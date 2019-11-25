Крутой: Будем продолжать работать над декриминализацией экономических нарушений

Источник материала: Tut.by

Правительство и министерство экономики ведет работу с силовыми ведомствами по поводу дальнейшей декриминализацией экономических нарушений. Об этом сообщили министр экономики Дмитрий Крутой.



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— Работа по декриминализации законодательства продолжается, хотели подпитаться фактурой. Есть и желание, и поручение [главы государства — прим. TUT.BY] это продолжать, — рассказал глава Минэкономики.

Он напомнил про эксперимент в Орше, где введен мораторий на все проверки .

— Есть президентское поручение еще раз посмотреть и Уголовный, и Уголовно-Процессуальный кодекс именно в экономической сфере. В том числе — с точки зрения задержаний, — отметил Крутой.

Министр заверил, что идет констурктивная работа с силовыми ведомствами.

Напомним, в ноябре госорганы запросили у бизнес-союзов аналитические выводы о влиянии задержания бизнесменов и топ-менеджеров на деятельность их компаний. В частности, речь шла о последствиях, отразившихся на деятельности коммерческих организаций в связи с задержаниями, заключениями под стражу, лишением свободы руководителей коммерческих организаций.

Последнее время руководство Следственного комитета советует своим подчиненным расширить практику применения альтернативных мер пресечения вместо заключения под стражу. И если нет данных, что обвиняемый может скрыться, препятствовать правосудию или продолжать преступную деятельность — то своевременно ставить вопрос об изменении меры пресечения на более мягкую вроде залога или личного поручительства.