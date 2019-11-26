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Попал в поле зрения силовиков - персона нон грата для банков? «Этот вопрос будет отрегулирован»
27.11.2019 11:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Палата представителей приняла в первом чтении проект об изменении закона о единой государственной системе регистрации и учета правонарушений, передает корреспондент TUT.BY.
Законопроект готовило Министерство внутренних дел, документ представлял в парламенте глава ведомства Юрий Караев.
Документ должен урегулировать общественные отношения, связанные с учетом и регистрацией в едином государственном банке данных о правонарушениях сведений о правонарушениях, а также вопросы предоставления этих сведений госорганам и другим белорусским, иностранным и международным организациям, а также физлицам.
Караев отметил, что заложенные нормы должны «заметно уменьшить бюрократию», вести учет в электронном формате.
На вопрос TUT.BY о том, к каким данным базы имеют доступ, к примеру, банки, и есть ли в законопроекте нормы об этом, министр ответил утвердительно. Проблема в том, что даже в случаях, когда человек был подозреваемым по уголовному делу, данные сразу поступают в базу. Впоследствии человека могли оправдать или дело переведено в административные, но данные в базе остаются, и банки отказывают в выдаче кредитов, карт рассрочек.
— Я вам однозначно не отвечу, но наш специалист, который разрабатывает законопроект, учел все тонкости, связанные именно с этим. Этот вопрос будет отрегулирован, чтобы такого не было, — заверил Юрий Караев.
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Проблема в том, что даже в случаях, когда человек был подозреваемым по уголовному делу, данные сразу поступают в базу. Впоследствии человека могли оправдать, но...
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