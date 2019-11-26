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«Надо научиться продавать». В правительстве недовольны падением экспорта цемента и стекла

26.11.2019 22:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В цементной и стекольной промышленности остается ряд проблемных вопросов. Ситуация усугубилась в связи со сложностями на украинском и российском рынках. Об этом шла речь на заседании президиума Совмина.


Фото: cementby.com

Власти пытаются повысить эффективность работы цементных заводов и госкомпании «Гомельстекло». Чтобы стабилизировать их работу, Александр Лукашенко одобрил реструктуризацию задолженности данных предприятий перед бюджетом, газоснабжающими организациями и банками.

— Вопросы выполнения организациями условий оказания господдержки и соблюдения ими утвержденных графиков погашения задолженности находятся на контроле и ежемесячно рассматриваются в правительстве, — сказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас, слова которого приводит пресс-служба правительства. — Вместе с тем есть ряд проблемных вопросов: наблюдается падение объемов экспорта стекла и цемента, не обеспечивается полная загрузка производственных мощностей, используются необоснованные посреднические схемы при реализации продукции, а также при закупках сырья и материалов.

За посредничество цементные заводы недавно критиковал Комитет госконтроля.

Особое внимание — к стеклозаводу «Неман». По словам Румаса, сформированная ранее кредитная нагрузка, а также задолженность перед республиканским бюджетом и за топливно-энергетические ресурсы существенно сказывается на работе предприятия.

— При годовой выручке от реализации продукции около 40 млн рублей в настоящее время общая сумма долгов составляет 200 млн рублей, — констатировал премьер-министр.

Министр архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Микуленок признал наличие некоторых проблем и посоветовал заводам «научиться продавать» продукцию на других рынках. Буквально два года назад цементные заводы в основном ориентировались на российский рынок. Сейчас поставки диверсифицируются. К тому же с лета для Беларуси фактически закрылся украинский рынок (из-за введения антидемпинговых пошлин, сообщает «Беларусь 1»).

— С июля мы не поставляем в Украину цемент, переключились на другие рынки, Евросоюза в основном. Поэтому будем и дальше замещать, не увеличивая поставки на Россию, а именно на Евросоюз, — сказал министр.

Что касается стекольной промышленности, то предприятию «Гомельстекло» сейчас необходимо правильно выстроить маркетинг в условиях переизбытка продукции.

— С учетом того, что наши соседи в Евросоюзе и России запустили несколько новых линий, ситуация со сбытом стала напряженней. Рассчитываем больше ориентироваться на Евросоюз, потому что маржинальность поставок в Россию падает, — уточнил Дмитрий Микуленок.

 
 
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При годовой выручке стеклозавода «Неман» около 40 млн рублей в настоящее время общая сумма долгов составляет 200 млн рублей.
 
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