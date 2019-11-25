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Крутой: Будем продолжать работать над декриминализацией экономических нарушений
26.11.2019 18:24 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительство и министерство экономики ведет работу с силовыми ведомствами по поводу дальнейшей декриминализацией экономических нарушений. Об этом сообщили министр экономики Дмитрий Крутой.
— Работа по декриминализации законодательства продолжается, хотели подпитаться фактурой. Есть и желание, и поручение [главы государства — прим. TUT.BY] это продолжать, — рассказал глава Минэкономики.
Он напомнил про эксперимент в Орше, где введен
— Есть президентское поручение еще раз посмотреть и Уголовный, и Уголовно-Процессуальный кодекс именно в экономической сфере. В том числе — с точки зрения задержаний, — отметил Крутой.
Министр заверил, что идет констурктивная работа с силовыми ведомствами.
Напомним, в ноябре госорганы
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- Есть президентское поручение еще раз посмотреть и Уголовный, и Уголовно-Процессуальный кодекс именно в экономической сфере. В том числе - с точки зрения...
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