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«Если увидите это слово в объявлении – требуйте скидку». Дизайнеры и риэлтеры рассказали про понятие «евроремонт»
27.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Согласно «Википедии», евроремонт — капитальный ремонт, выполненный с применением современных материалов и по европейским стандартам. Появился этот термин в 1990-е годы, когда в странах СНГ стали доступны импортные стройматериалы. Все начали делать косметическую отделку квартиры, когда все "как в Европе". Добрая часть этих людей, так и не посетивших территорию ЕС, думали, что в Европе принято делать "изящные" арки, тыкать повсеместно точечную подсветку, бездумно сносить стены и устанавливать джакузи в «хрущевках». Мы поговорили с дизайнерами, что есть настоящий «евроремонт», а также с риэлтерами, насколько уместно этот термин применять в объявлениях.
Евроремонт — это явление, которое появилось в 90-е годы, когда открылся внутренний рынок уже РФ, а не СССР, и на него пришли поставщики из ближайших стран: привозили и реализовывали все - от продуктов питания и одежды до техники и строительных материалов. Разобраться не привыкшему к изобилию Советскому гражданину в большом ассортименте было сложно, а помощников-дизайнеров не было, поэтому и получалось "архитектурное обжорство", словно голодный ребенок в кондитерской лавке пробует все лакомства, а потом у него заболел живот от перенасыщения, как мы видим в интерьерах с кодовым названием "евроремонт".
Но до сих пор в объявлениях по сдаче и продаже квартир можно встретить этот «странный» термин. Насколько актуально сейчас использовать слово «евроремонт», и чем он отличается в наши дни от простого ремонта?
«Дорого, богато и чтобы все блестело». Михаил Жигун и Алексей Король, руководители студии ремонта и дизайна «Komanda-M»
Мы недавно наткнулись на самый яркий пример евроремонта. Были с коллегами в одном развлекательном заведении, не в Минске, а в регионе, и вот там был типичный евроремонт со всеми присущими этому стилю атрибутами. Там штукатурка есть оранжевая, синяя, зеленая, красная… То есть в евроремонте важно побольше цветов, побольше текстур, фактур, материалов. У людей, которые делали у себя евроремонт, была такая задача: показать, что занавес недоступности материалов упал, поэтому нужно в помещении вместить все, что только можно. И некоторые квартиры и заведения напоминали больше шоурумы, где были представлены все выставочные образцы стройматериалов из Европы, а не цельное понимание интерьера.
Дорого, богато, и чтобы все блестело. Это еще называли «цыганским ремонтом». Причем все то, что ввозилось из Европы, было все равно самым дешевым. Потому что, помимо того, что открылся рынок новых материалов, так товары еще и по цене были доступнее советских. Оно и сейчас так, а для того времени это был – нонсенс.
Я полагаю, что вот эта приставка «евро» пошла именно из-за того, что материалы начали завозить из Европы, а не из-за того, что в отделке пытались повторить европейские стили. Потому ремонты в ЕС и ремонты в странах СНГ и тогда, и сейчас – это совершенно разные вещи. В Европе в ремонтах все сдержанно, там никто не заморачивается этой «ляпистостью», главное – чтобы было практично. Может, в премиум сегменте и есть отличия, но это мы говорим о домах стоимостью более трех миллионов евро. Если речь о квартирах – то там все аккуратно, сдержанно и качественно. Сюда же ввозились недорогие материалы и использовались как попало. То есть дизайна там никакого нет, а вот ремонт получался.
Человек видел по отдельности унитаз, который ему понравился, плитку, сайдинг, натяжные 10-уровневые потолки, побольше «галогенок» и все тащил к себе домой. Ну и основной элемент евроремонтов – арки. Арки должны были быть везде. А еще в них нужно вкрутить 3-4 галогенки, и если выбрать эти светильники с золотой каймой – то это полный шик.
Еще пытались люди внести какие-то дизайнерские элементы, как им это казалось. Делали ниши, вырезали какие-то куски стены, полки, закругленные углы. Я видел однажды - в одной квартире в стене между кухней и комнатой вырезали кучу окошек и в каждое впихнули галогенку. Зачем они нужны – никто не знает. Просто люди где-то это подсмотрели и решили, что у них в квартире такое будет смотреться очень красиво. И вот эти окошки можно встретить и между туалетом и ванной, коридором и спальней, кухней и залом. Никто не думал, просто делали.
