Придется затянуть пояса? Десять простых вопросов про бюджет

Источник материала: Tut.by

Бюджет Беларуси в 2020 году будет дефицитным: государство планирует потратить больше, чем заработать. Что это значит для граждан? Придется ли бюджетниками и пенсионерам затягивать пояса? Давайте разберемся, что такое бюджет и какую роль он играет для населения.

Что такое бюджет? Это документ-смета, в котором прописаны ожидаемые финансовые поступления в казну и расходы на основные потребности государства на календарный год. За счет бюджетных средств государство выполняет свои основные функции. Общий бюджет называется консолидированным. Он включает в себя республиканский и местные бюджеты. Как видно из проекта документа, доходы бюджета в 2020 году вырастут на 0,3% по сравнению с 2019-м, а расходы – на 9,2%. Доходы консолидированного бюджета в 2020 году прогнозируются в сумме 39,5 млрд рублей, а расходы − 40,9 млрд рублей. Это значит, что бюджет будет дефицитным.

А как его посчитать — неизвестно же, что будет в следующем году Продумывая бюджет на очередной год, власти опираются на Бюджетный кодекс Республики Беларусь. Чтобы точней составить документ, Министерство финансов просчитывает, каким в будущем году будет курс рубля по отношению к доллару, уровень инфляции, размер ставки рефинансирования, среднегодовая цена нефти, насколько вырастет валовой внутренний продукт, сколько страна будет платить по долгам. В бюджете 2020 года заложен рост ВВП на 1,9%, инфляция – на уровне 5%, ставка рефинансирования − 9,5%, цена за баррель нефти − 60 долларов, курс рубля − 2,2447 за один доллар.

Почему в бюджете прогнозируют такой курс рубля? Доллар так сильно подорожает? Заложенный в бюджете курс, 2,2447 рубля за один доллар, достаточно высокий. Министр финансов Максим Ермолович объясняет это тем, что такой курс отражает наиболее стрессовый сценарий. То есть при самом неблагоприятном развитии экономики с следующем году курс рубля достигнет названного уровня. При этом Нацбанк успокаивает, что предпосылок для серьезного ослабления рубля нет. Этой же позиции придерживается старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. Политика макрофинансовой стабилизации дала свои плоды – рубль стал чувствовать себя уверенней по отношению к основным валютам и экономических оснований для его удешевления он не видит. За десять месяцев средний курс был 2,0934 рубля за доллар при его оценке в бюджете на 2019 год в 2,216 рублей за один доллар.

А могут основные параметры бюджета поменяться? Вдруг президент его не подпишет? До того, как основной финансовый документ страны вступает в силу, он проходит несколько этапов утверждений. Проект уже прошел первое чтение в парламенте, 27 ноября его рассмотрят во втором чтении, после этого он пойдет на одобрение Совета Республики. Депутаты изучают проект бюджета и то, насколько он соответствует интересам и потребностям населения, вносят предложения о правках. Для этого и проводятся обсуждения в палате представителей. Но на деле за много лет зафиксированы лишь единичные случаи обратной связи от депутатов по проектам бюджета, причем в основном это были уточняющие вопросы. Традиционно документ проходит чтения в парламенте без запинок. Последнее слово, точнее подпись, за президентом – он подписывает закон о бюджете. Учитывая, что Александр Лукашенко знакомится с проектом бюджета еще на стадии его разработки, то до него документ доходит уже в том виде, который его устраивает. Так по заданию президента Минфин сократил дефицит бюджета на 2020 год примерно на треть. Бюджетный кодекс гласит, что республиканский бюджет на будущий год должен быть принят не позже 1 декабря предшествующего ему года. Дальше, когда страна уже живет по принятому документу, в него в течение года принятием специального закона могут быть внесены изменения.

Что такое дефицит и профицит бюджета? Будь то казна государства или одной семьи, если траты превышают доходы, то бюджет будет дефицитным, а если после всех трат что-то остается – профицитным. Если расходы равны доходам, бюджет страны называют сбалансированным. В последние годы Беларуси удавалось исполнять бюджеты с профицитом. Например, в бюджете на 2019 год профицит был запланирован в размере 1,7 млрд рублей. Но за девять месяцев уже удалось сэкономить 3,48 млрд рублей. Если эта тенденция продлится до конца года, то государству будет за что покрыть недостачу в следующем году.

