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«Исторически закрепленное название нашей страны». Где и почему нас еще называют «Белая Россия»?
27.11.2019 12:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Шведский МИД официально
В официальных документах ООН и Конституции Беларуси закреплено название «Республика Беларусь» либо «Беларусь». По закону на другие языки название страны передается в соответствии с «белорусским звучанием». Например, на английском — Belarus.
Еще в 1990-е годы Беларусь обратилась ко всем странам — членам ООН с просьбой называть ее официально Belarus. Но многие соседи на своем языке до сих пор называют нас Белая Россия или Белая Русь. Нет единообразия и в СМИ: например, большинство украинских СМИ использует официальный вариант Беларусь, употребляет Беларусь и телеканал Euronews. А в российских медиа ситуация обратная: ведущие телеканалы (Первый, РТР, НТВ), информационные агентства (РИА «Новости», ТАСС) и онлайн-издания («Медуза», «Лента», РБК) пишут «Белоруссия». В качестве аргумента представители медиа ссылаются на нормы русского языка. В частности, что не существует соединительной «а», а потому вариант «Беларусь» неправильный.
В прошлом году кампания по изменению названия белорусского государства началась
Также год назад, после долгих споров, Русская служба корпорации Би-би-си сменила подход в именовании некоторых стран бывшего СССР, в том числе Беларусь
В 2014 году МИД Беларуси в Twitter попросил называть Беларусь «в соответствии с принятыми в ООН нормами». Но название Белая Россия или Белая Русь, как поясняют дипломаты, до сих пор используются, поскольку это исторически закрепленное название нашей страны, которое использовали еще до СССР — во времена Российской империи.
Например, в Литве мы Baltarusija, в Латвии — Baltkrievija, в Германии Weißrussland, в Греции — Lefkorosía, в Дании — Hviderusland, в Эстонии — Valgevene, во Франции — Biélorussie, в Италии — Bielorussia. Все эти слова состоят из двух частей: «белая» и «Россия».
— В официальных документах большинства стран той же Европы нас называют Belarus: в нотной переписке, табличках с именами спикеров на мероприятиях. Но переработать традиционные устоявшиеся языковые штампы в обществе не так просто, это не решается в один день. Ведь мало переименования страны в официальных обращениях, за этим идет большая работа по изменению названия в картах, по употреблению Belarus в быту. МИД продолжит работу над этим непростым, но важным для нашей страны вопросом, — говорят во внешнеполитическом ведомстве.
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Шведский МИД официально сменил название нашей страны на Belarus. До этого многие годы шведы называли Беларусь Vitryssland, что в дословном переводе - Белая Россия. Но в...
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