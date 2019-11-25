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Электронные ярмарки вакансий стартовали на Гродненщине

26.11.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Электронные ярмарки вакансий стартовали на Гродненщине

Сегодня прошла электронная ярмарка вакансий для лидчан.

На связи с соискателями были представители ОАО «Лидагропроммаш», «Лидахлебопродукт», «Лакокраска».

Ярмарки вакансий доступны на сайте e-vacancy.by.

В Гродно  электронная ярмарка вакансий проходит 26-27 ноября. На связи с соискателями представители открытых акционерных обществ «Белкард», «Гродненский стеклозавод», «Гродненский мясокомбинат», «Гродненский консервный завод», «Радиоволна», СООО «Конте Спа», ГГКУП «Комбинат школьного питания Октябрьского района», ГП «Гродненская СПМК-70». Организациями города будут представлены около 300 вакантных рабочих мест.

Электронные ярмарки вакансий стартовали на Гродненщине

Всего в электронных ярмарках примут участие около 20 предприятий и организаций области, которыми заявлено более 500 вакансий.

27-28 ноября  вакансии слонимчанам предложат ООО «ВремяСтрой», УЗ «Слонимская ЦРБ», ОАО «Слонимская КПФ», Слонимское ГУП ЖКХ.

В Волковыске  29 ноября онлайн-беседы с соискателями проведут представители УЗ «Волковысская центральная районная больница», ОАО «Волковысский мясокомбинат», Волковысское ОАО «Строительно-монтажный трест №32».

Как отметили в комитете по труду и социальной защите облисполкома, электронная ярмарка вакансий позволяет в онлайн-режиме обеспечить прямой и активный диалог нанимателя с соискателями территориально находящимися в разных местах. Также предусмотрена возможность передать непосредственно представителю нанимателя свое резюме и задать интересующие вопросы.

Электронные ярмарки вакансий стартовали на Гродненщине

Соискатели работы в свою очередь получают возможность заранее (до дня проведения электронной ярмарки вакансий) ознакомиться с информацией о предприятии, выбрать подходящего нанимателя и подготовиться к собеседованию.

По окончании ярмарки все актуальные вакансии доступны на портале службы занятости www.gsz.gov.by.

Первая электронная ярмарка вакансий прошла в Гродно в мае нынешнего года. Пять организаций города заявили более 119 вакансий. В целом посетили ресурс около 1,5 тысячи человек.   

Татьяна АРКАДЬЕВА
Фото: из архива «ГП»
https://grodnonews.by
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня прошла электронная ярмарка вакансий для лидчан. На связи с соискателями были представители ОАО «Лидагропроммаш», «Лидахлебопродукт», «Лакокраска»....
 
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