Шесть лет был профицит, а тут — дефицит. Что случилось? Заметное влияние на бюджет 2020 года окажет налоговый маневр в России, в результате которого республиканский бюджет недосчитается 537,2 млн рублей от вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты. В то время как доходная часть бюджета прохудится, его основные расходы уменьшать не планируют. Во-первых, потому что основную часть − социальную – сокращать некуда. Во-вторых, в 2020 году запланированы президентские выборы, и «обижать» население было бы неправильно. В результате в 2020 году, как указано в проекте документа, расходы бюджета превысят его доходы. Министерству финансов удалось сократить дефицит бюджета до 990 млн рублей. Как точно закроют образовавшуюся дыру, будет известно в декабре, после того, как бюджет будет окончательно утвержден.

А как пополняется бюджет? Есть три источника доходов бюджета: налоги, неналоговые доходы и безвозмездные поступления. Неналоговые доходы – это заработанные от пользования или продажи госимущества средства, штрафы, доходы от прибыльной деятельности госорганизаций. Безвозмездные поступления – различные поступления от других государств или международных организаций, а также трансферы из одного бюджета в другой. Но самая интересная и важная доходная часть – налоги. Они обеспечивают 80% бюджета. В следующем году в республиканский бюджет государство планирует собрать в виде налогов 19,8 млрд рублей, неналоговые доходы составят 3,2 млрд, безвозмездные поступления – 1,4 млрд.

Так может просто ставки налогов поднять? Налоговая нагрузка в стране и без того достаточно высокая. Если учитывать вместе с уплачиваемыми налогами взносы в ФСЗН, то Беларусь входит в число европейских стран с наиболее высоким налогообложением. Даже последнее десятилетие показывает, что новые налоги или их повышение, как правило, вызывают недовольство населения, что подтверждают протестные акции автомобилистов в 2013 году, когда была введена дорожная пошлина, или «марши нетунеядцев» 2017 года как ответ на инициативу о введении налога для незанятых в экономике. С другой стороны, у правительства есть план на несколько лет, которому оно следует в своей работе. Оно поставило цель в ближайшие годы поддерживать налоговую нагрузку на экономику не выше 26% ВВП. На эту гарантию делает ставку бизнес, планируя свою работу и составляя бизнес-план. Увеличение налогов для компаний ухудшило бы состояние бизнеса. Высокие налоги отпугивают инвесторов, которые приносят экономике деньги. Поэтому, повышая налоги, есть риск больше потерять, чем приобрести.

На что государство тратит бюджетные деньги? Республиканский бюджет в основном тратят на общереспубликанские цели: работу президента, парламента и других общегосударственных органов, национальную оборону, обеспечение безопасности, судебную власть, обслуживание государственного долга. Часть его средств идет в различные фонды, поддерживающие спортивную, научную и другую деятельность, и на социальную политику. В следующем году в бюджет заложены расходы почти на 41 млрд рублей. Социальная часть займет 44,4% от всех расходов консолидированного бюджета. Весомая статья расходов, запланированная в 2020 году, − это обслуживание государственного долга. На это потратят около 2,8 млрд рублей из республиканского бюджета. Больше, чем из него пойдет на здравоохранение (1,3 млрд) и образование (1,2 млрд). Но основная часть социальных функций государства финансируется из местных бюджетов. Именно в них заложены расходы на образование, здравоохранение, социальную политику, жилищно-коммунальные услуги и строительство. За счет их также обеспечивается работа местных органов власти. Поэтому если посмотреть на консолидированный бюджет, то расходы на эти значимые статьи существенно выше: на здравоохранение в следующем году из консолидированного бюджета выделят 6,3 млрд рублей, на образование – 7,3 млрд. Они вырастут по сравнению с 2019 годом на 14% и 13% соответственно.

А что будет с бюджетниками и пенсионерами? Около 15 миллиардов рублей в будущем году пойдет на оплату труда работников бюджетной сферы, это на 1,8 млрд больше, чем в 2019 году. По расчетам Минфина, средняя зарплата бюджетников вырастет с 843 рублей до 921 рубля. Кроме этого власти планируют довести размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране, что, кстати, так и не удалось сделать в этом году. Но так как Фонд социальной защиты населения уже несколько лет не может обеспечить пенсии и социальные выплаты, недостачу покрывают из республиканского бюджета. В 2020 году в ФСЗН переведут почти 2 млрд рублей. С 2018 года Министерство финансов публикует «Бюджет для граждан» , где можно узнать подробней, на что государство тратит бюджетные деньги и на чем зарабатывает.