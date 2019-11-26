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Mastercard MasterIndex: больше 80% белорусов видят будущее за безналичными платежами

27.11.2019 10:28 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Международная платежная система Mastercard впервые провела исследование MasterIndex в Беларуси. Оказалось, что около 95% жителей Беларуси имеют банковские карты и позитивно относятся к внедрению новых платежных технологий. Большинство опрошенных поддерживают переход от наличного к безналичному расчету.

Белорусы активно используют безналичные расчёты. Больше всего пользователей банковских карт в Минской, Витебской и Гродненской областях – почти 100%. В Брестской области – 96%, в Гомельской – 94%, в Могилевской – 83%. В среднем, на каждого жителя в возрасте 25-45 лет приходится по 1,5 карты. Практически у всех они зарплатные – 94%. Кредитные карты есть у 19%. Примерно половина опрошенных платит и наличными, и картой. Только наличными предпочитают платить 19%, исключительно картами предпочитает рассчитываться около 30%.

Половина держателей карт отметили в ходе опроса, что в прошлом году начали активнее пользоваться ими для оплаты покупок и услуг. Возможность удобно, быстро и безопасно платить за любые услуги и оформлять переводы онлайн, а также наличие скидок и бонусов, кэшбэк – вот что нравится белорусам в безналичном расчете. Только 2% используют карту исключительно для снятия наличных в банкомате.

Ни разу не пробовали платить картами около 12% пользователей. У многих все еще остаются опасения, что за безналичную операцию могут снять комиссию и что такие расходы труднее контролировать. Некоторые держатели отмечают, что еще не избавились от привычки платить наличными.

Большинство опрошенных позитивно относятся к отказу от наличных. 83% убеждены, что в ближайшее время безналичные расчеты будут преобладать, причем 18% уже готовы перейти к ним раз и навсегда, а 77% все же не готовы избавиться от наличных денег окончательно.

Гипермаркеты и супермаркеты, аптеки, магазины (оптики, одежды, обуви, а также продуктовые рядом с домом) – вот где обычно платят картой белорусы. Мужчины чаще рассчитываются по безналу за услуги на автозаправочных станциях, налоги и сборы. Женщины – за покупки в аптеке, магазинах оптики, одежды, обуви, парфюмерии и косметики.

Востребован и онлайн-шоппинг. В основном, это также покупка одежды и обуви, парфюмерии и косметики для женщин, автомобильных аксессуаров для мужчин.

Около трети обладателей банковских карт хотели бы иметь возможность платить ими еще и в общественном транспорте.

Для 60% населения по карте комфортнее оплачивать покупки на сумму от 15 рублей. Даже за самые мелкие из них рассчитываются безналичным способом около 30%. Уже 7% платят только картой и за покупки дороже 100 рублей.

Денежные переводы – популярная безналичная операция. Чаще всего с карты на карту переводят средства родственникам и друзьям (70%) или же между собственными счетами (42%). При этом большинство переводов с карты на карту оформляется через специальное приложение для смартфона (69%). Веб-сайтом пользуются около 21%, банкоматы для таких операций практически не востребованы.

Бонусы у белорусов не в приоритете. Среди тех, кто их получает, главными категориями являются кэшбэк, скидки в определенных магазинах и проценты на остаток на счете. Но если бы банк отменил все бонусные программы, пользователи не стали бы реагировать слишком резко – от его услуг отказались бы только 12%, а остальные оставили бы все как есть или пользовались ими чуть реже.

Наиболее известные виды бесконтактных платежей – мобильный телефон и банковская карта. Люди открыты и для введения технологий оплаты «умными устройствами» – 77% тех, кто знает о бесконтактных платежах, считают, что рассчитываться с помощью смарт-часов или браслетов тоже удобно.

Идею использовать распознавание лица, отпечатков пальцев или радужки глаза вместо введения PIN-кода поддерживают около 20% белорусов.

«Внедрением современных платежных систем Mastercard стремится упростить жизнь как можно большему количеству людей, приближая тем самым будущее без наличных. Результаты исследования MasterIndex показывают, что в Беларуси все больше людей делают выбор в пользу платежей по картам, активно пользуются бесконтактной технологией, видя, что это действительно быстро, удобно и безопасно», – отметила Нина Виллемс, управляющий директор Mastercard в Беларуси, Казахстане и Армении.

Справка БДГ

MasterIndex – исследование, которое Mastercard проводит в разных странах для изучения динамики распространения безналичных способов оплаты, особенностей использования банковских карт и покупательских привычек их пользователей. В Беларуси оно прошло впервые. В анкетировании с апреля по май этого года приняли участие мужчины и женщины от 25 до 45 лет – жители Минска и других городов Беларуси с населением больше 50 тысяч человек.

Mastercard (NYSE: MA) https://www.mastercard.ru/ru-ru.html – технологическая компания, работающая в глобальной платежной индустрии. Мы управляем самой быстрой в мире сетью обработки платежей, которая соединяет потребителей, финансовые институты, торговые организации, правительственные и деловые структуры более чем в 210 странах и территориях. Продукты и решения Mastercard позволяют проще, безопаснее и эффективнее решать повседневные задачи, например, делать покупки, путешествовать, вести бизнес и управлять финансами.

 
Теги: Минск
 
 
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Международная платежная система Mastercard впервые провела исследование MasterIndex в Беларуси. Оказалось, что около 95% жителей Беларуси имеют банковские карты и позитивно...
 
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