Пока без МВФ, но с политическим решением по ключевым вопросам. Минфин о перспективах на 2020 год

Источник материала: Tut.by

Беларусь и Международный валютный фонд расходятся в вопросе скорости проведения структурных реформ, и в 2020 году стороны по этой теме вряд ли договорятся, заявил министр финансов Максим Ермолович журналистам в Палате представителей.



Максим Ермолович. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Наши партеры из МВФ однозначно хотели бы видеть более быстрые реформы в государственном секторе, более активное повышение тарифов на услуги ЖКХ для компенсации затрат на оказание этих услуг и сокращении бюджетной поддержки. Здесь мы пока расходимся по скорости этих действий и перспектив того, что придем к согласию по этим двух позициям в следующем году, я не вижу, — сказал Ермолович.

Но в рамках программы социально-экономического развития на следующую пятилетку Беларусь во взаимодействии со Всемирным банком и МВФ будет обсуждать их предложения и их видение того, как должна реализовываться экономическая политика, добавил министр.

— Что касается структурных реформ, то вы видите, что изменения уже есть, меняется и система управления госпредприятиями, многие решения приняты в области сельского хозяйства. Президент Беларуси на совещании в Витебске дал четкие инструкции, как развивать сельское хозяйство, в том числе озвучена тема приватизации сельхозпредприятий, — обратил внимание Ермолович, добавив, что есть политическое решение, и потенциал для реализации «целого ряда мероприятий» для ускоренного экономического роста.

Министр отметил, что Беларусь пока не вышла из пика нагрузок по исполнению обязательств по выплате госдолга.

— Но качество портфеля заимствований улучшается, замещаем более дорогие кредиты. Никаких сюрпризов в 2020 году мы не ожидаем, несмотря ни на какие внешние обстоятельства и возможные изменения макроэкономической конъюнктуры как в регионе, так и в целом на глобальных рынках, — отметил он.

Министр прокомментировал и подходы к демографическим вызовам и решению проблемы оттока кадров.

— Необходимо повышать качество образования, создавать высокопродуктивные рабочие места, давать новые импульсы для частного сектора, повышать эффективность госпредприятий. Это единственный путь, чтобы зарплата росла в нашей экономике быстрее, чем это происходит в соседних, — сказал глава Минфина.