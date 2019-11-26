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«Этот бюджет тоже непростой». Бюджет-2020 прошел второе чтение
27.11.2019 10:16 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бюджет Беларуси на 2020 год в среду прошел второе чтение в палате представителей. Впервые за шесть лет бюджет будет дефицитным (995,1 млн рублей, 0,7% ВВП), но Минфин заверяет, что его социальная ориентация сохранится.
«Приходилось совместно принимать непростые решения, сложные бюджеты в непростых условиях. Этим составом парламента нам удавалось это сделать. Приняли новый Налоговый кодекс», — отметил министр финансов Беларуси Максим Ермолович. Он также поблагодарил депутатов за хорошую работу.
Бюджет традиционно рассчитан по базовому сценарию развития экономики: прирост ВВП заложен на уровне 1,9%, инфляция — 5%, ставка рефинансирования — 9,5%, цена нефти — 60 долларов за баррель.
Доходы консолидированного бюджета в 2020 году практически не изменятся по сравнению с нынешним годом и составят 39,5 млрд рублей (24,4 млрд рублей — республиканского, +0,3% к 2019-му). Расходы прогнозируются в сумме 40,9 млрд рублей (25,4 млрд рублей, +11,4% к 2019 году).
Потери бюджета от негативных факторов в 2020 году Минфин оценивает в 1,9 млрд рублей. Среди факторов, негативно влияющих на доходы бюджета, отмечают нарастание влияния
Одним из важнейших направлений расходов Минфин называет «обеспечение приемлемого уровня оплаты труда». Планируемый объем средств на это — 15 млрд рублей, дополнительно по сравнению с 2019 годом на зарплаты пойдет 1,8 млрд рублей. Это должно позволить
Дополнительные средства потребуются и на то, чтобы дотянуть пенсии до 40% от средней зарплаты, что в 2019 году сделать
В бюджете заложены средства на продление финансирования «семейного капитала» (22,5 тысячи рублей на получателя, всего — 348 млн рублей). На единовременную матпомощь ветеранам к 75-летию победы в Великой Отечественной войне направят 18 млн рублей (примерно на 22 тысячи человек).
Практически вдвое, до 222 млн рублей, увеличатся выплаты адресных субсидий гражданам по кредитам в рамках
На погашение и обслуживание госдолга, а это один из приоритетов бюджета-2020, будет направлено 8,7 млрд рублей. Только обслуживание долгов обойдется в 2,7 млрд рублей. При этом Минфин планирует на будущий год несвязанные заимствования на 1,950 млрд долларов за счет размещения облигаций на внешнем (1,350 млрд долларов) и внутреннем (600 млн долларов) финансовых рынках. Эти деньги пойдут на погашение долгов. На это же пойдут остатки средств бюджета-2019 (1,1 млрд рублей) и возвращенные предприятиями кредиты (525,3 млн рублей).
Госдолг на конец 2020 года планируется на уровне 54,4 млрд рублей.
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Бюджет Беларуси на 2020 год в среду прошел второе чтение в палате представителей. Впервые за шесть лет бюджет будет дефицитным (995,1 млн рублей, 0,7% ВВП), но Минфин...
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