза больше экспорта товаров.

Директор белорусского «Штадлера» Филипп Бруннер рассказал, что продукция белорусского «Штадлера» сегодня эксплуатируется в Венгрии, Норвегии, Боливии, Германии, Люксембурге. Отметил он и поставку первых поездов для минского метро, эксплуатация которых начнется в начале следующего года. Производственный план предприятия с 280 вагонов за этот год, вырастет до 400 в следующем году. В том числе — для белорусского рынка — 18 поездов уже изготовлено и 10 поездов в разработке.

 
 
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В нынешнем году темпы роста товарооборота Беларуси и Швейцарии высокие - 40% к прошлому году, когда оборот не дотянул до 200 млн долларов. Однако, отметил Турчин,...
 
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