Причем Беларуси повезло в этом смысле больше из-за своего местоположения между Россией и Польшей. Все везли материал из Европы в Россию, и Белорусы заболели евроремонтом раньше, чем Россия, и переболели тоже раньше. Пик этого ремонта пришелся на «нулевые», а перестали его делать с появлением и развитием дизайнеров и дизайнерских компаний.
Сегодня я боялся бы встретить это слово в объявлениях о продаже квартир. Но, к слову, и встречается слово «евроремонт» уже редко. Попадаются объявления, где на фото видны типичные элементы этого стиля, только в тексте этот ремонт уже называют - дизайнерским. Само обозначение ремонта, как «евро» начало обозначать что-то отрицательное. Это чуть лучше, чем ничего или чем мапидовский стандарт: кофейные чашки на кухне, еще один вид обоев в коридоре и линолеум. Но и зависит от самого евроремонта: если там полная цыганщина, то и ремонт от МАПИДа будет выглядеть выигрышно.
Ну и еще один плюс квартир с евроремонтом - это если покупатель ищет, куда сразу же можно заселиться без дополнительной траты времени. Но это такой плюс, который выглядит только на фоне минуса. У покупателя в квартире что-то есть, но для дальнейшей жизни и ремонта «под себя» нужно произвести полный демонтаж. С этими арками ничего нельзя сделать, кроме как снести. А эта процедура не из дешевых – от $1000 до $2000, с учетом вывоза мусора. Так что, если увидите слово «евроремонт» - сразу требуйте скидку в $2000 минимум.
У нас были примеры, где люди купили квартиры и там был типичный евроремонт, с арками, нишами, круглыми многоуровневыми потолками, но это все было сделано качественно и там можно было жить. Но покупатели решили все это демонтировать и создать комнаты правильных форм, где каждый квадратный метр можно функционально использовать. Потому что евроремонт раньше не предполагал функциональный анализ. Человек смотрел на комнату и думал: «Что здесь можно красивого сделать?». Ходил по соседям, друзьям, там одно подсмотрит, там другое, и все это реализовывал у себя. Ни идеи, ни функционального зонирования, ни цветовой гаммы. Просто делал в стиле хай-тек, а получалось в «хай так».
«Учитесь хорошо, иначе потом евроремонты делать будете». Дизайнер Екатерина Токмакова, «Miwelen»
Когда мне говорят, что в квартире до этого был евроремонт, то я представляю сразу дикий «треш»: 5 уровней потолков, полукруглые арки, звездное небо или дырявый потолок с кислотными пятнами и так далее. Когда я училась в университете, нас профессор пугал: «изучайте все хорошо, иначе потом придется евроремонты делать». Хотя мой муж меня уверяет, что евроремонт — это не так плохо. В его представлении это деревянный пол, белые стены и ровный потолок. То есть точного определения этого понятия нет. Сколько людей, столько и мнений.
Если так рассуждать, то приставка «евро» в то время обозначала – «как в Европе». Только один нюанс: в ЕС про эти арки, многоуровневые потолки, ниши и прочее никогда не слышали. Но в СНГ почему-то думали, что там все так. И если сейчас сказать нашим родителям, что мы сделаем им евроремонт – они будут только счастливы.
Зародилось это понятие после развала СССР, когда люди осознали, что теперь можно выбирать обои не из двух вариантов, а из двадцати. Материалы начали завозить на рынки, и люди терялись в этом всем: «хочу себе и фотообои, кирпичную колону, черный потолок, глянцевую стену, красно-белую кухню, золотые розетки… Всего и побольше!». Получалось нагромождение этого разнообразия в одной квартире, но такой ремонт уже отличался от советского, поэтому решили его обозвать «евроремонтом».
Для евроремонта было характерно следующее: огромное количества арок, многоуровневые потолки, подсветка, где только можно. Если у тебя 5 уровней потолка, то каждый должен подсвечиваться, и, желательно, разными цветами. Везде должны быть гипсокартонные ниши: вокруг телевизора квадратики со статуэтками, на колонах выемки, ну кухне, в коридоре, туалете… Ну и конечно же каждая выемка должна подсвечиваться. Куда же без ярких глянцевых кухонь, куда нужно еще всунуть сантехнику «под золото» и прочие мелкие элементы, которые там никак не сочетаются.
