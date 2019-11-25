Крутой анонсировал инвестиционный прорыв: Надеюсь, решения, которые не могли продвинуть годами, примем

Источник материала: Tut.by

Первое заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям под руководством премьер-министра Беларуси и с участием президента Беларуси Александра Лукашенко пройдет 7 февраля 2020 года. Мероприятие анонсировал министр экономики Дмитрий Крутой на заседании Белорусско-швейцарского делового совета.

«Совет должен стать важным инструментом привлечения инвесторов», — заявил министр.

По его словам, в совете будут представлены крупнейшие бизнесмены, работающие в Беларуси, порядка 50 руководителей крупнейших мировых компаний уже подтвердили свой приезд в Беларусь.

— Надеюсь, что многие важные решения, которые мы не могли продвинуть годами, мы решим, — отметил Крутой.

Он напомнил о недавнем визите в Австрию, где бизнесмены говорили о необходимости дополнительной защиты инвестиций, упрощении отдельных административных процедур. Министр анонсировал возможность введения специальных инвестиционных контрактов в чувствительных отраслях вроде фармацевтики.