Беларусь в январе-сентябре увеличила экспорт калийных удобрений на 1,8%, азотных — на 5,7%

Источник материала: Вороновская газета





Беларусь в январе-сентябре 2019 года увеличила экспорт калийных удобрений на 1,8% по сравнению с январем-сентябрем 2018 года — до 4,97 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества).

По данным Национального статистического комитета (Белстат), в стоимостном выражении экспорт калийных удобрений возрос на 15,3% — до $2,25 млрд. Средняя цена экспорта хлоркалия составила $453,1 за тонну (рост на 14,6%).

Экспортные поставки смешанных минеральных удобрений за отчетный период увеличились на 6% и составили 764,8 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт смешанных удобрений составил $263,7 млн (рост на 22,2%). Средняя цена экспорта выросла на 15,3% — до $344,8 за тонну.

Экспорт азотных удобрений в январе-сентябре 2019 года составил 232,9 тыс. тонн (рост на 5,7%) на $133,1 млн (рост на 6,7%). Средняя цена экспорта азотных удобрений увеличилась на 1% — до $571,3 за тонну.

В 2018 году Беларусь увеличила экспорт калийных удобрений на 2,7% до 6,61 млн тонн (100% ДВ). Экспортные поставки смешанных минеральных удобрений за прошлый год увеличились на 4,4% и составили 940,7 тыс. тонн, экспорт азотных удобрений вырос на 27% до 367 тыс. тонн.

ПО «Беларуськалий» является единственным производителем хлоркалия в Беларуси, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие реализует свою продукцию через ОАО «Белорусская калийная компания».

Азотные удобрения в стране производит ОАО «Гродно Азот», которое специализируется на выпуске жидкого технического аммиака, азотных удобрений (карбамид, карбамидо-аммиачная смесь, сульфат аммония), технического метанола, капролактама, а также биодизельного топлива, жидкой двуокиси углерода.

interfax.by