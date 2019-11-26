«Если увидите это слово в объявлении – требуйте скидку». Дизайнеры и риэлтеры рассказали про понятие «евроремонт»

Дорого, богато, и чтобы все блестело. Это еще называли «цыганским ремонтом». Причем все то, что ввозилось из Европы, было все равно самым дешевым. Потому что, помимо того, что открылся рынок новых материалов, так товары еще и по цене были доступнее советских. Оно и сейчас так, а для того времени это был – нонсенс.

Я полагаю, что вот эта приставка «евро» пошла именно из-за того, что материалы начали завозить из Европы, а не из-за того, что в отделке пытались повторить европейские стили. Потому ремонты в ЕС и ремонты в странах СНГ и тогда, и сейчас – это совершенно разные вещи. В Европе в ремонтах все сдержанно, там никто не заморачивается этой «ляпистостью», главное – чтобы было практично. Может, в премиум сегменте и есть отличия, но это мы говорим о домах стоимостью более трех миллионов евро. Если речь о квартирах – то там все аккуратно, сдержанно и качественно. Сюда же ввозились недорогие материалы и использовались как попало. То есть дизайна там никакого нет, а вот ремонт получался.

Человек видел по отдельности унитаз, который ему понравился, плитку, сайдинг, натяжные 10-уровневые потолки, побольше «галогенок» и все тащил к себе домой. Ну и основной элемент евроремонтов – арки. Арки должны были быть везде. А еще в них нужно вкрутить 3-4 галогенки, и если выбрать эти светильники с золотой каймой – то это полный шик.