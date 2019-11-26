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УКС Заводского района предложил квартиры в доме в Чижовке. Цена кв. м нормируемой площади жилья для очередников — 1365 рублей

27.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

УКС Заводского района предложил квартиры в доме в Чижовке. Цена кв. м нормируемой площади жилья для очередников — 1365 рублей
Дом № 3 по генплану

Крупнопанельный, 10-этажный, 3-секционный дом № 2 по генплану серии М464-10-У1М ОАО «МАПИД» строится в рамках 4-й очереди строительства и рассчитан на 137 квартир.

Квартиры сдаются с внутренней отделкой, которая предполагает оклейку стен и потолков обоями в жилых комнатах, прихожих, кухнях и кладовых, укладку ламината на полах и облицовывание стен керамической плиткой в санитарных узлах.

Согласно проектной декларации к строительству квартир долевым способом в первую очередь будут привлекаться многодетные семьи, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, по направлениям администраций районов г. Минска.

Для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагаются:

— 2 четырехкомнатные квартиры общей площадью 104,39 кв.м;

— 40 трехкомнатных квартир общей площадью 82,3 кв.м;

— 19 трехкомнатных квартир общей площадью 71,72 кв.м;

— 20 двухкомнатных квартир общей площадью 67,41 кв.м;

— 18 двухкомнатных квартир общей площадью 62,77 кв.м;

— 18 двухкомнатных квартир общей площадью 60,38 кв.м;

— 20 двухкомнатных квартир общей площадью 59,33 кв.м.

Купить новую квартиру в Минске у застройщика очередники могут за 1365,70 руб./кв.м (для нормируемой площади) и за  1850,00 руб./кв.м (для превышающей нормируемую площадь).

Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься с 4 декабря 2019 года.

Строительство дома начато 14 ноября 2019 года. Объект планируется к сдаче 14 октября 2020 года.

Напомним, что в границах улиц Столбцовской — Копыльской — Уборевича по индивидуальному проекту в конструкциях ФБС КУП «ЗЭПК» в рамках третьей очереди строится15-этажный двухсекционный жилой дом № 3 по генплану. Он рассчитан на 134 квартиры. Объект запланирован к сдаче в апреле 2020 года.

УКС Заводского района предложил квартиры в доме в Чижовке. Цена кв. м нормируемой площади жилья для очередников — 1365 рублей

Согласно дополнению к проектной декларации, которая вышла в конце июля текущего года, для заключения договоров долевого строительства на коммерческой основе предлагались следующие квартиры (указана цена квадратного метра):

— однокомнатные общей площадью 47,26 кв. м по 2450 рублей при оплате по графику и 2150 рублей — при единовременной оплате в течение 15 календарных дней с даты заключения договора;

— двухкомнатные общей площадью 63,51 кв. м по 2250 рублей при оплате по графику и 2050 рублей — при единовременной оплате;

— двухкомнатные общей площадью 64,24 кв. м по 2250 рублей при оплате по графику и 2050 рублей — при единовременной оплате.

Фото из архива Realt.by

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Теги: Минск
 
 
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УКС Заводского района Минска предложил квартиры в своем новом доме в составе многоквартирных жилых домов в границах улиц Столбцовской — Копыльской — Уборевича....
 
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