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Электронные ярмарки вакансий стартовали на Гродненщине
26.11.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сегодня прошла электронная ярмарка вакансий для лидчан.
На связи с соискателями были представители ОАО «Лидагропроммаш», «Лидахлебопродукт», «Лакокраска».
Ярмарки вакансий доступны на сайте
В Гродно
Всего в электронных ярмарках примут участие около 20 предприятий и организаций области, которыми заявлено более 500 вакансий.
27-28 ноября вакансии слонимчанам предложат ООО «ВремяСтрой», УЗ «Слонимская ЦРБ», ОАО «Слонимская КПФ», Слонимское ГУП ЖКХ.
В Волковыске 29 ноября онлайн-беседы с соискателями проведут представители УЗ «Волковысская центральная районная больница», ОАО «Волковысский мясокомбинат», Волковысское ОАО «Строительно-монтажный трест №32».
Как отметили в комитете по труду и социальной защите облисполкома, электронная ярмарка вакансий позволяет в онлайн-режиме обеспечить прямой и активный диалог нанимателя с соискателями территориально находящимися в разных местах. Также предусмотрена возможность передать непосредственно представителю нанимателя свое резюме и задать интересующие вопросы.
Соискатели работы в свою очередь получают возможность заранее (до дня проведения электронной ярмарки вакансий) ознакомиться с информацией о предприятии, выбрать подходящего нанимателя и подготовиться к собеседованию.
По окончании ярмарки все актуальные вакансии доступны на портале службы занятости
Первая электронная ярмарка вакансий прошла в Гродно в мае нынешнего года. Пять организаций города заявили более 119 вакансий. В целом посетили ресурс около 1,5 тысячи человек.
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Сегодня прошла электронная ярмарка вакансий для лидчан. На связи с соискателями были представители ОАО «Лидагропроммаш», «Лидахлебопродукт», «Лакокраска»....
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