Было еще понятие «Московского евроремонта». Оно пошло в 90-ых от категории, которую называли «Новыми русскими», у которых было уйма денег. Вот там было настоящее соревнование – кто больше извратится над своим жильем. Запихивали в комнату все, что только было можно, каждая комната была как музей и полностью отличалась от следующей. Главное – чтобы все стоило дорого! Ведь «дорого» нужно читать как «качественно», и если всунуть в комнату много-много «качественного», то будет и красиво.
Если откинуть бизнесменов 90-ых, то у многих простых людей евроремонт ассоциировался с качеством работ. Да и сейчас существует много контор, которые предлагают евроремонт подразумевая под этим понятием не только иностранные материалы, но и качество работ – «евростандарт». Если спросить ребят из такой компании, что они имеют в виду под этим «евростандартом», то они ответят в стиле: «мы вам хорошо плитку положим или стены отштукатурим». Любой житель Европы не понял бы такого ответа. А что, могут положить плохо? Плитка может либо лежать, либо не лежать. Но у нас еще существуют понятия: «хорошо» и «плохо». Хорошо – как в Европе. Плохо – как… не знаю где.
Во времена евроремонта процессом ремонта никто не руководил. Каждый лепил то, что считал красивым, не придерживаясь никакой концепции и стиля. Люди увидели гипсокартон, поняли, что можно делать не только прямоугольники, а еще и дуги и давай лепить на что фантазии хватало: арки, закругленные углы, ниши. Возможно, если бы этим процессом кто-то руководил, то стиль бы и выжил, но дизайнеры тогда только начинали появляться. Но опять же вопрос: кто их тогда чему-то учил? Люди съездили в Европу, что-то увидели, привезли это в СНГ и давай тут «творить». Возможно, у них были здравые идеи, но народ жаждал евроремонта, потому что это было модно.
Я помню, как я училась на первом или втором курсе, и нам дали задание сделать «комнату своей мечты». И вот я там налепила этих ниш, каких-то дуг, волн. Про минимализм и функциональность пространства тогда никто не слышал. Нужно было удивить, и мы всей группой удивляли. Кстати, получила тогда высокую оценку. Это история к тому, что у нас и сейчас некому учить. Те, кто хочет развиваться в этом направлении, едут за знаниями за границу. Остальные дизайнеры делают евроремонты. Вот и тогда так было – хорошим дизайнером называли того, кто залез в интернет и глянул, что евроремонтом не болеют нигде в мире. Плохие дизайнеры предлагали сделать крутой евроремонт.
Да и сейчас натыкаемся на множество людей, которые желают сделать не евроремонт, но что-то тому подобное. Из последнего – обращается к нам девушка, хочет квартиру в стиле «неоклассики», сделать все утонченным и так далее. Все детально описывает, а мы хлопаем в ладоши, потому что видим, что у человека есть понимание. А когда уже подготовили проект, то заказчик оставил из «неоклассики» только закатанные в серый цвет стены. Девушка увидела где-то в интернете зеркала с гравировкой, прочла подпись, что это стиль «новой классики» и решили сделать у себя такое. Вот зеркала и серый цвет – такое представление сложилось у человека об этом стиле. Она хотела именно это с «неоклассики», а остальное начала добавлять от себя: «синий диван, потому что мне он нравится, золотые ручки, черный потолок, шкаф-купе…». И сложно объяснить, что получается «цыганщина», ну или «евроремонт» - одно и тоже. Поэтому отказываемся от таких проектов.
Но сам евроремонт – не так уж плохо, это лучше, чем «ничего». А на рынке долгосрочного арендного жилья – это вообще самый шик. Это лучше, чем голые стены в панельках, это обозначает что в «хруще» скорее всего заменили проводку, и это не так бьет по карману, как квартиры с дизайнерским ремонтом. Поэтому, думаю, что евроремонт занял сейчас именно эту нишу.
