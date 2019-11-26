«Этот бюджет тоже непростой». Бюджет-2020 прошел второе чтение

Источник материала: Tut.by

Бюджет Беларуси на 2020 год в среду прошел второе чтение в палате представителей. Впервые за шесть лет бюджет будет дефицитным (995,1 млн рублей, 0,7% ВВП), но Минфин заверяет, что его социальная ориентация сохранится.



Максим Ермолович. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Приходилось совместно принимать непростые решения, сложные бюджеты в непростых условиях. Этим составом парламента нам удавалось это сделать. Приняли новый Налоговый кодекс», — отметил министр финансов Беларуси Максим Ермолович. Он также поблагодарил депутатов за хорошую работу.

Бюджет традиционно рассчитан по базовому сценарию развития экономики: прирост ВВП заложен на уровне 1,9%, инфляция — 5%, ставка рефинансирования — 9,5%, цена нефти — 60 долларов за баррель.

Доходы консолидированного бюджета в 2020 году практически не изменятся по сравнению с нынешним годом и составят 39,5 млрд рублей (24,4 млрд рублей — республиканского, +0,3% к 2019-му). Расходы прогнозируются в сумме 40,9 млрд рублей (25,4 млрд рублей, +11,4% к 2019 году).

Потери бюджета от негативных факторов в 2020 году Минфин оценивает в 1,9 млрд рублей. Среди факторов, негативно влияющих на доходы бюджета, отмечают нарастание влияния российского налогового маневра (537 млн рублей), прекращение «перетаможки» российской нефти (это минус 951 млн рублей), рост цен на газ, снижение поступлений от экспорта калийных удобрений, снижение с 2,5 до 2 раз предельного коэффициента к ставкам местных имущественных налогов. Ставки остальных налогов будут проиндексированы на прогнозную инфляцию — 5%. Акцизы на автомобильное топливо менять не планируется, они были установлены на повышенном уровне уже в нынешнем году. А вот остальные акцизы вырастут — такие обязательства Беларуси в ЕАЭС, что может увеличить цены в первую очередь на сигареты (рост акциза 15% на все ценовые группы) и крепкий алкоголь (на 6%).

Одним из важнейших направлений расходов Минфин называет «обеспечение приемлемого уровня оплаты труда». Планируемый объем средств на это — 15 млрд рублей, дополнительно по сравнению с 2019 годом на зарплаты пойдет 1,8 млрд рублей. Это должно позволить удержать зарплаты бюджетников на уровне 80% от средней по экономике и выполнить обещанное повышение зарплат педагогов и медиков. Фонд оплаты труда бюджетников составляет 10,1 млрд рублей, еще около 5 млрд рублей в бюджете заложено на зарплату военнослужащих и госслужащих.

Дополнительные средства потребуются и на то, чтобы дотянуть пенсии до 40% от средней зарплаты, что в 2019 году сделать не удалось . Расходы на это полностью заложены в расходную часть бюджета. В нынешнем году при дефиците средств в Фонде соцзащиты, из которого и выплачивают пенсии, правительству разрешено направить туда из бюджета до 590 млн рублей, в 2020 году в ФСЗН в виде субвенций направят около 2 млрд рублей (в том числе 777 млн рублей — на выплаты трудовых пенсий и пособий).

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В бюджете заложены средства на продление финансирования «семейного капитала» (22,5 тысячи рублей на получателя, всего — 348 млн рублей). На единовременную матпомощь ветеранам к 75-летию победы в Великой Отечественной войне направят 18 млн рублей (примерно на 22 тысячи человек).

Практически вдвое, до 222 млн рублей, увеличатся выплаты адресных субсидий гражданам по кредитам в рамках указа № 240 , по которому строятся основные категории льготников, в том числе многодетные и силовики.

На погашение и обслуживание госдолга, а это один из приоритетов бюджета-2020, будет направлено 8,7 млрд рублей. Только обслуживание долгов обойдется в 2,7 млрд рублей. При этом Минфин планирует на будущий год несвязанные заимствования на 1,950 млрд долларов за счет размещения облигаций на внешнем (1,350 млрд долларов) и внутреннем (600 млн долларов) финансовых рынках. Эти деньги пойдут на погашение долгов. На это же пойдут остатки средств бюджета-2019 (1,1 млрд рублей) и возвращенные предприятиями кредиты (525,3 млн рублей).

Госдолг на конец 2020 года планируется на уровне 54,4 млрд рублей.