«Все что угодно, только не «евроремонт»». Екатерина Благуш, риэлтер АН «Авангард Недвижимость»
Упоминание в объявлении о продаже квартиры слова «евроремонт» я считаю неактуальным. Мы с коллегами в агентстве стараемся его избегать. У людей это слово вызывает спорные ассоциации. Возможно, у некоторых покупателей евроремонт вызовет интерес, но специалисту по недвижимости при написании объявления лучше слово «евроремонт» не употреблять. Сейчас уместнее написать: стильная, с дизайнерским ремонтом, комфорт-класса и еще 21 синоним этому понятию. Все что угодно, только не «евроремонт».
У меня, как у специалиста, евроремонт ассоциируется с чем-то устаревшим по стилю, либо тем, что сделано сейчас, но не соответствует современным веяньям. Но это субъективное мнение.
Если говорить про атрибуты евроремонта, то это:
• подвесные потолки со сложным освещением;
• люстры с 10-ью режимами;
• точечные светильники различных калибров;
• всевозможные арки;
• корпусные вещи из гипсокартона, типа разных ниш на стене под книжечки, статуэтки и прочее;
• кожаные диваны, имитация каминов;
• фотообои.
Сюда также входят разноцветные комнаты, когда персиковая детская, салатовая спальня, красная гостиная, яркая кухня, либо супердубовая. Что касается ванной, то это ПВХ потолки с золотыми вставками и джакузи, либо огромная угловая ванна.
Понятие «евроремонт» пошло из 90-ых, когда ограниченность материалов сменилась разнообразием. Люди повезли все из Польши, Чехии, Италии и других стран Европы. В те времена было классно, что интерьер твоей квартиры не такой, как у всех. К «евроремонту» я бы также отнесла и просто дорогие ремонты до 2008 года. Все эти атрибуты, типа многоуровневых потолков, каминов и кожаных диванов стоят немало. То есть в моем представлении евроремонт – это что-то из начала «нулевых» и не дешевое.
Можно четко проследить категорию домов в Минске, где найдутся квартиры с такими ремонтами. Это дорогие дома, которые были возведены в конце девяностых - начале двухтысячных. К примеру, это красные дома в Уручье возле леса и возле парка на Городецкой. Квартиры на проспекте Независимости в «сталинках» и дорогих домах в других районах. Можно открыть объявления о продаже квартир в этих домах, и мы точно наткнемся на парочку, которые подходят под наши параметры. Тогда было модно делать евроремонт, поэтому все, у кого были деньги, его и делали. Потом такой ремонт вышел из моды. Возможно, тоже самое произойдет и со скандинавским стилем, который сейчас используется повсеместно. Кто знает?
Понятие «евроремонт» и сейчас довольно распространено. Люди делают ремонт и называют его «евро». Например, когда три стены клеят одними обоями, а четвертую другими, и добавляют цветной натяжной потолок. Либо специалист, который оценивает и продает квартиру, решает, что это - евроремонт.
Не для всех этот термин является минусом. Вкус – понятие субъективное. И это можно четко проследить по предложениям на realt.by. Встречаются свежие ремонты в скандинавском стиле или стиле лофт, а есть и в ярком, радужном, кричащем стиле. Это дело вкуса.
Я точно знаю, что квартиры с евроремонтом продаются, и есть люди, которым это нравится. Я не могу назвать их любителями евроремонта как понятия, но такой стиль приходится им по вкусу. Да и само исполнения евроремонта может быть абсолютно разным: от нагромождения всего возможного в квартире, до простого выдерживания пестрых цветовых решений.
А вот в аренде жилья евроремонт – это большой плюс. В аренде, в целом, ремонт – это большой плюс, неважно евро он или нет. Либо он есть, либо его нет. И единицы будут обращать внимание на вкус и стиль. Только те, у кого бюджет позволяет. А остальным нужен минимальный комфорт, и неважно, какого стиля он будет.
А в объявлениях использовать слово «Евроремонт» сейчас, полагаю, неуместно, ведь этот термин ничего конкретного не значит в наше время. Да и все видно на фото, зачем лишние слова?
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«Если увидите это слово в объявлении – требуйте скидку». Дизайнеры и риэлтеры рассказали про понятие «евроремонт»
Согласно «Википедии», евроремонт — капитальный ремонт, выполненный с применением современных материалов и по европейским стандартам. Появился этот термин в 1990-е...
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